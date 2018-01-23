13:16, 23 Ocak 2018 Salı

Alaska'da 8,2 büyüklüğünde deprem





ABD'nin kuzeyindeki Alaska eyaleti açıklarında 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saat ile 09.30 sıralarında yaşanan 8,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kodiak bölgesinin 278 kilometre güneydoğusu olduğunu duyurdu. Pasifik Okyanusu'ndaki Alaska Körfezi açıklarında 10 kilometre derinlikte oluşan deprem nedeniyle olası büyük dalgalar riskine karşı bölgede tsunami alarmı verildi.

İlgili Konular Alaska deprem

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.