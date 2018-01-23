12:07, 23 Ocak 2018 Salı

Kuzeybatı Bulgaristan, bağımsızlık için imza kampanyası başlattı

Kuzeybatı Bulgaristan’daki vatandaşlar, Vidin, Vratsa ve Montana illerinin Bulgaristan’dan ayrılması için imza kampanyası başlattı. Onlar, bölgenin Romanya’ya katılmasını istediklerini söylüyor.

NOVA TV’ye konuşan protestonun organizatörü ve imza kampanyasını başlatan Boris Kamenov, girişimin nedenlerden birinin bölgeyi Bulgaristan'daki yolsuzluklardan kurtarmak olduğunu söyledi. Kamenov, “Biz bu yolsuzluğun bir parçası olmamalıyız” dedi.

Kamenov, “Kuzeybatı halkı olarak biz mücadeleci insanlar olarak biliniriz” diye ifade etti.

Kuzeybatı Bulgaristan’ın neden Romanya’ya katılmak istediği sorusu üzerine Kamenov, hiç tereddüt etmeden nedeninin Romanya’daki daha etkili yargı sistemi ve yolsuzlukla mücadeleden kaynaklandığını belirtti.

Kamenov, “Romen yargı sistemi bizimkinden çok daha demokratik ve reformize edilmiştir” dedi.

Girişimi destekleyen başka bir vatandaş, Kuzeybatı Bulgaristan’da iş olmadığı için girişimi desteklediğini kaydetti.

Vatandaş, “Kozloduy, Filibe ve başka şehirlerde çalışıyoruz, burada iş yok” dedi.

Boris Kamenov, bölgenin bağımsızlık kazanmasından sonra ancak Romanya’ya katılma teklifinde bulunulacağını sözlerine ekledi.

İl merkezi olan Montana, Vidin ve Vratsa şehirlerinin Barselona gibi olup olmayacağı sorusuna Kamenov, “Kuzeybatı Bulgaristan’ın Puigdemont gibi bir kişiye ihtiyacı var” cevabını verdi.



Kaynak: NOVA.BG