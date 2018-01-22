GÃ¼ncelleme: 23:32, 22 Ocak 2018 Pazartesi

Fransa'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi: Fransa, TÃ¼rkiye'nin endiÅŸelerini anlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BM GÃ¼venlik Konseyi, Suriye'deki insani durumu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplandÄ±.

Konseydeki kapalÄ± oturumun ardÄ±ndan gazetecilere aÃ§Ä±klama yapanÂ Fransa'nÄ±n BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) Daimi Temsilcisi FranÃ§ois Delattre, BM Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Mark Lowcock'un Suriye'ye ziyareti ve insani durum hakkÄ±nda, BM Siyasi Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Jeffrey Feltman'Ä±n da Suriye'deki son geliÅŸmeler hakkÄ±nda BMGK'yi bilgilendirdiÄŸini sÃ¶yledi.

Delattre, toplantÄ±da DoÄŸu Guta ve Ä°dlib'de yaÅŸanan insani trajedinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek Suriye rejiminin askeri operasyonlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu insani trajediden, Ä°dlib'in rejim tarafÄ±ndan rastgele bombalanmasÄ±ndan ve DoÄŸu Guta'nÄ±n kuÅŸatma altÄ±nda olmasÄ±ndan derin endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Delattre, ''Halep'te yaÅŸananlarÄ±n DoÄŸu Guta'da da yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in elimizden gelen her ÅŸeyi yapmalÄ±yÄ±z. DoÄŸu Guta ve Ä°dlib'de yaÅŸanan insani trajedinin sorumlusu rejimdir.'' dedi.

"FRANSA, TÃœRKÄ°YE'NÄ°N GÃœVENLÄ°K VE SINIRLARI HAKKINDAKÄ° ENDÄ°ÅžELERÄ°NÄ° ANLIYOR"

Afrin'deki geliÅŸmeleri de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini belirten Delattre, "Suriye'nin kuzeyinde askeri gerginliÄŸin tÄ±rmanmasÄ±ndan endiÅŸe duyduklarÄ±" belirtti.

Delattre, ''Fransa, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik ve sÄ±nÄ±rlarÄ± hakkÄ±ndaki endiÅŸelerini anlÄ±yor ve TÃ¼rkiye'ye Suriye'deki oldukÃ§a deÄŸiÅŸken durum konusunda itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor. MÃ¼ttefikler arasÄ±ndaki birliÄŸi korumak hayati Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Ã–nceliÄŸimiz DEAÅž ile mÃ¼cadele.'' dedi.

BMGK'nin ocak ayÄ± dÃ¶nem baÅŸkanÄ± Kazakistan'Ä±n BM Daimi Temsilcisi Kairat Umarov da Suriye'nin farklÄ± bÃ¶lgelerinde tÄ±rmanan askeri gerginlikten endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BÃ¼tÃ¼n taraflarÄ±n uluslararasÄ± insani hukuka saygÄ± gÃ¶stermesi gerektiÄŸini belirten Umarov, taraflara insani yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve tÄ±bbi tahliyelere izin verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Suriye'deki son geliÅŸmelerin Viyana'da yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri etkileyip etkilemeyeceÄŸine iliÅŸkin bir soruya da Umarov, Viyana ve SoÃ§i'deki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerle ilgili bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ± yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.