UNRWA'dan uluslararasÄ± camiaya 'Filistin' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM)Â Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸuÂ (UNRWA)Â Genel Komiseri Pierre KrahenbÃ¼hl,Â Filistin-Ä°srail Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n bÃ¶lgede kronik bir soruna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "EÄŸer siyasi ve razÄ± edici bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulamÄ±yorsanÄ±z bari bÄ±rakÄ±n da uluslararasÄ± camia UNRWA'ya insani hizmetlerini sÃ¼rdÃ¼rmesi iÃ§in Ã¶nem versin." dedi.Â
Genel Komiser KrahenbÃ¼hl, UNRWA DanÄ±ÅŸma Komisyonu DÃ¶nem BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten TÃ¼rkiye'nin, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te bulunan KudÃ¼s BaÅŸkonsolosu BÃ¼yÃ¼kelÃ§i GÃ¼rcan TÃ¼rkoÄŸlu'na teknik bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdi, ardÄ±ndan da AA muhabirine Ã¶zel aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
ABD'nin UNRWA'ya yapacaÄŸÄ± yardÄ±mda kÄ±sÄ±tlamaya gitme kararÄ± Ã¼zerine Filistinli mÃ¼ltecilerin bÃ¼yÃ¼k bir tehlike ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ±na iÅŸaret eden KrahenbÃ¼hl, "UNRWA tarihinin krizi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yadÄ±r ve bu krizden Ã§Ä±kmanÄ±n yollarÄ±nÄ± arÄ±yor. Bu mali kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±k ve net ortadadÄ±r." diye konuÅŸtu.
Washington yÃ¶netiminin on yÄ±llardÄ±r UNRWA'ya desteÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren KrahenbÃ¼hl, "ABD'nin 2017 yÄ±lÄ±ndaki yardÄ±mlarÄ± 360 milyon dolara ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÄ±l bu desteÄŸini 60 milyon dolara indirmesinin UNRWA'nÄ±n Filistinli mÃ¼ltecilere sunduÄŸu hizmetler Ã¼zerinde Ã§ok aÃ§Ä±k etkileri olacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
BM Genel Kurulu'nda TÃ¼rkiyeâ€™nin giriÅŸimleriyle hazÄ±rlanan ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kararÄ±nÄ±, "KudÃ¼s'Ã¼n ruhani, dini ve kÃ¼ltÃ¼rel boyutlarÄ±nÄ±n" korunmasÄ± gerektiÄŸi ÅŸeklinde eleÅŸtiren, kadim ÅŸehrin statÃ¼sÃ¼nÃ¼n BM kararlarÄ± Ã§erÃ§evesinde mÃ¼zakerelerle Ã§Ã¶zÃ¼lecek en son konu olduÄŸu vurgulanan tasarÄ±nÄ±n kabul edilmesine dikkati Ã§eken KrahenbÃ¼hl, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"BM Genel Kurulu'nda KudÃ¼s ile ilgili gerÃ§ekleÅŸen diyaloÄŸun ABD'nin bu kararÄ± Ã¼zerinde etkileri olabilir. Ancak bu konuda dakik bir bilgiye sahip deÄŸilim. AsÄ±l Ã¶nemli nokta ÅŸudur ki, siyasi tartÄ±ÅŸmalarda UNRWA gibi uluslararasÄ± kuruluÅŸlar rehin alÄ±nmamalÄ±dÄ±r. EÄŸer siyasi ve razÄ± edici bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulamÄ±yorsanÄ±z bari bÄ±rakÄ±n da Filistinli mÃ¼ltecilerin sorunu Ã§Ã¶zÃ¼lene kadar uluslararasÄ± camia UNRWA'ya insani hizmetlerini sÃ¼rdÃ¼rmesi iÃ§in Ã¶nem versin."
KrahenbÃ¼hl, ABD'nin UNRWA'nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± konusunda herhangi bir ÅŸÃ¼phe duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"DoÄŸrusu ABD'nin mali yardÄ±mda kÄ±sÄ±tlamaya gitmesinin sebeplerini belirlemek zordur. Ancak Ã¶nemli olan ÅŸey ÅŸudur ki o da her ne olursa olsun UNRWAâ€™yÄ± ilgilendirmez. ABDâ€™nin bizim eÄŸitim hizmetlerimize iliÅŸkin hiÃ§bir ÅŸÃ¼phesi olmamÄ±ÅŸtÄ±r ve bu yÃ¶nde herhangi bir tartÄ±ÅŸma olmamÄ±ÅŸtÄ±r. AynÄ± ÅŸekilde saÄŸlÄ±k hizmetlerimizle de ilgili bir tartÄ±ÅŸma olmamÄ±ÅŸtÄ±r. ABD her zaman UNRWA'nÄ±n ÅŸeffaf bir kuruluÅŸ olduÄŸunu itiraf etmiÅŸtir. GeÃ§en yÄ±l ABD'ye yaptÄ±ÄŸÄ±m ziyarette de ABD'li yetkililerin UNRWA'nÄ±n merkezi konumu ve Ã¶nemine vurgularÄ±nÄ±, takdirlerini duydum. Bu yetkililer bana ABD'nin UNRWA'ya desteÄŸinin sÃ¼receÄŸini Ä±srarla vurguladÄ±."
KrahenbÃ¼hl, yakÄ±nda TÃ¼rkiye'ye resmi bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸini belirterek, "Bu ziyaretimde de TÃ¼rkiye ile UNRWA arasÄ±nda devam eden gÃ¼Ã§lÃ¼ iÅŸ birliÄŸini ele alacaÄŸÄ±z ve bu iÅŸ birliÄŸinin seviyesini daha da yÃ¼kseklere Ã§Ä±karma konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunacaÄŸÄ±m." dedi.Â
KrahenbÃ¼hl, UNRWA'nÄ±n uluslararasÄ± camianÄ±n korumasÄ±nda olduÄŸunu vurgulayarak, "Ã–ncelikle UNRWA'nÄ±n gÃ¶revi ile UNRWA'nÄ±n krizde olmasÄ± arasÄ±nda fark vardÄ±r. UNRWA'nÄ±n gÃ¶revi BM Ã¼yesi Ã¼lkelerin korumasÄ± altÄ±ndadÄ±r. UNRWA'nÄ±n gÃ¶revi her Ã¼Ã§ yÄ±lda bir yenilenir. Son gÃ¶rev yenileme sÃ¼recinde 167 Ã¼lke UNRWA'nÄ±n gÃ¶revinin yenilenmesini istedi. Bu Ã§ok Ã¶nemli bir sayÄ±dÄ±r. Bu sayÄ±, 167 Ã¼lkenin UNRWA'nÄ±n kilit rolÃ¼ne verdiÄŸi Ã¶nemin bir gÃ¶stergesidir." dedi.Â
"Sadece bu Ã§ocuklar iÃ§in de olsa siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m ve destek bulmazsak, kiÅŸisel Ã§abalarÄ±mla bu Ã§ocuklarÄ±n geleceklerini inÅŸa etmeleri iÃ§in uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±m." diyen UNRWA Genel Komiseri, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Herkes Ä°srail-Filistin sorununu yakÄ±ndan takip ediyor ve politik hassasiyetinin farkÄ±nda. Ancak her zaman insani boyutu gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmamÄ±z lazÄ±m. Bu Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n insani boyut Ã¼zerindeki etkilerini gÃ¶rmeliyiz. UNRWA'nÄ±n okullarÄ±nda okuyan Filistinli Ã§ocuklar Ã§ok acÄ±lar yaÅŸadÄ±. BakÄ±n mesela Gazze'deki Ã§ocuklar. Bu nesil, 8 yÄ±l iÃ§inde 3 ayrÄ± savaÅŸa maruz kaldÄ±. YÃ¼zde 90 hayatlarÄ± boyunca Gazzeâ€™den dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kamamÄ±ÅŸtÄ±r. BÃ¼tÃ¼n bunlara raÄŸmen gÃ¶zlerinde geleceÄŸi inÅŸa etmek iÃ§in bir Ä±srar olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yorsunuz."Â
ABD Senatosu, bÃ¼tÃ§e krizi nedeniyle 3 gÃ¼ndÃ¼r kÄ±smen "kapalÄ±" olan federal hÃ¼kÃ¼metin yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak geÃ§ici bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±
Beyaz Saray'dan, "TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik endiÅŸelerini biliyor ve ciddiye alÄ±yoruz. NATO mÃ¼ttefiki olarak TÃ¼rkiye ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ediyoruz." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
Fransa'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Delattre, "Fransa, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik ve sÄ±nÄ±rlarÄ± hakkÄ±ndaki endiÅŸelerini anlÄ±yor." dedi.
UNRWA Genel Komiseri KrahenbÃ¼hl, "EÄŸer siyasi ve razÄ± edici bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulamÄ±yorsanÄ±z bari Filistinli mÃ¼ltecilerin sorunu Ã§Ã¶zÃ¼lene kadar uluslararasÄ± camia UNRWA'ya insani hizmetlerini sÃ¼rdÃ¼rmesi iÃ§in Ã¶nem vermelidir." dedi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, "TÃ¼rkiye'nin kendi vatandaÅŸlarÄ±nÄ± Suriye topraÄŸÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyebilecek terÃ¶r unsurlarÄ±ndan korumaya dÃ¶nÃ¼k meÅŸru hakkÄ±nÄ± tamamen takdir ediyor ve tanÄ±yoruz." dedi.
ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence, ABDâ€™nin Tel Avivâ€™deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 2019 yÄ±lÄ± bitmeden KudÃ¼sâ€™e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
AKPM'nin Genel Kurul toplantÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin Filistin ve Ä°srail arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ sÃ¼reciyle ilgili acil gÃ¼ndem oturumu teklifi kabul edilirken, HollandalÄ± Ã¼yenin Afrin'le ilgili Ã¶nerisi reddedildi.
Almanya'nÄ±n Minden ve Leipzig kentlerinde iki camiye PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±nca saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi
Kayseri'den gittikleri KudÃ¼s'te Ä°srail polisi tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan, MÃœSÄ°AD Kayseri Åžube BaÅŸkanÄ± Olgunharputlu'nun da aralarÄ±nda olduÄŸu 6 iÅŸ adamÄ± kente dÃ¶ndÃ¼
Mozambik'in kuzeyinde etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar sele yol aÃ§tÄ±. YaÄŸÄ±ÅŸlar ve sel nedeniyle 14 binden fazla ev yÄ±kÄ±ldÄ±
CTP Milletvekili Derya, sosyal medyadan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± aleyhine yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle protesto edildi
Somali sÄ±nÄ±rÄ±nda iki hafta Ã¶nce EÅŸ-Åžebab'Ä±n bastÄ±ÄŸÄ± Ä°shakani kÃ¶yÃ¼nden kaÃ§an 300'den fazla MÃ¼slÃ¼man aile geÃ§ici kamplara sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±
MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi, Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanÄ± Fevzi'nin gÃ¶revden alÄ±nma nedenine dair bilgi vermezken, uzmanlar son dÃ¶nemdeki bazÄ± geliÅŸmelere dikkati Ã§ekiyor
Avrupa BirliÄŸi (AB), nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼ze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± daha da geniÅŸletti.
AB yeni Irak stratejisinde, Ã¼lkenin birlik, egemenlik ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n muhafaza edilmesine katkÄ± saÄŸlamaya devam edeceÄŸini bildirdi
Afrika BirliÄŸi Komisyonu BaÅŸkanÄ± Muhammed, "YabancÄ±lar Afrika Ã¼lkelerinde Ã¶zgÃ¼rce dolaÅŸabiliyorken AfrikalÄ±lar bir baÅŸka Ã¼lkeye seyahat etmekte zorluk yaÅŸamamalÄ±" dedi