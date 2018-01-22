GÃ¼ncelleme: 19:45, 22 Ocak 2018 Pazartesi

PYD/PKK, DEAÅžâ€™lÄ± esirleri TSK ile savaÅŸmalarÄ± iÃ§in saldÄ±





PYD/PKK'nÄ±n, Afrinâ€™deki DEAÅžâ€™lÄ± esirleri TSK ve Ã–SOâ€™ya karÅŸÄ± savaÅŸmalarÄ± ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afrinâ€™deki PYD/PKK, hapishanelerde tuttuÄŸu DEAÅžâ€™lÄ±larÄ±, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvtleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusuâ€™na (Ã–SO) karÅŸÄ± savaÅŸmalarÄ± koÅŸuluyla serbest bÄ±raktÄ±. Afrinâ€™deki gÃ¼venilir yerel kaynaklardan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, PYD/PKK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±â€™nda kullanmak Ã¼zere DEAÅžâ€™lÄ±larla anlaÅŸmaya vardÄ±.Â PYD/PKK, daha Ã¶nce Ã§atÄ±ÅŸmalarda saÄŸ ele geÃ§irdiÄŸi DEAÅžâ€™lÄ±larÄ±, TSK ve Ã–S gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± savaÅŸmalarÄ± ÅŸartÄ±yla hapishanelerden Ã§Ä±kardÄ±.Â PYD/PKK daha Ã¶nce de ABDâ€™nin bilgisi dahilinde Rakka kent merkezinde kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± DEAÅž Ã¼yeleriyle anlaÅŸmaya vararak bÃ¶lgeden tahliye etmiÅŸ, bunlarÄ±n Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ TÃ¼rkiyeâ€™ye sÄ±zmak Ã¼zere sÄ±nÄ±r hattÄ±na yÃ¶nelmiÅŸti.â€‹ Â

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