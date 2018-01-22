Fransa'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi: Fransa, TÃ¼rkiye'nin endiÅŸelerini anlÄ±yor

BM GÃ¼venlik Konseyi, Suriye'deki insani durumu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplandÄ±.
Konseydeki kapalÄ± oturumun ardÄ±ndan gazetecilere aÃ§Ä±klama yapanÂ Fransa'nÄ±n BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) Daimi Temsilcisi FranÃ§ois Delattre, BM Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Mark Lowcock'un Suriye'ye ziyareti ve insani durum hakkÄ±nda, BM Siyasi Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Jeffrey Feltman'Ä±n da Suriye'deki son geliÅŸmeler hakkÄ±nda BMGK'yi bilgilendirdiÄŸini sÃ¶yledi.
Delattre, toplantÄ±da DoÄŸu Guta ve Ä°dlib'de yaÅŸanan insani trajedinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek Suriye rejiminin askeri operasyonlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu insani trajediden, Ä°dlib'in rejim tarafÄ±ndan rastgele bombalanmasÄ±ndan ve DoÄŸu Guta'nÄ±n kuÅŸatma altÄ±nda olmasÄ±ndan derin endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Delattre, ''Halep'te yaÅŸananlarÄ±n DoÄŸu Guta'da da yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in elimizden gelen her ÅŸeyi yapmalÄ±yÄ±z. DoÄŸu Guta ve Ä°dlib'de yaÅŸanan insani trajedinin sorumlusu rejimdir.'' dedi.
Afrin'deki geliÅŸmeleri de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini belirten Delattre, "Suriye'nin kuzeyinde askeri gerginliÄŸin tÄ±rmanmasÄ±ndan endiÅŸe duyduklarÄ±" belirtti.
Delattre, ''Fransa, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik ve sÄ±nÄ±rlarÄ± hakkÄ±ndaki endiÅŸelerini anlÄ±yor ve TÃ¼rkiye'ye Suriye'deki oldukÃ§a deÄŸiÅŸken durum konusunda itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor. MÃ¼ttefikler arasÄ±ndaki birliÄŸi korumak hayati Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Ã–nceliÄŸimiz DEAÅž ile mÃ¼cadele.'' dedi.
BMGK'nin ocak ayÄ± dÃ¶nem baÅŸkanÄ± Kazakistan'Ä±n BM Daimi Temsilcisi Kairat Umarov da Suriye'nin farklÄ± bÃ¶lgelerinde tÄ±rmanan askeri gerginlikten endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
BÃ¼tÃ¼n taraflarÄ±n uluslararasÄ± insani hukuka saygÄ± gÃ¶stermesi gerektiÄŸini belirten Umarov, taraflara insani yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve tÄ±bbi tahliyelere izin verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Suriye'deki son geliÅŸmelerin Viyana'da yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri etkileyip etkilemeyeceÄŸine iliÅŸkin bir soruya da Umarov, Viyana ve SoÃ§i'deki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerle ilgili bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ± yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.
ABD Senatosu, bÃ¼tÃ§e krizi nedeniyle 3 gÃ¼ndÃ¼r kÄ±smen "kapalÄ±" olan federal hÃ¼kÃ¼metin yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak geÃ§ici bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±
Beyaz Saray'dan, "TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik endiÅŸelerini biliyor ve ciddiye alÄ±yoruz. NATO mÃ¼ttefiki olarak TÃ¼rkiye ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ediyoruz." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
Fransa'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Delattre, "Fransa, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik ve sÄ±nÄ±rlarÄ± hakkÄ±ndaki endiÅŸelerini anlÄ±yor." dedi.
UNRWA Genel Komiseri KrahenbÃ¼hl, "EÄŸer siyasi ve razÄ± edici bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulamÄ±yorsanÄ±z bari Filistinli mÃ¼ltecilerin sorunu Ã§Ã¶zÃ¼lene kadar uluslararasÄ± camia UNRWA'ya insani hizmetlerini sÃ¼rdÃ¼rmesi iÃ§in Ã¶nem vermelidir." dedi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, "TÃ¼rkiye'nin kendi vatandaÅŸlarÄ±nÄ± Suriye topraÄŸÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyebilecek terÃ¶r unsurlarÄ±ndan korumaya dÃ¶nÃ¼k meÅŸru hakkÄ±nÄ± tamamen takdir ediyor ve tanÄ±yoruz." dedi.
ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence, ABDâ€™nin Tel Avivâ€™deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 2019 yÄ±lÄ± bitmeden KudÃ¼sâ€™e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
AKPM'nin Genel Kurul toplantÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin Filistin ve Ä°srail arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ sÃ¼reciyle ilgili acil gÃ¼ndem oturumu teklifi kabul edilirken, HollandalÄ± Ã¼yenin Afrin'le ilgili Ã¶nerisi reddedildi.
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