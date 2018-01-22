18:57, 22 Ocak 2018 Pazartesi

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar: Son terÃ¶rist etkisiz hale getirilene kadar harekat sÃ¼recek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili olarak, "En son terÃ¶rist bÃ¶lgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek." ifadelerini kullandÄ±.

Akar, "Herhangi bir ÅŸekilde cana, mala bir zarar ziyan getirmeden, Ã¼lkemizin hak ve hukukunu uluslararasÄ± hukuka uygun ÅŸekilde korumak ve kollamak iÃ§in burada bulunuyoruz. Bu konuda kararlÄ±yÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"AMACIMIZ Ä°STÄ°KRARIN VE BARIÅžIN SAÄžLANMASI"

"Buradaki DEAÅž belasÄ±nÄ±n, YPG belasÄ±nÄ±n daha sonra Ã¼lkemize ve diÄŸer Ã¼lkelere yayÄ±larak huzura ve barÄ±ÅŸa karÅŸÄ± eylem yapmasÄ±na da mani oluyoruz." ifadelerini kullanan Orgeneral Akar, "Bu vesileyle hem Ã¼lkemiz iÃ§in hem de bÃ¶lge iÃ§in amacÄ±mÄ±z istikrarÄ±n ve barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ±." dedi.