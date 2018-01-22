Darbe ve terÃ¶r suÃ§lularÄ±nÄ±n giyeceÄŸi 'tek tip kÄ±yafetler' Silivri'de

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal (OHAL) Ã§erÃ§evesinde Ã§Ä±karÄ±lan Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK)Â kapsamÄ±ndaki dÃ¼zenlemeyle darbe ve terÃ¶r suÃ§larÄ±ndan tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin ceza infaz kurumu dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmalarÄ± durumunda giyecekleri "tek tip kÄ±yafetler"Â SilivriÂ Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi'ne getirildi.
696 sayÄ±lÄ± KHK kapsamÄ±nda, "Anayasal dÃ¼zene ve bu dÃ¼zenin iÅŸleyiÅŸine karÅŸÄ± suÃ§lar" nedeniyle cezaevinde hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklu bulunanlarÄ±n giyecekleri badem kurusu ve gri renkli tulumlar, cezaevlerine gÃ¶nderildi.
Cezaevinin deposunda tutulan kÄ±yafetler, yÃ¶netmeliÄŸin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndan, duruÅŸma iÃ§in ceza infaz kurumu dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lan tutuklu veya hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lere giydirilecek.
DÃ¼zenlemeyle, Ã¼lke genelinde yargÄ±lanan 6 bin 800 kiÅŸinin badem kurusu renginde, 51 bin 700 kiÅŸinin de gri renkte tek tip kÄ±yafetle duruÅŸmalara katÄ±lacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Kilis'in GÃ¼lbaba KÃ¶yÃ¼'nÃ¼n gÃ¼neydoÄŸusunda Ã¶rgÃ¼t unsurlarÄ± ile girilen Ã§atÄ±ÅŸmada bir askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi
AKPM TÃ¼rk Grubu BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§, bazÄ± Ã§evrelerin tÃ¼m dÃ¼nyada olduÄŸu gibi AKPMâ€™de de bilgi kirliliÄŸi ve siyasi amaÃ§lÄ± saptÄ±rmalara baÅŸvurduÄŸunu belirterek, "TÃ¼rkiye, baÅŸkalarÄ±nÄ±n iddia ettiÄŸi gibi kaos getirmek iÃ§in deÄŸil, kaosu yok etmek iÃ§in oradadÄ±r. Biz bunu AKPM Genel Kurulu'nda anlatacaÄŸÄ±z" dedi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± harekatÄ±'nÄ±n Afrin ile sÄ±nÄ±rlÄ± kalacaÄŸÄ±na dair Rusya'ya taahhÃ¼t verildiÄŸi iddiasÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, "TÃ¼rkiye'nin bu konuda Rusya'ya veya baÅŸka bir Ã¼lkeye verdiÄŸi herhangi bir garanti yoktur" deÄŸerlendirmesinde bulundu.
OHAL Ã§erÃ§evesinde KHK kapsamÄ±ndaki dÃ¼zenlemeyle darbe ve terÃ¶r suÃ§larÄ±ndan tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin duruÅŸma iÃ§in ceza infaz kurumu dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmalarÄ± durumunda giyecekleri "tek tip kÄ±yafetler" Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi'ne getirildi.
PYD/PKK'nÄ±n, Afrinâ€™deki DEAÅžâ€™lÄ± esirleri TSK ve Ã–SOâ€™ya karÅŸÄ± savaÅŸmalarÄ± ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na yÃ¶nelik sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ± yapan 12 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± verildi. ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili olarak, "En son terÃ¶rist bÃ¶lgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek." dedi.
Ankara'da bir grup ÅŸehit yakÄ±nÄ± ve gazi, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile partinin Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± KaftancÄ±oÄŸlu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, yarÄ±n Fransa'da dÃ¼zenlenecek "Kimyasal Silah KullanÄ±mÄ±nÄ±n CezasÄ±z KalmamasÄ± Ä°Ã§in UluslararasÄ± OrtaklÄ±k" konulu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak
Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesindeki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK mensuplarÄ±nca ateÅŸlenen 3 roket Kilis kent merkezine isabet etti
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
TSK'nÄ±n, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda Afrin bÃ¶lgesinin doÄŸusundaki Azez'den operasyon baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Afrin bÃ¶lgesindeki PYD/PKK mensuplarÄ±nÄ±n, ReyhanlÄ±'da sivilleri hedef alan roketli saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Suriyelinin cenazesi, defnedilmek Ã¼zere Ä°dlib'e gÃ¶nderildi
TÃ¼rkiyeâ€™nin Avusturya'nÄ±n Salzburg kentindeki baÅŸkonsolosluÄŸuna kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, HDP Tunceli Milletvekili Ã–nlÃ¼ hakkÄ±nda, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±
Gottemoeller, iki gÃ¼nlÃ¼k resmi ziyareti kapsamÄ±nda DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±z, DÄ±ÅŸiÅŸleri MÃ¼steÅŸarÄ± YalÃ§Ä±n ve MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Esener ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek