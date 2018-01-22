TerÃ¶r propagandasÄ± yapan 12 kiÅŸi iÃ§in yakalama kararÄ±

TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± ve bÃ¶lgede gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak amacÄ±yla,Â PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¼yeslerini etkisiz hale getirmek Ã¼zereÂ TSK tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lanÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan, sosyal medya hesaplarÄ±ndan terÃ¶r propagandasÄ± yapan 12 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
HarekatÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 20 Ocak'tan itibaren sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yapan ÅŸÃ¼phelilerden birinin Ankara'nÄ±n Bala ilÃ§esinde, diÄŸer ÅŸÃ¼phelilerin ise Ankara'da olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
ÅžÃ¼phelilerin, TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun 125/3-a, 216/1, 299 ve 301. maddeleri ile 3713 sayÄ±lÄ± TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu'nun 7/2. maddesinde tanÄ±mlanan "kamu gÃ¶revlisine hakaret", "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik, "CumhurbaÅŸkanÄ±'na hakaret", "TÃ¼rk milletini, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin askeri teÅŸkilatÄ±nÄ± alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapma" suÃ§larÄ±nÄ±n unsurlarÄ±nÄ± oluÅŸturan paylaÅŸÄ±mlarda bulunduklarÄ± kaydedildi.
Bu kiÅŸiler hakkÄ±nda resen soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve suÃ§ teÅŸkil eden eylemlere iliÅŸkin araÅŸtÄ±rmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
Ã–te yandanÂ GaziantepÂ ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â HDPÂ Åžehitkamil ilÃ§e binasÄ±nda "Afrin'e yapÄ±lanÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±" konulu basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan parti binasÄ± dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karak pankart aÃ§an A.D. ve H.E'nin Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, zanlÄ±lar hakkÄ±nda adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Bu arada, istihbarattan yola Ã§Ä±kan AÄŸrÄ±Â Emniyet Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Patnos ilÃ§esinde oturan O.Ã–. ile E.U'nun sosyal medyada, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde, hudut gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in PYD/PKK ve DAEÅž unsurlarÄ±na yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± harekata iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mlar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.
PaylaÅŸÄ±mlarÄ±nda, "TÃ¼rk milletini, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletini ve TSK'yÄ± alenen aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±klarÄ±" ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ±" belirtilen iki zanlÄ± ilÃ§ede gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
ZanlÄ±lardan polisteki iÅŸlemleri tamamlanan O.Ã–, sevk edildiÄŸi cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki sorgusunun ardÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sulh ceza hakimliÄŸince tutuklanÄ±p Patnos L Tipi Cezaevine konuldu.
E.U'nun ise emniyetteki iÅŸlemlerinin devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
PYD/PKK'nÄ±n, Afrinâ€™deki DEAÅžâ€™lÄ± esirleri TSK ve Ã–SOâ€™ya karÅŸÄ± savaÅŸmalarÄ± ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na yÃ¶nelik sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ± yapan 12 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± verildi. ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili olarak, "En son terÃ¶rist bÃ¶lgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek." dedi.
Ankara'da bir grup ÅŸehit yakÄ±nÄ± ve gazi, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile partinin Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± KaftancÄ±oÄŸlu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, yarÄ±n Fransa'da dÃ¼zenlenecek "Kimyasal Silah KullanÄ±mÄ±nÄ±n CezasÄ±z KalmamasÄ± Ä°Ã§in UluslararasÄ± OrtaklÄ±k" konulu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak
Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesindeki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK mensuplarÄ±nca ateÅŸlenen 3 roket Kilis kent merkezine isabet etti
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
TSK'nÄ±n, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda Afrin bÃ¶lgesinin doÄŸusundaki Azez'den operasyon baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Afrin bÃ¶lgesindeki PYD/PKK mensuplarÄ±nÄ±n, ReyhanlÄ±'da sivilleri hedef alan roketli saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Suriyelinin cenazesi, defnedilmek Ã¼zere Ä°dlib'e gÃ¶nderildi
TÃ¼rkiyeâ€™nin Avusturya'nÄ±n Salzburg kentindeki baÅŸkonsolosluÄŸuna kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, HDP Tunceli Milletvekili Ã–nlÃ¼ hakkÄ±nda, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±
Gottemoeller, iki gÃ¼nlÃ¼k resmi ziyareti kapsamÄ±nda DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±z, DÄ±ÅŸiÅŸleri MÃ¼steÅŸarÄ± YalÃ§Ä±n ve MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Esener ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
MuÄŸla'nÄ±n Seydikemer ilÃ§esinde yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu 24 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na yÃ¶nelik sosyal medyadan terÃ¶r propagandasÄ± yapan 24 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Suriye'deki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgeye Kilis'ten top atÄ±ÅŸlarÄ± yapÄ±lÄ±yor
Hakkari merkezi ile Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova ilÃ§elerindeki bazÄ± alanlar, 24 Ocak'tan itibaren 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi.