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12:13, 23 Ocak 2018 SalÄ±

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Cumhuriyetin ilk yÄ±llarÄ±nda 'taÅŸ papatyanÄ±n' 408 yÄ±llÄ±k Ã§inilerini sÄ±vamÄ±ÅŸlar!
Cumhuriyetin ilk yÄ±llarÄ±nda 'taÅŸ papatyanÄ±n' 408 yÄ±llÄ±k Ã§inilerini sÄ±vamÄ±ÅŸlar!

Antalya'da mimarisiyle taÅŸtan bir papatyaya benzetilen Tekeli Mehmet PaÅŸa Camisi'nin 408 yÄ±llÄ±k hat yazÄ±lÄ± Ã§inilerinin, Cumhuriyetin ilk yÄ±llarÄ±nda kadÄ±nlar bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yapÄ±lÄ±rken sÄ±vayla kapandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AntalyaÂ Tekeli Mehmet PaÅŸa Camisi'nin 408 yÄ±llÄ±k hat yazÄ±lÄ± Ã§inilerinin, kadÄ±nlar iÃ§in asma kat yapÄ±lÄ±rken sÄ±vayla kapandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â 

KaleiÃ§i'nde Ä°slami dÃ¶nem eserlerle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalar yapan tarih araÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Necmi Atik, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Antalya'nÄ±n en eski OsmanlÄ± camileri arasÄ±nda yer alan 408 yÄ±llÄ±k Tekeli Mehmet PaÅŸa Camisi'ndeki araÅŸtÄ±rmasÄ± sÄ±rasÄ±nda, 11. yÃ¼zyÄ±lda yaÅŸayan Tunuslu Ä°slam bilgini Yusuf Bin Muhammed Tevzeri'nin Ã¼nlÃ¼ MÃ¼nferice Kasidesi'nin beyitlerinin yazÄ±lÄ± olduÄŸu bazÄ± Ã§inilerin Ã¼stÃ¼nÃ¼n sÄ±vandÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettiÄŸini sÃ¶yledi.

"BU Ã‡Ä°NÄ°LER YAKLAÅžIK 410 YILLIK"

Pencerelerin Ã¼st kÄ±sÄ±mlarÄ±ndaki beyitlerin devamÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±rken eksik olduÄŸunu belirlediÄŸini anlatan Atik, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"6, 7 ve 8. beyit yok. DevamÄ±ndaki 9, 10 ve 11. beyitler de yoktu. 'Ecdat eksik ve yanlÄ±ÅŸ iÅŸ yapmaz. Bunlar bir yerde olmalÄ±' diyerek cami iÃ§inde araÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±m. Eksik beyitlerin kadÄ±nlar katÄ± olarak dÃ¼zenlenmiÅŸ alan iÃ§inde bÄ±rakÄ±larak Ã¼zerinin sÄ±va ile kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± farkettim. Bu Ã§iniler yaklaÅŸÄ±k 410 yÄ±llÄ±k bir eser. Ãœzerinin sÄ±vanarak yok edilmesi hoÅŸ bir durum deÄŸil. HanÄ±mlar katÄ±nÄ±n cumhuriyetin ilk dÃ¶nemlerinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Oysa caminin orijinal yapÄ±sÄ±nda bÃ¶yle bir bÃ¶lÃ¼m yok. Zaten bÃ¶yle bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼n yapÄ±lmasÄ± Ã§ok anlamsÄ±z. KadÄ±nlar iÃ§in cami giriÅŸinde alanlar zaten mevcut."

BÃ¼tÃ¼n beyitlerin gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± arzusunda olduÄŸunu vurgulayan Atik, tespitlerini ilgili kurumlara bildirdiÄŸini belirterek, camide yine geÃ§en yÄ±llarda yapÄ±lan restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda tahrip olmamÄ±ÅŸ iÃ§ duvarlarÄ±n da gereksiz ÅŸekilde sÄ±va ile kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Atik, "Bu gÃ¼zelliklerin gelecek nesillere olduÄŸu gibi bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. Ä°nÅŸallah bu hatalÄ± durum biran Ã¶nce ortadan kaldÄ±rÄ±lÄ±r" dedi.

Atik, caminin 1600-1610 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Tekeli Mehmet PaÅŸa tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan Ã¶nemli bir OsmanlÄ± eseri olduÄŸunu, son derece estetik bir anlayÄ±ÅŸla taÅŸtan yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir papatyayÄ± andÄ±ran gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n bulunduÄŸunu ifade ederek, bu Ã¶zelliÄŸiyle dÃ¶nemin en gÃ¼zel camilerinden biri olarak gÃ¶sterildiÄŸini bildirdi.Â 



Ä°lgili Konular Tekeli Mehmet PaÅŸa Camisi Yusuf Bin Muhammed Tevzeri Antalya
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