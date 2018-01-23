BM'den Pakistan ve Hindistan'a diyalog çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Birleşmiş Milletler (BM), son günlerde Pakistan ve Hindistan askerleri arasında sınır hattında artan çatışmalar nedeniyle iki ülkeye diyalog çağrısı yaptı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric haftalık olağan basın toplantısında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Pakistan ile Hindistan askerleri arasında sınır hattında yaşanan çatışmalardan dolayı endişe duyduğunu dile getirdi.
BM'nin, iki ülkenin sınır hattındaki gerginliği diyalog yoluyla çözmesinden yana olduğunu belirten Dujarric, BM Genel Sekreteri Guterres'in Pakistan ile Hindistan arasındaki barış görüşmelerinde "ara bulucu olmaya hazır olduğu" mesajını verdiğini söyledi.
Pakistan ile Hindistan arasında son günlerde sınır hattındaki çatışmalarda artış gözleniyor. Her iki ülke de sınırda yaşanan çatışmalar için birbirini suçluyor.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Hindistan'ın sınırda 100'den fazla ateşkes ihlali yaptığını ve bu saldırılarda çoğunluğu sivil olmak üzere 20 Pakistanlının yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
Hindistan tarafı ise bu yıl sınır hattında yaşanan çatışmalarda, aralarında sivillerin de olduğu 15 Hintlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Pakistan ile Hindistan, sınır hattındaki çatışmaların önüne geçmek için 2003'te ateşkes imzalamıştı. Ancak bu ateşkes birçok defa iki ülke tarafından ihlal edildi.
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