DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
08:26, 23 Ocak 2018 SalÄ±
DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 01:45, 23 Ocak 2018 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
TÃ¼rkiye, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± AKPM'de anlatacak
TÃ¼rkiye, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± AKPM'de anlatacak
Foto: ArÅŸiv

AKPM TÃ¼rk Grubu BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§, bazÄ± Ã§evrelerin tÃ¼m dÃ¼nyada olduÄŸu gibi AKPMâ€™de de bilgi kirliliÄŸi ve siyasi amaÃ§lÄ± saptÄ±rmalara baÅŸvurduÄŸunu belirterek, "TÃ¼rkiye, baÅŸkalarÄ±nÄ±n iddia ettiÄŸi gibi kaos getirmek iÃ§in deÄŸil, kaosu yok etmek iÃ§in oradadÄ±r. Biz bunu AKPM Genel Kurulu'nda anlatacaÄŸÄ±z" dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa Konseyi Parlamenter MeclisiÂ (AKPM)Â TÃ¼rk Grubu BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, aralarÄ±nda HDP'lilerin de bulunduÄŸu BirleÅŸik Sol Grup Ã¼yelerinin Genel Kurul'daÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±nÂ acil gÃ¼ndem olarak ele alÄ±nmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki tekliflerinin giriÅŸimleri sonrasÄ± reddedildiÄŸini ve konunun bilgi verme amaÃ§lÄ± olarak genel gÃ¼ndem maddesi ÅŸeklinde ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

KÄ±lÄ±Ã§, AKPM Genel Kurulu'nun ilk gÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na dair Avrupa Konseyiâ€™nde aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

AKPM Genel Kurulu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¶nce ve Ã§alÄ±ÅŸma takviminin oluÅŸturulduÄŸu sÄ±rada TÃ¼rkiye'nin Suriye'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n gÃ¼ndeme geldiÄŸini belirten KÄ±lÄ±Ã§, "Genel Kurul'da, TÃ¼rkiyeâ€™nin Suriye'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±â€™nÄ±n acil gÃ¼ndem olarak ele alÄ±nmasÄ± ve rapor yazÄ±lmasÄ± iÃ§in teklifte bulundular. Biz bunun olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyip, reddettirdik. Bizim giriÅŸimlerimiz sonrasÄ± reddedildi." ifadesini kullandÄ±.

Kamuoyunun AKPMâ€™de acil gÃ¼ndem ve genel gÃ¼ndem oturumlarÄ± kavramlarÄ± hakkÄ±nda bilgilendirilmesi gerektiÄŸine iÅŸaret eden KÄ±lÄ±Ã§, "Burada HDPâ€™nin de resmi organlarÄ±ndan aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ olduÄŸu gibi kendilerine yÃ¶nelik bir kazanÄ±m elde ettikleri veya burada bir ÅŸey kabul ettirdikleri sÃ¶z konusu deÄŸil. OnlarÄ±n isteÄŸi olmadÄ±, bizim bu noktada fikirlerimizi dile getirip, harekatÄ±n amacÄ±nÄ±n en iyi bir ÅŸekilde Avrupa Konseyi Ã¼yesi 47 Ã¼lkenin parlamenterlerine anlatacaÄŸÄ±mÄ±z bir ortam oluÅŸtu. Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak genel gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, 'Suriye'de TÃ¼rkiye'nin askeri harekatÄ±' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla Ã¼lkemizin amacÄ± ve tÃ¼m hassasiyetlerini anlatacaÄŸÄ±z. Zeytin DalÄ± Operasyonu'muzun ne anlama geldiÄŸini ilk aÄŸÄ±zdan anlatmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

AKPM Genel Kurulu'nda bu konunun gÃ¼ndeme gelmesinin beklendiÄŸini vurgulayan KÄ±lÄ±Ã§ ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Biz yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z harekatÄ±n ne kadar doÄŸru olduÄŸunu zaten biliyoruz. TÃ¼m dÃ¼nya da artÄ±k kabul etmiÅŸ durumda. Biz bu sayede, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da bugÃ¼n belirttiÄŸi gibi, bÃ¶lgedeki KÃ¼rt halkÄ±na karÅŸÄ± veya Suriyeâ€™nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne karÅŸÄ± bir giriÅŸimimizin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aksine onlarÄ±n da orada terÃ¶ristlere karÅŸÄ± gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla bulunduÄŸumuzu anlatmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z."

BazÄ± Ã§evrelerin tÃ¼m dÃ¼nyada olduÄŸu gibi AKPMâ€™de de bilgi kirliliÄŸi ve siyasi amaÃ§lÄ± saptÄ±rmalara baÅŸvurduÄŸunu aktaran KÄ±lÄ±Ã§, "TÃ¼rkiye, baÅŸkalarÄ±nÄ±n iddia ettiÄŸi gibi kaos getirmek iÃ§in deÄŸil, kaosu yok etmek iÃ§in oradadÄ±r. Biz bunu AKPM Genel Kurulu'nda anlatacaÄŸÄ±z." dedi.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±â€™nÄ±n AKPM gÃ¼ndemine alÄ±narak, acil gÃ¼ndem kapsamÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki teklif reddedilmiÅŸti.

BirleÅŸik Sol Grubun (UEL/GUE) HollandalÄ± Ã¼yesi Tiny Kox tarafÄ±ndan verilen Ã¶nerge kabul edilmemiÅŸ, buna karÅŸÄ±n konunun, "Suriye'de TÃ¼rkiye'nin askeri harekatÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla genel gÃ¼ndemde deÄŸerlendirilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Acil gÃ¼ndem maddesi olarak Genel Kurul'da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len konular hakkÄ±nda rapor oluÅŸturuluyor ve bir tasarÄ± oylanÄ±yor. Genel gÃ¼ndemde ise Ã¼yeler, konu hakkÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸÄ±yor. Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸleden sonra ele alÄ±nacak.



Ä°lgili Konular zeytin dalÄ± harekatÄ± afrin harekatÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§ akpm
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

DÄ±ÅŸ Politika Haberleri
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda 1 asker ÅŸehit oldu
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda 1 asker ÅŸehit oldu

Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Kilis'in GÃ¼lbaba KÃ¶yÃ¼'nÃ¼n gÃ¼neydoÄŸusunda Ã¶rgÃ¼t unsurlarÄ± ile girilen Ã§atÄ±ÅŸmada bir askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi
TÃ¼rkiye Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± AKPM'de anlatacak
TÃ¼rkiye, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± AKPM'de anlatacak

AKPM TÃ¼rk Grubu BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§, bazÄ± Ã§evrelerin tÃ¼m dÃ¼nyada olduÄŸu gibi AKPMâ€™de de bilgi kirliliÄŸi ve siyasi amaÃ§lÄ± saptÄ±rmalara baÅŸvurduÄŸunu belirterek, "TÃ¼rkiye, baÅŸkalarÄ±nÄ±n iddia ettiÄŸi gibi kaos getirmek iÃ§in deÄŸil, kaosu yok etmek iÃ§in oradadÄ±r. Biz bunu AKPM Genel Kurulu'nda anlatacaÄŸÄ±z" dedi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ TÃ¼rkiye'nin Afrin iÃ§in Rusya'ya bir sÃ¶zÃ¼ yok
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ: TÃ¼rkiye'nin Afrin iÃ§in Rusya'ya bir sÃ¶zÃ¼ yok

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± harekatÄ±'nÄ±n Afrin ile sÄ±nÄ±rlÄ± kalacaÄŸÄ±na dair Rusya'ya taahhÃ¼t verildiÄŸi iddiasÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, "TÃ¼rkiye'nin bu konuda Rusya'ya veya baÅŸka bir Ã¼lkeye verdiÄŸi herhangi bir garanti yoktur" deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Darbe ve terÃ¶r suÃ§lularÄ±nÄ±n giyeceÄŸi 'tek tip kÄ±yafetler' Silivri'de
Darbe ve terÃ¶r suÃ§lularÄ±nÄ±n giyeceÄŸi 'tek tip kÄ±yafetler' Silivri'de

OHAL Ã§erÃ§evesinde KHK kapsamÄ±ndaki dÃ¼zenlemeyle darbe ve terÃ¶r suÃ§larÄ±ndan tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin duruÅŸma iÃ§in ceza infaz kurumu dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmalarÄ± durumunda giyecekleri "tek tip kÄ±yafetler" Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi'ne getirildi.
PYD PKK DEAÅž lÄ± esirleri TSK ile savaÅŸmalarÄ± iÃ§in saldÄ±
PYD/PKK, DEAÅžâ€™lÄ± esirleri TSK ile savaÅŸmalarÄ± iÃ§in saldÄ±

PYD/PKK'nÄ±n, Afrinâ€™deki DEAÅžâ€™lÄ± esirleri TSK ve Ã–SOâ€™ya karÅŸÄ± savaÅŸmalarÄ± ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
TerÃ¶r propagandasÄ± yapan 12 kiÅŸi iÃ§in yakalama kararÄ±
TerÃ¶r propagandasÄ± yapan 12 kiÅŸi iÃ§in yakalama kararÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na yÃ¶nelik sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ± yapan 12 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± verildi. ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar Son terÃ¶rist etkisiz hale getirilene kadar harekat
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar: Son terÃ¶rist etkisiz hale getirilene kadar harekat sÃ¼recek

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili olarak, "En son terÃ¶rist bÃ¶lgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek." dedi.
Åžehit yakÄ±nlarÄ±ndan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve KaftancÄ±oÄŸlu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu
Åžehit yakÄ±nlarÄ±ndan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve KaftancÄ±oÄŸlu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

Ankara'da bir grup ÅŸehit yakÄ±nÄ± ve gazi, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile partinin Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± KaftancÄ±oÄŸlu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu Fransa'ya gidiyor
Ã‡avuÅŸoÄŸlu Fransa'ya gidiyor

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, yarÄ±n Fransa'da dÃ¼zenlenecek "Kimyasal Silah KullanÄ±mÄ±nÄ±n CezasÄ±z KalmamasÄ± Ä°Ã§in UluslararasÄ± OrtaklÄ±k" konulu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak
Kilis'e roket atÄ±ldÄ±
Kilis'e roket atÄ±ldÄ±

Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesindeki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK mensuplarÄ±nca ateÅŸlenen 3 roket Kilis kent merkezine isabet etti
YÄ±ldÄ±rÄ±m-KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi Ã‡ankaya'da baÅŸladÄ±
YÄ±ldÄ±rÄ±m-KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi Ã‡ankaya'da baÅŸladÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
TÃ¼rk ordusu Afrin'e Azez'den operasyon baÅŸlattÄ±
TÃ¼rk ordusu Afrin'e Azez'den operasyon baÅŸlattÄ±

TSK'nÄ±n, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda Afrin bÃ¶lgesinin doÄŸusundaki Azez'den operasyon baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi
ReyhanlÄ±'da roketli saldÄ±rÄ±da Ã¶len Suriyelinin cenazesi Ä°dlib'e gÃ¶nderildi
ReyhanlÄ±'da roketli saldÄ±rÄ±da Ã¶len Suriyelinin cenazesi Ä°dlib'e gÃ¶nderildi

Afrin bÃ¶lgesindeki PYD/PKK mensuplarÄ±nÄ±n, ReyhanlÄ±'da sivilleri hedef alan roketli saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Suriyelinin cenazesi, defnedilmek Ã¼zere Ä°dlib'e gÃ¶nderildi
TÃ¼rkiye nin Salzburg BaÅŸkonsolosluÄŸu'na saldÄ±rÄ±
TÃ¼rkiyeâ€™nin Salzburg BaÅŸkonsolosluÄŸu'na saldÄ±rÄ±

TÃ¼rkiyeâ€™nin Avusturya'nÄ±n Salzburg kentindeki baÅŸkonsolosluÄŸuna kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
HDP'li vekil Alican Ã–nlÃ¼ hakkÄ±nda soruÅŸturma
HDP'li vekil Alican Ã–nlÃ¼ hakkÄ±nda soruÅŸturma

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, HDP Tunceli Milletvekili Ã–nlÃ¼ hakkÄ±nda, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±
NATO Genel Sekreter Vekili Gottemoeller TÃ¼rkiye'de
NATO Genel Sekreter Vekili Gottemoeller TÃ¼rkiye'de

Gottemoeller, iki gÃ¼nlÃ¼k resmi ziyareti kapsamÄ±nda DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±z, DÄ±ÅŸiÅŸleri MÃ¼steÅŸarÄ± YalÃ§Ä±n ve MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Esener ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

Haberler

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda 1 asker ÅŸehit oldu
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda 1 asker ÅŸehit oldu

Beyaz Saray'dan Afrin'e yÃ¶nelik harekatla ilgili aÃ§Ä±klama
Beyaz Saray'dan Afrin'e yÃ¶nelik harekatla ilgili aÃ§Ä±klama

Fransa'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi: Fransa, TÃ¼rkiye'nin endiÅŸelerini anlÄ±yor
Fransa'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Fransa TÃ¼rkiye'nin endiÅŸelerini anlÄ±yor

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ: TÃ¼rkiye'nin Afrin iÃ§in Rusya'ya bir sÃ¶zÃ¼ yok
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ TÃ¼rkiye'nin Afrin iÃ§in Rusya'ya bir sÃ¶zÃ¼ yok

ABD'den yeni Afrin aÃ§Ä±klamasÄ±
ABD'den yeni Afrin aÃ§Ä±klamasÄ±

TerÃ¶r propagandasÄ± yapan 12 kiÅŸi iÃ§in yakalama kararÄ±
TerÃ¶r propagandasÄ± yapan 12 kiÅŸi iÃ§in yakalama kararÄ±

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar: Son terÃ¶rist etkisiz hale getirilene kadar harekat sÃ¼recek
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar Son terÃ¶rist etkisiz hale getirilene kadar harekat

AKPM'de HollandalÄ± Ã¼yenin Afrin Ã¶nerisine ret
AKPM'de HollandalÄ± Ã¼yenin Afrin Ã¶nerisine ret






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 