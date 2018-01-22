GÃ¼ncelleme: 22:33, 22 Ocak 2018 Pazartesi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ: TÃ¼rkiye'nin Afrin iÃ§in Rusya'ya bir sÃ¶zÃ¼ yok

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ,Â Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±Â sÃ¼rerken gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulundu, sorularÄ± cevapladÄ±.

BozdaÄŸ, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, "Bu harekatta tek hedef PKK, KCK, PYD/YPG ve DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleridir" dedi.

"HAREKAT BAÅžARIYLA DEVAM EDECEK"

HarekatÄ±n plan dahilinde sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§eken BozdaÄŸ, "Zeytin DalÄ± HarekatÄ± planlandÄ±ÄŸÄ± gibi baÅŸarÄ±yla devam etmektedir. Bundan sonraki sÃ¼reÃ§te de harekat baÅŸarÄ±yla devam edecek" diye konuÅŸtu.

"HAREKAT TERCÄ°H DEÄžÄ°L ZORUNLULUKTUR"

HarekatÄ±n planÄ±nda yer alan hedeflerin gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini vurgulayan BozdaÄŸ, "Plandaki hedefler bir bir gerÃ§ekleÅŸtirilecektir. Harekat gelinen noktada, TÃ¼rkiye iÃ§in bir tercih deÄŸil zorunluluktur" dedi.

"TÃœRKÄ°YE'NÄ°N VERDÄ°ÄžÄ° HERHANGÄ° BÄ°R GARANTÄ° YOK"

BozdaÄŸ, harekatÄ±n Afrin ile sÄ±nÄ±rlÄ± kalacaÄŸÄ±na dair Rusya'ya taahhÃ¼t verildiÄŸi iddiasÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, "TÃ¼rkiye'nin bu konuda Rusya'ya veya baÅŸka bir Ã¼lkeye verdiÄŸi herhangi bir garanti yoktur" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"HEDEF TERÃ–R Ã–RGÃœTLERÄ°"

"TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin, terÃ¶ristleri, barÄ±nak, sÄ±ÄŸÄ±nak, araÃ§, gereÃ§, silahlarÄ±, lojistik noktalarÄ±, Ã¼sleridir. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda bir hedef bulunmuyor." diyen BozdaÄŸ, "Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kesinlikle bÃ¶lgede yaÅŸayan KÃ¼rt kardeÅŸlerimize karÅŸÄ± bir harekat deÄŸildir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"TÃœRKÄ°YE BÄ°R HUKUK DEVLETÄ°DÄ°R"

HDP'nin Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin sokaÄŸa Ã§Ä±kma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± deÄŸerlendiren BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼rkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde, herhangi bir suÃ§ oluÅŸturan bir eylem ve sÃ¶ylem olduÄŸunda hangi unsur takip edilirse bu konuda da suÃ§ oluÅŸturan eylem ve sÃ¶ylem iÃ§ine girenler bakÄ±mÄ±ndan da aynÄ± usÃ¼l iÅŸleyecektir."

BozdaÄŸ, "Sivillerin hukukunu koruma, onlara sahip Ã§Ä±kma ve onlara yardÄ±m etme konusunda TÃ¼rkiye, kendisine dÃ¶nÃ¼k kaygÄ± belirten bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelere Ã¶rneklik teÅŸkil edecek uygulamalarÄ±n ve gÃ¼zel Ã¶rneklerin sahibi olmuÅŸtur" dedi.

"DEAÅž'LILARI SERBEST BIRAKMIÅžLARDIR"

DEAÅž'lÄ± terÃ¶ristlerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulunan BozdaÄŸ, "PYD/YPG terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri Afrin'de ellerinde olan DEAÅž'lÄ± terÃ¶ristleri TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± savaÅŸmak ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakmÄ±ÅŸlardÄ±r" ifadesini kullandÄ±.

"ABD Ä°LE Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ°NÄ°N YOLU BELLÄ°"

BozdaÄŸ, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, "Ä°ÅŸ birliÄŸinin yolu belli, silahlarÄ± vermeyi durdurmak, ondan Ã¶nce verilmiÅŸ olan silahlarÄ± toplamaktÄ±r" dedi.

"PLANLANAN MESAFE VE ALAN KONTROLÃœ SAÄžLANDI"

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tekrarlayan BozdaÄŸ, "Ä°lk 3 gÃ¼nde planlanan mesafe ve alan kontrolÃ¼ saÄŸlanmÄ±ÅŸ durumdadÄ±r. Harekat sÃ¼resince silahlÄ± kuvvetlerimiz mensuplarÄ± iÃ§erisinde ÅŸehit olan yoktur" diye konuÅŸtu.

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