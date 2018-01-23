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08:26, 23 Ocak 2018 SalÄ±
Amerika
GÃ¼ncelleme: 02:20, 23 Ocak 2018 SalÄ±

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ABD Senatosu'ndan geÃ§ici bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±na onay
ABD Senatosu'ndan geÃ§ici bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±na onay

ABD Senatosu, bÃ¼tÃ§e krizi nedeniyle 3 gÃ¼ndÃ¼r kÄ±smen "kapalÄ±" olan federal hÃ¼kÃ¼metin yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak geÃ§ici bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de, CumhuriyetÃ§iler ile DemokratlarÄ±n bÃ¼tÃ§e Ã¼zerinde anlaÅŸamamasÄ± nedeniyle 20 Ocak itibarÄ±yla kÄ±smen "kapanan"Â federal hÃ¼kÃ¼mete, 8 Åžubat'a kadar harcama yetkisi saÄŸlayacak dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼Â geÃ§ici bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±,Â Senato'dan 18'e karÅŸÄ± 81 oyla geÃ§ti.

Ãœlke tarihinde, hem Senatoyu, hem Temsilciler Meclisini, hem de Beyaz SarayÄ± aynÄ± parti kontrol ederkenÂ ilk kez kapanan federal hÃ¼kÃ¼metin, yeniden tam olarak faaliyete geÃ§mesi iÃ§in ABD Temsilciler Meclisi'nin de tasarÄ±yÄ± onaylamasÄ± gerekiyor.Â 

ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Paul Ryan'Ä±n hafta sonu yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Senato'dan geÃ§ecek yeni bir bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±nÄ±n Temsilciler Meclisi'nde onaylanacaÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.Â 

Bu nedenle, tasarÄ±nÄ±n Temsilciler Meclisi'nde kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde yapÄ±lmasÄ± beklenen oylamadan geÃ§mesi ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n imzasÄ±yla yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi bekleniyor.Â 

BÃ¶ylece, harcama yetkisi bulunmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in son Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r hayati hizmetler dÄ±ÅŸÄ±nda kalan faaliyetlerini gerÃ§ekleÅŸtiremeyen Amerikan federal hÃ¼kÃ¼meti, 23 Ocak'tan itibaren yeniden aÃ§Ä±lacak.

FEDERAL HÃœKÃœMETÄ°N "KAPANMASI" NE DEMEK?

Amerikan kanunlarÄ±na gÃ¶re, Kongre 1 Ekim'de baÅŸlayÄ±p 30 EylÃ¼l'de sona eren mali yÄ±l iÃ§in kalÄ±cÄ± bÃ¼tÃ§eyi onaylayamazsa, geÃ§ici bÃ¼tÃ§elerle arayÄ± kapatmasÄ± gerekiyor.

GeÃ§ici bÃ¼tÃ§enin de onaylanamadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hÃ¼kÃ¼met kapanÄ±yor. Bu durum, yaklaÅŸÄ±k 320 milyonu aÅŸkÄ±n kiÅŸiye hizmet veren federal hÃ¼kÃ¼metin hayati hizmetler dÄ±ÅŸÄ±ndaki tÃ¼m faaliyetlerini durdurmasÄ± anlamÄ±na geliyor.

CUMHURÄ°YETÃ‡Ä° PARTÄ°, DACA GÃ–Ã‡MENLERÄ° Ä°Ã‡Ä°N GÃœVENCE VERDÄ°Â 

Senato'daki CumhuriyetÃ§iler ile DemokratlarÄ±n bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ± Ã¼zerinde anlaÅŸmaya varmasÄ±nda, Senato Ã‡oÄŸunluk Lideri Mitch McConnell'Ä±n Ã¼lkeye Ã§ocuk yaÅŸta kaÃ§ak getirilen 800 bin civarÄ±nda genÃ§ gÃ¶Ã§meni koruyan DACA isimli program iÃ§in Demokratlara gÃ¼vence vermesi belirleyici oldu.Â 

McConnell, pazar gecesi Senato Genel Kurulunda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, hÃ¼kÃ¼metin yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak yeni bÃ¼tÃ§enin sÃ¼resi 8 Åžubat'ta dolana kadar DACA gÃ¶Ã§menleri iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼m bulunamazsa, yeni bir yasal dÃ¼zenleme iÃ§in harekete geÃ§eceÄŸini taahhÃ¼t etmiÅŸti.

Trump, geÃ§en yÄ±l sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± program kapsamÄ±ndaki gÃ¶Ã§menler iÃ§in yasal bir dÃ¼zenleme Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in Kongreye 5 Martâ€™a kadar sÃ¼re tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.Â 

ÃœÃ‡ GÃœNLÃœK KAPANMANIN MALÄ°YETÄ° DÃœÅžÃœKÂ 

Amerikan federal hÃ¼kÃ¼metinin, Kongrenin bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ± Ã¼zerinde anlaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kÄ±smen kapanmasÄ±nÄ±n ilk iki gÃ¼nÃ¼ hafta sonuna denk geldiÄŸi iÃ§in etkisi hissedilmemiÅŸti.Â 

Pazartesi gÃ¼nÃ¼ zorunlu izne Ã§Ä±karÄ±lan yaklaÅŸÄ±k 850 bin kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n bir gÃ¼nlÃ¼k aranÄ±n ardÄ±ndan iÅŸlerine dÃ¶necek olmasÄ±, kapanmanÄ±n maliyetinin sÄ±nÄ±rlÄ± kalmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.Â 

BÄ°R Ã–NCEKÄ° 24 MÄ°LYAR DOLARA MAL OLMUÅžTUÂ 

Federal mali yÄ±lÄ±n 1 Ekim'de baÅŸlayÄ±p 30 EylÃ¼l'de sona erdiÄŸi ABD'de her yÄ±l yaÅŸanan bÃ¼tÃ§e krizleri, hÃ¼kÃ¼metin en son eski BaÅŸkan Barack Obama'nÄ±n dÃ¶neminde olmak Ã¼zere defalarca kapanmasÄ±na yol aÃ§tÄ±.Â 

Kongrenin bÃ¼tÃ§e Ã¼zerinde mutabakata varamamasÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ 1-17 Ekim 2013 tarihlerinde faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan federal kurumlarda gÃ¶rev yapan 800 bini aÅŸkÄ±n kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, 16 gÃ¼n boyunca iÅŸlerine gidemezken, binlerce gardiyan, polis ve sÄ±nÄ±r kontrol gÃ¶revlisi bu sÃ¼re boyunca Ã¼cret alamadan Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Ãœlke ekonomisine 24 milyar dolara mal olduÄŸu tahmin edilen sÃ¼reÃ§, Demokratlar ve CumhuriyetÃ§ilerin uzlaÅŸmaya varmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 17 Ekim'de sona ermiÅŸti.Â 



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