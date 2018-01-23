GÃ¼ncelleme: 01:45, 23 Ocak 2018 SalÄ±

TÃ¼rkiye, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± AKPM'de anlatacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa Konseyi Parlamenter MeclisiÂ (AKPM)Â TÃ¼rk Grubu BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, aralarÄ±nda HDP'lilerin de bulunduÄŸu BirleÅŸik Sol Grup Ã¼yelerinin Genel Kurul'daÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±nÂ acil gÃ¼ndem olarak ele alÄ±nmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki tekliflerinin giriÅŸimleri sonrasÄ± reddedildiÄŸini ve konunun bilgi verme amaÃ§lÄ± olarak genel gÃ¼ndem maddesi ÅŸeklinde ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

KÄ±lÄ±Ã§, AKPM Genel Kurulu'nun ilk gÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na dair Avrupa Konseyiâ€™nde aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

AKPM Genel Kurulu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¶nce ve Ã§alÄ±ÅŸma takviminin oluÅŸturulduÄŸu sÄ±rada TÃ¼rkiye'nin Suriye'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n gÃ¼ndeme geldiÄŸini belirten KÄ±lÄ±Ã§, "Genel Kurul'da, TÃ¼rkiyeâ€™nin Suriye'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±â€™nÄ±n acil gÃ¼ndem olarak ele alÄ±nmasÄ± ve rapor yazÄ±lmasÄ± iÃ§in teklifte bulundular. Biz bunun olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyip, reddettirdik. Bizim giriÅŸimlerimiz sonrasÄ± reddedildi." ifadesini kullandÄ±.



Kamuoyunun AKPMâ€™de acil gÃ¼ndem ve genel gÃ¼ndem oturumlarÄ± kavramlarÄ± hakkÄ±nda bilgilendirilmesi gerektiÄŸine iÅŸaret eden KÄ±lÄ±Ã§, "Burada HDPâ€™nin de resmi organlarÄ±ndan aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ olduÄŸu gibi kendilerine yÃ¶nelik bir kazanÄ±m elde ettikleri veya burada bir ÅŸey kabul ettirdikleri sÃ¶z konusu deÄŸil. OnlarÄ±n isteÄŸi olmadÄ±, bizim bu noktada fikirlerimizi dile getirip, harekatÄ±n amacÄ±nÄ±n en iyi bir ÅŸekilde Avrupa Konseyi Ã¼yesi 47 Ã¼lkenin parlamenterlerine anlatacaÄŸÄ±mÄ±z bir ortam oluÅŸtu. Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak genel gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, 'Suriye'de TÃ¼rkiye'nin askeri harekatÄ±' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla Ã¼lkemizin amacÄ± ve tÃ¼m hassasiyetlerini anlatacaÄŸÄ±z. Zeytin DalÄ± Operasyonu'muzun ne anlama geldiÄŸini ilk aÄŸÄ±zdan anlatmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

AKPM Genel Kurulu'nda bu konunun gÃ¼ndeme gelmesinin beklendiÄŸini vurgulayan KÄ±lÄ±Ã§ ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Biz yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z harekatÄ±n ne kadar doÄŸru olduÄŸunu zaten biliyoruz. TÃ¼m dÃ¼nya da artÄ±k kabul etmiÅŸ durumda. Biz bu sayede, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da bugÃ¼n belirttiÄŸi gibi, bÃ¶lgedeki KÃ¼rt halkÄ±na karÅŸÄ± veya Suriyeâ€™nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne karÅŸÄ± bir giriÅŸimimizin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aksine onlarÄ±n da orada terÃ¶ristlere karÅŸÄ± gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla bulunduÄŸumuzu anlatmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z."

BazÄ± Ã§evrelerin tÃ¼m dÃ¼nyada olduÄŸu gibi AKPMâ€™de de bilgi kirliliÄŸi ve siyasi amaÃ§lÄ± saptÄ±rmalara baÅŸvurduÄŸunu aktaran KÄ±lÄ±Ã§, "TÃ¼rkiye, baÅŸkalarÄ±nÄ±n iddia ettiÄŸi gibi kaos getirmek iÃ§in deÄŸil, kaosu yok etmek iÃ§in oradadÄ±r. Biz bunu AKPM Genel Kurulu'nda anlatacaÄŸÄ±z." dedi.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±â€™nÄ±n AKPM gÃ¼ndemine alÄ±narak, acil gÃ¼ndem kapsamÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki teklif reddedilmiÅŸti.



BirleÅŸik Sol Grubun (UEL/GUE) HollandalÄ± Ã¼yesi Tiny Kox tarafÄ±ndan verilen Ã¶nerge kabul edilmemiÅŸ, buna karÅŸÄ±n konunun, "Suriye'de TÃ¼rkiye'nin askeri harekatÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla genel gÃ¼ndemde deÄŸerlendirilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.



Acil gÃ¼ndem maddesi olarak Genel Kurul'da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len konular hakkÄ±nda rapor oluÅŸturuluyor ve bir tasarÄ± oylanÄ±yor. Genel gÃ¼ndemde ise Ã¼yeler, konu hakkÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸÄ±yor. Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸleden sonra ele alÄ±nacak.