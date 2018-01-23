TÃ¼rkiye, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± AKPM'de anlatacak

Avrupa Konseyi Parlamenter MeclisiÂ (AKPM)Â TÃ¼rk Grubu BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, aralarÄ±nda HDP'lilerin de bulunduÄŸu BirleÅŸik Sol Grup Ã¼yelerinin Genel Kurul'daÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±nÂ acil gÃ¼ndem olarak ele alÄ±nmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki tekliflerinin giriÅŸimleri sonrasÄ± reddedildiÄŸini ve konunun bilgi verme amaÃ§lÄ± olarak genel gÃ¼ndem maddesi ÅŸeklinde ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
KÄ±lÄ±Ã§, AKPM Genel Kurulu'nun ilk gÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na dair Avrupa Konseyiâ€™nde aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
AKPM Genel Kurulu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¶nce ve Ã§alÄ±ÅŸma takviminin oluÅŸturulduÄŸu sÄ±rada TÃ¼rkiye'nin Suriye'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n gÃ¼ndeme geldiÄŸini belirten KÄ±lÄ±Ã§, "Genel Kurul'da, TÃ¼rkiyeâ€™nin Suriye'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±â€™nÄ±n acil gÃ¼ndem olarak ele alÄ±nmasÄ± ve rapor yazÄ±lmasÄ± iÃ§in teklifte bulundular. Biz bunun olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyip, reddettirdik. Bizim giriÅŸimlerimiz sonrasÄ± reddedildi." ifadesini kullandÄ±.
Kamuoyunun AKPMâ€™de acil gÃ¼ndem ve genel gÃ¼ndem oturumlarÄ± kavramlarÄ± hakkÄ±nda bilgilendirilmesi gerektiÄŸine iÅŸaret eden KÄ±lÄ±Ã§, "Burada HDPâ€™nin de resmi organlarÄ±ndan aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ olduÄŸu gibi kendilerine yÃ¶nelik bir kazanÄ±m elde ettikleri veya burada bir ÅŸey kabul ettirdikleri sÃ¶z konusu deÄŸil. OnlarÄ±n isteÄŸi olmadÄ±, bizim bu noktada fikirlerimizi dile getirip, harekatÄ±n amacÄ±nÄ±n en iyi bir ÅŸekilde Avrupa Konseyi Ã¼yesi 47 Ã¼lkenin parlamenterlerine anlatacaÄŸÄ±mÄ±z bir ortam oluÅŸtu. Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak genel gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, 'Suriye'de TÃ¼rkiye'nin askeri harekatÄ±' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla Ã¼lkemizin amacÄ± ve tÃ¼m hassasiyetlerini anlatacaÄŸÄ±z. Zeytin DalÄ± Operasyonu'muzun ne anlama geldiÄŸini ilk aÄŸÄ±zdan anlatmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.
AKPM Genel Kurulu'nda bu konunun gÃ¼ndeme gelmesinin beklendiÄŸini vurgulayan KÄ±lÄ±Ã§ ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Biz yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z harekatÄ±n ne kadar doÄŸru olduÄŸunu zaten biliyoruz. TÃ¼m dÃ¼nya da artÄ±k kabul etmiÅŸ durumda. Biz bu sayede, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da bugÃ¼n belirttiÄŸi gibi, bÃ¶lgedeki KÃ¼rt halkÄ±na karÅŸÄ± veya Suriyeâ€™nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne karÅŸÄ± bir giriÅŸimimizin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aksine onlarÄ±n da orada terÃ¶ristlere karÅŸÄ± gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla bulunduÄŸumuzu anlatmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z."
BazÄ± Ã§evrelerin tÃ¼m dÃ¼nyada olduÄŸu gibi AKPMâ€™de de bilgi kirliliÄŸi ve siyasi amaÃ§lÄ± saptÄ±rmalara baÅŸvurduÄŸunu aktaran KÄ±lÄ±Ã§, "TÃ¼rkiye, baÅŸkalarÄ±nÄ±n iddia ettiÄŸi gibi kaos getirmek iÃ§in deÄŸil, kaosu yok etmek iÃ§in oradadÄ±r. Biz bunu AKPM Genel Kurulu'nda anlatacaÄŸÄ±z." dedi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±â€™nÄ±n AKPM gÃ¼ndemine alÄ±narak, acil gÃ¼ndem kapsamÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki teklif reddedilmiÅŸti.
BirleÅŸik Sol Grubun (UEL/GUE) HollandalÄ± Ã¼yesi Tiny Kox tarafÄ±ndan verilen Ã¶nerge kabul edilmemiÅŸ, buna karÅŸÄ±n konunun, "Suriye'de TÃ¼rkiye'nin askeri harekatÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla genel gÃ¼ndemde deÄŸerlendirilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Acil gÃ¼ndem maddesi olarak Genel Kurul'da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len konular hakkÄ±nda rapor oluÅŸturuluyor ve bir tasarÄ± oylanÄ±yor. Genel gÃ¼ndemde ise Ã¼yeler, konu hakkÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸÄ±yor. Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸleden sonra ele alÄ±nacak.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Kilis'in GÃ¼lbaba KÃ¶yÃ¼'nÃ¼n gÃ¼neydoÄŸusunda Ã¶rgÃ¼t unsurlarÄ± ile girilen Ã§atÄ±ÅŸmada bir askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi
AKPM TÃ¼rk Grubu BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§, bazÄ± Ã§evrelerin tÃ¼m dÃ¼nyada olduÄŸu gibi AKPMâ€™de de bilgi kirliliÄŸi ve siyasi amaÃ§lÄ± saptÄ±rmalara baÅŸvurduÄŸunu belirterek, "TÃ¼rkiye, baÅŸkalarÄ±nÄ±n iddia ettiÄŸi gibi kaos getirmek iÃ§in deÄŸil, kaosu yok etmek iÃ§in oradadÄ±r. Biz bunu AKPM Genel Kurulu'nda anlatacaÄŸÄ±z" dedi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± harekatÄ±'nÄ±n Afrin ile sÄ±nÄ±rlÄ± kalacaÄŸÄ±na dair Rusya'ya taahhÃ¼t verildiÄŸi iddiasÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, "TÃ¼rkiye'nin bu konuda Rusya'ya veya baÅŸka bir Ã¼lkeye verdiÄŸi herhangi bir garanti yoktur" deÄŸerlendirmesinde bulundu.
OHAL Ã§erÃ§evesinde KHK kapsamÄ±ndaki dÃ¼zenlemeyle darbe ve terÃ¶r suÃ§larÄ±ndan tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin duruÅŸma iÃ§in ceza infaz kurumu dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmalarÄ± durumunda giyecekleri "tek tip kÄ±yafetler" Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi'ne getirildi.
PYD/PKK'nÄ±n, Afrinâ€™deki DEAÅžâ€™lÄ± esirleri TSK ve Ã–SOâ€™ya karÅŸÄ± savaÅŸmalarÄ± ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na yÃ¶nelik sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ± yapan 12 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± verildi. ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili olarak, "En son terÃ¶rist bÃ¶lgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek." dedi.
Ankara'da bir grup ÅŸehit yakÄ±nÄ± ve gazi, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile partinin Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± KaftancÄ±oÄŸlu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, yarÄ±n Fransa'da dÃ¼zenlenecek "Kimyasal Silah KullanÄ±mÄ±nÄ±n CezasÄ±z KalmamasÄ± Ä°Ã§in UluslararasÄ± OrtaklÄ±k" konulu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak
Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesindeki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK mensuplarÄ±nca ateÅŸlenen 3 roket Kilis kent merkezine isabet etti
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
TSK'nÄ±n, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda Afrin bÃ¶lgesinin doÄŸusundaki Azez'den operasyon baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Afrin bÃ¶lgesindeki PYD/PKK mensuplarÄ±nÄ±n, ReyhanlÄ±'da sivilleri hedef alan roketli saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Suriyelinin cenazesi, defnedilmek Ã¼zere Ä°dlib'e gÃ¶nderildi
TÃ¼rkiyeâ€™nin Avusturya'nÄ±n Salzburg kentindeki baÅŸkonsolosluÄŸuna kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, HDP Tunceli Milletvekili Ã–nlÃ¼ hakkÄ±nda, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±
Gottemoeller, iki gÃ¼nlÃ¼k resmi ziyareti kapsamÄ±nda DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±z, DÄ±ÅŸiÅŸleri MÃ¼steÅŸarÄ± YalÃ§Ä±n ve MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Esener ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek