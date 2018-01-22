PYD/PKK, DEAÅžâ€™lÄ± esirleri TSK ile savaÅŸmalarÄ± iÃ§in saldÄ±

Afrinâ€™deki PYD/PKK, hapishanelerde tuttuÄŸu DEAÅžâ€™lÄ±larÄ±, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvtleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusuâ€™na (Ã–SO) karÅŸÄ± savaÅŸmalarÄ± koÅŸuluyla serbest bÄ±raktÄ±.
Afrinâ€™deki gÃ¼venilir yerel kaynaklardan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, PYD/PKK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±â€™nda kullanmak Ã¼zere DEAÅžâ€™lÄ±larla anlaÅŸmaya vardÄ±.Â
PYD/PKK, daha Ã¶nce Ã§atÄ±ÅŸmalarda saÄŸ ele geÃ§irdiÄŸi DEAÅžâ€™lÄ±larÄ±, TSK ve Ã–S gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± savaÅŸmalarÄ± ÅŸartÄ±yla hapishanelerden Ã§Ä±kardÄ±.Â
PYD/PKK daha Ã¶nce de ABDâ€™nin bilgisi dahilinde Rakka kent merkezinde kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± DEAÅž Ã¼yeleriyle anlaÅŸmaya vararak bÃ¶lgeden tahliye etmiÅŸ, bunlarÄ±n Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ TÃ¼rkiyeâ€™ye sÄ±zmak Ã¼zere sÄ±nÄ±r hattÄ±na yÃ¶nelmiÅŸti.â€‹
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PYD/PKK'nÄ±n, Afrinâ€™deki DEAÅžâ€™lÄ± esirleri TSK ve Ã–SOâ€™ya karÅŸÄ± savaÅŸmalarÄ± ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na yÃ¶nelik sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ± yapan 12 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± verildi. ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili olarak, "En son terÃ¶rist bÃ¶lgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek." dedi.
Ankara'da bir grup ÅŸehit yakÄ±nÄ± ve gazi, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile partinin Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± KaftancÄ±oÄŸlu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, yarÄ±n Fransa'da dÃ¼zenlenecek "Kimyasal Silah KullanÄ±mÄ±nÄ±n CezasÄ±z KalmamasÄ± Ä°Ã§in UluslararasÄ± OrtaklÄ±k" konulu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak
Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesindeki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK mensuplarÄ±nca ateÅŸlenen 3 roket Kilis kent merkezine isabet etti
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
TSK'nÄ±n, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda Afrin bÃ¶lgesinin doÄŸusundaki Azez'den operasyon baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Afrin bÃ¶lgesindeki PYD/PKK mensuplarÄ±nÄ±n, ReyhanlÄ±'da sivilleri hedef alan roketli saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Suriyelinin cenazesi, defnedilmek Ã¼zere Ä°dlib'e gÃ¶nderildi
TÃ¼rkiyeâ€™nin Avusturya'nÄ±n Salzburg kentindeki baÅŸkonsolosluÄŸuna kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, HDP Tunceli Milletvekili Ã–nlÃ¼ hakkÄ±nda, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±
Gottemoeller, iki gÃ¼nlÃ¼k resmi ziyareti kapsamÄ±nda DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±z, DÄ±ÅŸiÅŸleri MÃ¼steÅŸarÄ± YalÃ§Ä±n ve MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Esener ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
MuÄŸla'nÄ±n Seydikemer ilÃ§esinde yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu 24 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na yÃ¶nelik sosyal medyadan terÃ¶r propagandasÄ± yapan 24 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Suriye'deki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgeye Kilis'ten top atÄ±ÅŸlarÄ± yapÄ±lÄ±yor
Hakkari merkezi ile Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova ilÃ§elerindeki bazÄ± alanlar, 24 Ocak'tan itibaren 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi.