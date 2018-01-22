GÃ¼ncelleme: 21:34, 22 Ocak 2018 Pazartesi

UNRWA'dan uluslararasÄ± camiaya 'Filistin' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM)Â Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸuÂ (UNRWA)Â Genel Komiseri Pierre KrahenbÃ¼hl,Â Filistin-Ä°srail Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n bÃ¶lgede kronik bir soruna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "EÄŸer siyasi ve razÄ± edici bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulamÄ±yorsanÄ±z bari bÄ±rakÄ±n da uluslararasÄ± camia UNRWA'ya insani hizmetlerini sÃ¼rdÃ¼rmesi iÃ§in Ã¶nem versin." dedi.Â

Genel Komiser KrahenbÃ¼hl, UNRWA DanÄ±ÅŸma Komisyonu DÃ¶nem BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten TÃ¼rkiye'nin, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te bulunan KudÃ¼s BaÅŸkonsolosu BÃ¼yÃ¼kelÃ§i GÃ¼rcan TÃ¼rkoÄŸlu'na teknik bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdi, ardÄ±ndan da AA muhabirine Ã¶zel aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

ABD'nin UNRWA'ya yapacaÄŸÄ± yardÄ±mda kÄ±sÄ±tlamaya gitme kararÄ± Ã¼zerine Filistinli mÃ¼ltecilerin bÃ¼yÃ¼k bir tehlike ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ±na iÅŸaret eden KrahenbÃ¼hl, "UNRWA tarihinin krizi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yadÄ±r ve bu krizden Ã§Ä±kmanÄ±n yollarÄ±nÄ± arÄ±yor. Bu mali kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±k ve net ortadadÄ±r." diye konuÅŸtu.

Washington yÃ¶netiminin on yÄ±llardÄ±r UNRWA'ya desteÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren KrahenbÃ¼hl, "ABD'nin 2017 yÄ±lÄ±ndaki yardÄ±mlarÄ± 360 milyon dolara ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÄ±l bu desteÄŸini 60 milyon dolara indirmesinin UNRWA'nÄ±n Filistinli mÃ¼ltecilere sunduÄŸu hizmetler Ã¼zerinde Ã§ok aÃ§Ä±k etkileri olacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

"SÄ°YASÄ° TARTIÅžMALARDA UNRWA GÄ°BÄ° ULUSLARARASI KURULUÅžLAR REHÄ°N ALINMAMALIDIR"

BM Genel Kurulu'nda TÃ¼rkiyeâ€™nin giriÅŸimleriyle hazÄ±rlanan ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kararÄ±nÄ±, "KudÃ¼s'Ã¼n ruhani, dini ve kÃ¼ltÃ¼rel boyutlarÄ±nÄ±n" korunmasÄ± gerektiÄŸi ÅŸeklinde eleÅŸtiren, kadim ÅŸehrin statÃ¼sÃ¼nÃ¼n BM kararlarÄ± Ã§erÃ§evesinde mÃ¼zakerelerle Ã§Ã¶zÃ¼lecek en son konu olduÄŸu vurgulanan tasarÄ±nÄ±n kabul edilmesine dikkati Ã§eken KrahenbÃ¼hl, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"BM Genel Kurulu'nda KudÃ¼s ile ilgili gerÃ§ekleÅŸen diyaloÄŸun ABD'nin bu kararÄ± Ã¼zerinde etkileri olabilir. Ancak bu konuda dakik bir bilgiye sahip deÄŸilim. AsÄ±l Ã¶nemli nokta ÅŸudur ki, siyasi tartÄ±ÅŸmalarda UNRWA gibi uluslararasÄ± kuruluÅŸlar rehin alÄ±nmamalÄ±dÄ±r. EÄŸer siyasi ve razÄ± edici bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulamÄ±yorsanÄ±z bari bÄ±rakÄ±n da Filistinli mÃ¼ltecilerin sorunu Ã§Ã¶zÃ¼lene kadar uluslararasÄ± camia UNRWA'ya insani hizmetlerini sÃ¼rdÃ¼rmesi iÃ§in Ã¶nem versin."

"UNRWA HER ZAMAN ÅžEFFAF BÄ°R KURULUÅž OLMUÅžTUR"

KrahenbÃ¼hl, ABD'nin UNRWA'nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± konusunda herhangi bir ÅŸÃ¼phe duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"DoÄŸrusu ABD'nin mali yardÄ±mda kÄ±sÄ±tlamaya gitmesinin sebeplerini belirlemek zordur. Ancak Ã¶nemli olan ÅŸey ÅŸudur ki o da her ne olursa olsun UNRWAâ€™yÄ± ilgilendirmez. ABDâ€™nin bizim eÄŸitim hizmetlerimize iliÅŸkin hiÃ§bir ÅŸÃ¼phesi olmamÄ±ÅŸtÄ±r ve bu yÃ¶nde herhangi bir tartÄ±ÅŸma olmamÄ±ÅŸtÄ±r. AynÄ± ÅŸekilde saÄŸlÄ±k hizmetlerimizle de ilgili bir tartÄ±ÅŸma olmamÄ±ÅŸtÄ±r. ABD her zaman UNRWA'nÄ±n ÅŸeffaf bir kuruluÅŸ olduÄŸunu itiraf etmiÅŸtir. GeÃ§en yÄ±l ABD'ye yaptÄ±ÄŸÄ±m ziyarette de ABD'li yetkililerin UNRWA'nÄ±n merkezi konumu ve Ã¶nemine vurgularÄ±nÄ±, takdirlerini duydum. Bu yetkililer bana ABD'nin UNRWA'ya desteÄŸinin sÃ¼receÄŸini Ä±srarla vurguladÄ±."

KRAHENBÃœHL, YAKINDA TÃœRKÄ°YE'YÄ° ZÄ°YARET EDECEK

KrahenbÃ¼hl, yakÄ±nda TÃ¼rkiye'ye resmi bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸini belirterek, "Bu ziyaretimde de TÃ¼rkiye ile UNRWA arasÄ±nda devam eden gÃ¼Ã§lÃ¼ iÅŸ birliÄŸini ele alacaÄŸÄ±z ve bu iÅŸ birliÄŸinin seviyesini daha da yÃ¼kseklere Ã§Ä±karma konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunacaÄŸÄ±m." dedi.Â

"UNRWA, BM ÃœYESÄ° ÃœLKELERÄ°N KORUMASI ALTINDADIR"

KrahenbÃ¼hl, UNRWA'nÄ±n uluslararasÄ± camianÄ±n korumasÄ±nda olduÄŸunu vurgulayarak, "Ã–ncelikle UNRWA'nÄ±n gÃ¶revi ile UNRWA'nÄ±n krizde olmasÄ± arasÄ±nda fark vardÄ±r. UNRWA'nÄ±n gÃ¶revi BM Ã¼yesi Ã¼lkelerin korumasÄ± altÄ±ndadÄ±r. UNRWA'nÄ±n gÃ¶revi her Ã¼Ã§ yÄ±lda bir yenilenir. Son gÃ¶rev yenileme sÃ¼recinde 167 Ã¼lke UNRWA'nÄ±n gÃ¶revinin yenilenmesini istedi. Bu Ã§ok Ã¶nemli bir sayÄ±dÄ±r. Bu sayÄ±, 167 Ã¼lkenin UNRWA'nÄ±n kilit rolÃ¼ne verdiÄŸi Ã¶nemin bir gÃ¶stergesidir." dedi.Â

"BU Ã‡OCUKLARIN GELECEKLERÄ°NÄ° Ä°NÅžA ETMELERÄ° Ä°Ã‡Ä°N UÄžRAÅžACAÄžIM"

"Sadece bu Ã§ocuklar iÃ§in de olsa siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m ve destek bulmazsak, kiÅŸisel Ã§abalarÄ±mla bu Ã§ocuklarÄ±n geleceklerini inÅŸa etmeleri iÃ§in uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±m." diyen UNRWA Genel Komiseri, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Herkes Ä°srail-Filistin sorununu yakÄ±ndan takip ediyor ve politik hassasiyetinin farkÄ±nda. Ancak her zaman insani boyutu gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmamÄ±z lazÄ±m. Bu Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n insani boyut Ã¼zerindeki etkilerini gÃ¶rmeliyiz. UNRWA'nÄ±n okullarÄ±nda okuyan Filistinli Ã§ocuklar Ã§ok acÄ±lar yaÅŸadÄ±. BakÄ±n mesela Gazze'deki Ã§ocuklar. Bu nesil, 8 yÄ±l iÃ§inde 3 ayrÄ± savaÅŸa maruz kaldÄ±. YÃ¼zde 90 hayatlarÄ± boyunca Gazzeâ€™den dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kamamÄ±ÅŸtÄ±r. BÃ¼tÃ¼n bunlara raÄŸmen gÃ¶zlerinde geleceÄŸi inÅŸa etmek iÃ§in bir Ä±srar olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yorsunuz."Â