GÃ¼ncelleme: 02:50, 23 Ocak 2018 SalÄ±

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda 1 asker ÅŸehit oldu





Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Kilis'in GÃ¼lbaba KÃ¶yÃ¼'nÃ¼n gÃ¼neydoÄŸusunda Ã¶rgÃ¼t unsurlarÄ± ile girilen Ã§atÄ±ÅŸmada bir askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±ndaÂ Kilis'in GÃ¼lbaba KÃ¶yÃ¼'nÃ¼nÂ gÃ¼neydoÄŸusunda Ã¶rgÃ¼t unsurlarÄ± ile girilen Ã§atÄ±ÅŸmadaÂ bir asker ÅŸehit oldu. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden (TSK) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Kilis'in GÃ¼lbaba KÃ¶yÃ¼'nÃ¼n gÃ¼neydoÄŸusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž unsurlarÄ± ile Ã§atÄ±ÅŸmaya girildiÄŸi belirtildi. Ã‡atÄ±ÅŸmada bir askerin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirilerek, "Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehidimize Allah'tan rahmet, ÅŸehidimizin kederli ailesine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile YÃ¼ce TÃ¼rk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r dileriz." ifadelerine yer verildi.

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