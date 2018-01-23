ABD Senatosu'ndan geÃ§ici bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±na onay

ABD'de, CumhuriyetÃ§iler ile DemokratlarÄ±n bÃ¼tÃ§e Ã¼zerinde anlaÅŸamamasÄ± nedeniyle 20 Ocak itibarÄ±yla kÄ±smen "kapanan"Â federal hÃ¼kÃ¼mete, 8 Åžubat'a kadar harcama yetkisi saÄŸlayacak dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼Â geÃ§ici bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±,Â Senato'dan 18'e karÅŸÄ± 81 oyla geÃ§ti.
Ãœlke tarihinde, hem Senatoyu, hem Temsilciler Meclisini, hem de Beyaz SarayÄ± aynÄ± parti kontrol ederkenÂ ilk kez kapanan federal hÃ¼kÃ¼metin, yeniden tam olarak faaliyete geÃ§mesi iÃ§in ABD Temsilciler Meclisi'nin de tasarÄ±yÄ± onaylamasÄ± gerekiyor.Â
ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Paul Ryan'Ä±n hafta sonu yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Senato'dan geÃ§ecek yeni bir bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±nÄ±n Temsilciler Meclisi'nde onaylanacaÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.Â
Bu nedenle, tasarÄ±nÄ±n Temsilciler Meclisi'nde kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde yapÄ±lmasÄ± beklenen oylamadan geÃ§mesi ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n imzasÄ±yla yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi bekleniyor.Â
BÃ¶ylece, harcama yetkisi bulunmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in son Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r hayati hizmetler dÄ±ÅŸÄ±nda kalan faaliyetlerini gerÃ§ekleÅŸtiremeyen Amerikan federal hÃ¼kÃ¼meti, 23 Ocak'tan itibaren yeniden aÃ§Ä±lacak.
Amerikan kanunlarÄ±na gÃ¶re, Kongre 1 Ekim'de baÅŸlayÄ±p 30 EylÃ¼l'de sona eren mali yÄ±l iÃ§in kalÄ±cÄ± bÃ¼tÃ§eyi onaylayamazsa, geÃ§ici bÃ¼tÃ§elerle arayÄ± kapatmasÄ± gerekiyor.
GeÃ§ici bÃ¼tÃ§enin de onaylanamadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hÃ¼kÃ¼met kapanÄ±yor. Bu durum, yaklaÅŸÄ±k 320 milyonu aÅŸkÄ±n kiÅŸiye hizmet veren federal hÃ¼kÃ¼metin hayati hizmetler dÄ±ÅŸÄ±ndaki tÃ¼m faaliyetlerini durdurmasÄ± anlamÄ±na geliyor.
Senato'daki CumhuriyetÃ§iler ile DemokratlarÄ±n bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ± Ã¼zerinde anlaÅŸmaya varmasÄ±nda, Senato Ã‡oÄŸunluk Lideri Mitch McConnell'Ä±n Ã¼lkeye Ã§ocuk yaÅŸta kaÃ§ak getirilen 800 bin civarÄ±nda genÃ§ gÃ¶Ã§meni koruyan DACA isimli program iÃ§in Demokratlara gÃ¼vence vermesi belirleyici oldu.Â
McConnell, pazar gecesi Senato Genel Kurulunda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, hÃ¼kÃ¼metin yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak yeni bÃ¼tÃ§enin sÃ¼resi 8 Åžubat'ta dolana kadar DACA gÃ¶Ã§menleri iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼m bulunamazsa, yeni bir yasal dÃ¼zenleme iÃ§in harekete geÃ§eceÄŸini taahhÃ¼t etmiÅŸti.
Trump, geÃ§en yÄ±l sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± program kapsamÄ±ndaki gÃ¶Ã§menler iÃ§in yasal bir dÃ¼zenleme Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in Kongreye 5 Martâ€™a kadar sÃ¼re tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.Â
Amerikan federal hÃ¼kÃ¼metinin, Kongrenin bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ± Ã¼zerinde anlaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kÄ±smen kapanmasÄ±nÄ±n ilk iki gÃ¼nÃ¼ hafta sonuna denk geldiÄŸi iÃ§in etkisi hissedilmemiÅŸti.Â
Pazartesi gÃ¼nÃ¼ zorunlu izne Ã§Ä±karÄ±lan yaklaÅŸÄ±k 850 bin kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n bir gÃ¼nlÃ¼k aranÄ±n ardÄ±ndan iÅŸlerine dÃ¶necek olmasÄ±, kapanmanÄ±n maliyetinin sÄ±nÄ±rlÄ± kalmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.Â
Federal mali yÄ±lÄ±n 1 Ekim'de baÅŸlayÄ±p 30 EylÃ¼l'de sona erdiÄŸi ABD'de her yÄ±l yaÅŸanan bÃ¼tÃ§e krizleri, hÃ¼kÃ¼metin en son eski BaÅŸkan Barack Obama'nÄ±n dÃ¶neminde olmak Ã¼zere defalarca kapanmasÄ±na yol aÃ§tÄ±.Â
Kongrenin bÃ¼tÃ§e Ã¼zerinde mutabakata varamamasÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ 1-17 Ekim 2013 tarihlerinde faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan federal kurumlarda gÃ¶rev yapan 800 bini aÅŸkÄ±n kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, 16 gÃ¼n boyunca iÅŸlerine gidemezken, binlerce gardiyan, polis ve sÄ±nÄ±r kontrol gÃ¶revlisi bu sÃ¼re boyunca Ã¼cret alamadan Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Ãœlke ekonomisine 24 milyar dolara mal olduÄŸu tahmin edilen sÃ¼reÃ§, Demokratlar ve CumhuriyetÃ§ilerin uzlaÅŸmaya varmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 17 Ekim'de sona ermiÅŸti.Â
ABD Senatosu, bÃ¼tÃ§e krizi nedeniyle 3 gÃ¼ndÃ¼r kÄ±smen "kapalÄ±" olan federal hÃ¼kÃ¼metin yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak geÃ§ici bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±
Beyaz Saray'dan, "TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik endiÅŸelerini biliyor ve ciddiye alÄ±yoruz. NATO mÃ¼ttefiki olarak TÃ¼rkiye ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ediyoruz." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
Fransa'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Delattre, "Fransa, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik ve sÄ±nÄ±rlarÄ± hakkÄ±ndaki endiÅŸelerini anlÄ±yor." dedi.
UNRWA Genel Komiseri KrahenbÃ¼hl, "EÄŸer siyasi ve razÄ± edici bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulamÄ±yorsanÄ±z bari Filistinli mÃ¼ltecilerin sorunu Ã§Ã¶zÃ¼lene kadar uluslararasÄ± camia UNRWA'ya insani hizmetlerini sÃ¼rdÃ¼rmesi iÃ§in Ã¶nem vermelidir." dedi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, "TÃ¼rkiye'nin kendi vatandaÅŸlarÄ±nÄ± Suriye topraÄŸÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyebilecek terÃ¶r unsurlarÄ±ndan korumaya dÃ¶nÃ¼k meÅŸru hakkÄ±nÄ± tamamen takdir ediyor ve tanÄ±yoruz." dedi.
ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence, ABDâ€™nin Tel Avivâ€™deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 2019 yÄ±lÄ± bitmeden KudÃ¼sâ€™e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
AKPM'nin Genel Kurul toplantÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin Filistin ve Ä°srail arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ sÃ¼reciyle ilgili acil gÃ¼ndem oturumu teklifi kabul edilirken, HollandalÄ± Ã¼yenin Afrin'le ilgili Ã¶nerisi reddedildi.
Almanya'nÄ±n Minden ve Leipzig kentlerinde iki camiye PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±nca saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi
Kayseri'den gittikleri KudÃ¼s'te Ä°srail polisi tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan, MÃœSÄ°AD Kayseri Åžube BaÅŸkanÄ± Olgunharputlu'nun da aralarÄ±nda olduÄŸu 6 iÅŸ adamÄ± kente dÃ¶ndÃ¼
Mozambik'in kuzeyinde etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar sele yol aÃ§tÄ±. YaÄŸÄ±ÅŸlar ve sel nedeniyle 14 binden fazla ev yÄ±kÄ±ldÄ±
CTP Milletvekili Derya, sosyal medyadan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± aleyhine yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle protesto edildi
Somali sÄ±nÄ±rÄ±nda iki hafta Ã¶nce EÅŸ-Åžebab'Ä±n bastÄ±ÄŸÄ± Ä°shakani kÃ¶yÃ¼nden kaÃ§an 300'den fazla MÃ¼slÃ¼man aile geÃ§ici kamplara sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±
MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi, Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanÄ± Fevzi'nin gÃ¶revden alÄ±nma nedenine dair bilgi vermezken, uzmanlar son dÃ¶nemdeki bazÄ± geliÅŸmelere dikkati Ã§ekiyor
Avrupa BirliÄŸi (AB), nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼ze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± daha da geniÅŸletti.
AB yeni Irak stratejisinde, Ã¼lkenin birlik, egemenlik ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n muhafaza edilmesine katkÄ± saÄŸlamaya devam edeceÄŸini bildirdi
Afrika BirliÄŸi Komisyonu BaÅŸkanÄ± Muhammed, "YabancÄ±lar Afrika Ã¼lkelerinde Ã¶zgÃ¼rce dolaÅŸabiliyorken AfrikalÄ±lar bir baÅŸka Ã¼lkeye seyahat etmekte zorluk yaÅŸamamalÄ±" dedi