GÃ¼ncelleme: 01:15, 23 Ocak 2018 SalÄ±

Beyaz Saray'dan Afrin'e yÃ¶nelik harekatla ilgili aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders, TÃ¼rkiye'nin Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'yla ilgili ilk deÄŸerlendirmesinde, "TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik endiÅŸelerini biliyor ve ciddiye alÄ±yoruz. Bir NATO mÃ¼ttefiki olarak TÃ¼rkiye ile Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ediyoruz." dedi.

Sanders, Beyaz Saray'daki basÄ±n brifinginde, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi harekatla ilgili bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

AÃ§Ä±klamasÄ±nda Sanders, "Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±nda tÃ¼m taraflarÄ± DEAÅž'Ä±n maÄŸlup edilmesi amacÄ±na odaklanmaya, Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± azaltmaya ve masum sivilleri korumaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz. TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik endiÅŸelerini biliyor ve ciddiye alÄ±yoruz. Bir NATO mÃ¼ttefiki olarak TÃ¼rkiye ile Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

SANDERS'TAN "DEAÅž'LA MÃœCADELEYE" VURGU

Sanders, Afrin'de ÅŸiddetin artmasÄ±nÄ±n "DEAÅž'Ä±n kalÄ±cÄ± olarak yenilmesi iÃ§in gÃ¶sterilen uluslararasÄ± Ã§abalarda dikkatleri daÄŸÄ±tabileceÄŸi" deÄŸerlendirmesinde de bulundu.

DEAÅž ve El Kaide'nin bÃ¶lgede yeniden canlanmamasÄ± iÃ§in alÄ±nacak tedbirlerin Ã¶nemine iÅŸaret eden Sanders, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼rkiye'yi askeri eylem ve sÃ¶ylemlerini sÄ±nÄ±rlamaya, operasyonlarÄ±nÄ±n alan ve sÃ¼resinin sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸundan ve ayrÄ±ca insani yardÄ±mlarÄ±n devam ettiÄŸinden emin olmaya ve sivil kayÄ±plarÄ±ndan kaÃ§Ä±nmaya teÅŸvik ediyoruz. Esed'in vahÅŸi rejiminin Afrin'e dÃ¶nemeyeceÄŸinden emin olmak istiyoruz. Suriye'deki iÃ§ savaÅŸÄ±n sona ermesi iÃ§in diplomatik olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz."