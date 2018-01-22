GÃ¼ncelleme: 20:35, 22 Ocak 2018 Pazartesi

Darbe ve terÃ¶r suÃ§lularÄ±nÄ±n giyeceÄŸi 'tek tip kÄ±yafetler' Silivri'de



Foto: ArÅŸiv

OHAL Ã§erÃ§evesinde KHK kapsamÄ±ndaki dÃ¼zenlemeyle darbe ve terÃ¶r suÃ§larÄ±ndan tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin duruÅŸma iÃ§in ceza infaz kurumu dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmalarÄ± durumunda giyecekleri "tek tip kÄ±yafetler" Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi'ne getirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal (OHAL) Ã§erÃ§evesinde Ã§Ä±karÄ±lan Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK)Â kapsamÄ±ndaki dÃ¼zenlemeyle darbe ve terÃ¶r suÃ§larÄ±ndan tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin ceza infaz kurumu dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmalarÄ± durumunda giyecekleri "tek tip kÄ±yafetler"Â SilivriÂ Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi'ne getirildi. 696 sayÄ±lÄ± KHK kapsamÄ±nda, "Anayasal dÃ¼zene ve bu dÃ¼zenin iÅŸleyiÅŸine karÅŸÄ± suÃ§lar" nedeniyle cezaevinde hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklu bulunanlarÄ±n giyecekleri badem kurusu ve gri renkli tulumlar, cezaevlerine gÃ¶nderildi. Cezaevinin deposunda tutulan kÄ±yafetler, yÃ¶netmeliÄŸin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndan, duruÅŸma iÃ§in ceza infaz kurumu dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lan tutuklu veya hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lere giydirilecek. DÃ¼zenlemeyle, Ã¼lke genelinde yargÄ±lanan 6 bin 800 kiÅŸinin badem kurusu renginde, 51 bin 700 kiÅŸinin de gri renkte tek tip kÄ±yafetle duruÅŸmalara katÄ±lacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.