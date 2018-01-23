Beyaz Saray'dan Afrin'e yÃ¶nelik harekatla ilgili aÃ§Ä±klama

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders, TÃ¼rkiye'nin Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'yla ilgili ilk deÄŸerlendirmesinde, "TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik endiÅŸelerini biliyor ve ciddiye alÄ±yoruz. Bir NATO mÃ¼ttefiki olarak TÃ¼rkiye ile Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ediyoruz." dedi.
Sanders, Beyaz Saray'daki basÄ±n brifinginde, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi harekatla ilgili bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
AÃ§Ä±klamasÄ±nda Sanders, "Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±nda tÃ¼m taraflarÄ± DEAÅž'Ä±n maÄŸlup edilmesi amacÄ±na odaklanmaya, Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± azaltmaya ve masum sivilleri korumaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz. TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik endiÅŸelerini biliyor ve ciddiye alÄ±yoruz. Bir NATO mÃ¼ttefiki olarak TÃ¼rkiye ile Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.
Sanders, Afrin'de ÅŸiddetin artmasÄ±nÄ±n "DEAÅž'Ä±n kalÄ±cÄ± olarak yenilmesi iÃ§in gÃ¶sterilen uluslararasÄ± Ã§abalarda dikkatleri daÄŸÄ±tabileceÄŸi" deÄŸerlendirmesinde de bulundu.
DEAÅž ve El Kaide'nin bÃ¶lgede yeniden canlanmamasÄ± iÃ§in alÄ±nacak tedbirlerin Ã¶nemine iÅŸaret eden Sanders, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"TÃ¼rkiye'yi askeri eylem ve sÃ¶ylemlerini sÄ±nÄ±rlamaya, operasyonlarÄ±nÄ±n alan ve sÃ¼resinin sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸundan ve ayrÄ±ca insani yardÄ±mlarÄ±n devam ettiÄŸinden emin olmaya ve sivil kayÄ±plarÄ±ndan kaÃ§Ä±nmaya teÅŸvik ediyoruz. Esed'in vahÅŸi rejiminin Afrin'e dÃ¶nemeyeceÄŸinden emin olmak istiyoruz. Suriye'deki iÃ§ savaÅŸÄ±n sona ermesi iÃ§in diplomatik olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz."
ABD Senatosu, bÃ¼tÃ§e krizi nedeniyle 3 gÃ¼ndÃ¼r kÄ±smen "kapalÄ±" olan federal hÃ¼kÃ¼metin yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak geÃ§ici bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±
Beyaz Saray'dan, "TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik endiÅŸelerini biliyor ve ciddiye alÄ±yoruz. NATO mÃ¼ttefiki olarak TÃ¼rkiye ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ediyoruz." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
Fransa'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Delattre, "Fransa, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik ve sÄ±nÄ±rlarÄ± hakkÄ±ndaki endiÅŸelerini anlÄ±yor." dedi.
UNRWA Genel Komiseri KrahenbÃ¼hl, "EÄŸer siyasi ve razÄ± edici bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulamÄ±yorsanÄ±z bari Filistinli mÃ¼ltecilerin sorunu Ã§Ã¶zÃ¼lene kadar uluslararasÄ± camia UNRWA'ya insani hizmetlerini sÃ¼rdÃ¼rmesi iÃ§in Ã¶nem vermelidir." dedi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, "TÃ¼rkiye'nin kendi vatandaÅŸlarÄ±nÄ± Suriye topraÄŸÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyebilecek terÃ¶r unsurlarÄ±ndan korumaya dÃ¶nÃ¼k meÅŸru hakkÄ±nÄ± tamamen takdir ediyor ve tanÄ±yoruz." dedi.
ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence, ABDâ€™nin Tel Avivâ€™deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 2019 yÄ±lÄ± bitmeden KudÃ¼sâ€™e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
AKPM'nin Genel Kurul toplantÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin Filistin ve Ä°srail arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ sÃ¼reciyle ilgili acil gÃ¼ndem oturumu teklifi kabul edilirken, HollandalÄ± Ã¼yenin Afrin'le ilgili Ã¶nerisi reddedildi.
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