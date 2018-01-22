Pence: ABD, büyükelçiliğini 2019'da Kudüs'e taşıyacak

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail meclisinde (Knesset) Genel Kurul’a hitaben yaptığı konuşmada, "Yönetimimiz, gelecek haftalarda ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımak için çalışmalarına başlayacak. Büyükelçilik 2019 yılı bitmeden önce Kudüs’e taşınmış olacak." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kudüs kararının” hem kendi ülkesinin menfaatleri hem de “barışın yararına” olduğunu öne süren Pence, “Başkanımız ABD’nin menfaatleri için bu kararı almıştır. Ancak bu kararın barışın yararına olduğuna inandığını da söylemişti.” ifadelerini kullandı.
Pence, konuşması boyunca birçok kez Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:
“ABD, İsrail’in yanında durmaya devam edecektir. Çünkü sizin sorununuz bizim sorunumuz, sizin ilkeleriniz bizim ilkelerimizdir. Yanınızda durmaya devam edeceğiz, çünkü İsrail de hep bunu yaptı."
Filistin yönetimine, barış görüşmelerine dönme çağrısı yapan Pence, “Barışın mümkün olduğunu biliyorum” diyerek İsrail hükümetine hitaben, "ABD, Filistin yönetimi ile doğrudan barış görüşmelerine başlamak için hazır olduğunu açıklayan hükümetinizi takdir ediyor. Bugün Filistin yönetimini şiddetle barış masasına dönmeye çağırıyoruz. Çünkü barış ancak diyalog yoluyla gelebilir.” diye konuştu.
Pence, konuşmasında birçok kez İbranice okuduğu dualara da yer vererek, "ABD, İsraillilerle Filistinliler arasında kalıcı barışı sağlamaya kararlı. Barış mümkün." dedi.
Öte yandan, “İslam” ile “terör” kavramlarını birlikte kullandığı konuşmasında, Pence “Radikal İslamcı terör, başta Müslümanlar olmak üzere Yahudi ve Hristiyanları hedef alıyor ne hiçbir inanca saygı gösteriyor ne de sınır tanıyor.” ifadelerini kullandı.
Pence, ABD’nin “DEAŞ’ı yok edeceğini” ileri sürerek, İsrail’e Ortadoğu’daki Hristiyanlara 110 milyon dolar yardım vermeyi taahhüt eden ABD’ye bu çerçevede katılması çağrısı yaptı.
ABD’nin İsrail’e İran’a karşı mücadelesinde destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Pence, “Bölgede kaos yaratan ve terörü destekleyen başat ülke İran’a karşı İsrail ile çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.
Pence, İran ile yapılan nükleer anlaşmayı “felaket” şeklinde değerlendirerek, “ABD, İran'ın bu hasta anlaşmayı kullanmasını onaylamayacak. İran’ın nükleer silah edinmesine izin vermeyecek ve İran’ın teröre destek vermesini hoş görmeyeceğiz." şeklinde konuştu.
Knesset’teki Ortak Arap Listesi Bloku milletvekilleri, daha önce "Blok'un Pence’in genel kuruldaki konuşmasını boykot edeceği” şeklinde yaptığı açıklama üzerine, ABD'li yetkilinin kürsüye çıkmasıyla genel kuruldan ayrıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Türkiye'nin kendi vatandaşlarını Suriye toprağından saldırı düzenleyebilecek terör unsurlarından korumaya dönük meşru hakkını tamamen takdir ediyor ve tanıyoruz." dedi.
ABD Başkan Yardımcısı Pence, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini 2019 yılı bitmeden Kudüs’e taşıyacağını söyledi.
AKPM'nin Genel Kurul toplantısında, Türkiye'nin Filistin ve İsrail arasındaki barış süreciyle ilgili acil gündem oturumu teklifi kabul edilirken, Hollandalı üyenin Afrin'le ilgili önerisi reddedildi.
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