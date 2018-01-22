GÃ¼ncelleme: 19:29, 22 Ocak 2018 Pazartesi

TerÃ¶r propagandasÄ± yapan 12 kiÅŸi iÃ§in yakalama kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± ve bÃ¶lgede gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak amacÄ±yla,Â PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¼yeslerini etkisiz hale getirmek Ã¼zereÂ TSK tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lanÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan, sosyal medya hesaplarÄ±ndan terÃ¶r propagandasÄ± yapan 12 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

HarekatÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 20 Ocak'tan itibaren sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yapan ÅŸÃ¼phelilerden birinin Ankara'nÄ±n Bala ilÃ§esinde, diÄŸer ÅŸÃ¼phelilerin ise Ankara'da olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

ÅžÃ¼phelilerin, TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun 125/3-a, 216/1, 299 ve 301. maddeleri ile 3713 sayÄ±lÄ± TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu'nun 7/2. maddesinde tanÄ±mlanan "kamu gÃ¶revlisine hakaret", "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik, "CumhurbaÅŸkanÄ±'na hakaret", "TÃ¼rk milletini, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin askeri teÅŸkilatÄ±nÄ± alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapma" suÃ§larÄ±nÄ±n unsurlarÄ±nÄ± oluÅŸturan paylaÅŸÄ±mlarda bulunduklarÄ± kaydedildi.

Bu kiÅŸiler hakkÄ±nda resen soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve suÃ§ teÅŸkil eden eylemlere iliÅŸkin araÅŸtÄ±rmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

HAREKAT ALEYHÄ°NDE PANKART AÃ‡AN 2 KÄ°ÅžÄ° GÃ–ZALTINA ALINDI

Ã–te yandanÂ GaziantepÂ ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â HDPÂ Åžehitkamil ilÃ§e binasÄ±nda "Afrin'e yapÄ±lanÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±" konulu basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan parti binasÄ± dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karak pankart aÃ§an A.D. ve H.E'nin Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, zanlÄ±lar hakkÄ±nda adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

AÄžRI'DA 2 TUTUKLAMA

Bu arada, istihbarattan yola Ã§Ä±kan AÄŸrÄ±Â Emniyet Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Patnos ilÃ§esinde oturan O.Ã–. ile E.U'nun sosyal medyada, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde, hudut gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in PYD/PKK ve DAEÅž unsurlarÄ±na yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± harekata iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mlar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.



PaylaÅŸÄ±mlarÄ±nda, "TÃ¼rk milletini, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletini ve TSK'yÄ± alenen aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±klarÄ±" ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ±" belirtilen iki zanlÄ± ilÃ§ede gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.



ZanlÄ±lardan polisteki iÅŸlemleri tamamlanan O.Ã–, sevk edildiÄŸi cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki sorgusunun ardÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sulh ceza hakimliÄŸince tutuklanÄ±p Patnos L Tipi Cezaevine konuldu.



E.U'nun ise emniyetteki iÅŸlemlerinin devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.