GÃ¼venlik DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ± BeÅŸtepe'de yapÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda "GÃ¼venlik DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ±" yapÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen toplantÄ± 1 saat 15 dakikaÂ sÃ¼rdÃ¼.
ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndakiÂ toplantÄ±yaÂ BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â BaÅŸbakan yardÄ±mcÄ±larÄ± Bekir BozdaÄŸ ile Recep AkdaÄŸ, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan,Â CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n ileÂ BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼steÅŸarÄ± Fuat Oktay da katÄ±ldÄ±.
ToplantÄ±da,Â TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ele alÄ±ndÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yetkililer tarafÄ±ndan bilgi verildi
ITC BaÅŸkanÄ± Salihi, TSK Afrin'e dÃ¼zenlediÄŸi "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±na iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye'nin hiÃ§ kimsenin topraÄŸÄ±nda gÃ¶zÃ¼ yoktur." dedi.
Hatay'Ä±n Hassa, KÄ±rÄ±khan, Kumlu, ReyhanlÄ±, YayladaÄŸÄ± ve AltÄ±nÃ¶zÃ¼ ilÃ§eleriyle Kilis'te son zamanlarda meydana gelen ve genel hayatÄ± etkileyen olaylar nedeniyle bazÄ± beyanname verme ve Ã¶deme sÃ¼releri uzatÄ±ldÄ±.
PYD/PKK mensuplarÄ±nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi Afrin'den ateÅŸlenen 2 roket boÅŸ araziye dÃ¼ÅŸtÃ¼
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Paris'te ABD'li mevkidaÅŸÄ± Tillerson ile bir araya geldi.
Hatay'da Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklerde konuÅŸlu askerler, komando andÄ± iÃ§tikten sonra harekat bÃ¶lgesine gitti
PYD/PKK mensuplarÄ±nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi Afrin'den ateÅŸlenen roket, evlerin arasÄ±ndaki zeytin bahÃ§esine dÃ¼ÅŸtÃ¼
Mersin'de yaÅŸayan Ã§ok sayÄ±da Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lmak iÃ§in askerlik ÅŸubesine baÅŸvurdu.
BUDO seferlerinden bazÄ±larÄ±, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda GÃ¼venlik DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde, Suriye'de PYD/PKK'nÄ±n Afrin'deki mevzilerine TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince topÃ§u atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lÄ±yor
TÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi, ocakta geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 11,1 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi.
TSK tarafÄ±ndan dÃ¼n Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bÃ¶lgesine, hudut hattÄ±ndaki karakol ve Ã¼s bÃ¶lgelerine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen PKK'lÄ±lara yÃ¶nelik hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Kilis'in GÃ¼lbaba KÃ¶yÃ¼'nÃ¼n gÃ¼neydoÄŸusunda Ã¶rgÃ¼t unsurlarÄ± ile girilen Ã§atÄ±ÅŸmada bir askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi
AKPM TÃ¼rk Grubu BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§, bazÄ± Ã§evrelerin tÃ¼m dÃ¼nyada olduÄŸu gibi AKPMâ€™de de bilgi kirliliÄŸi ve siyasi amaÃ§lÄ± saptÄ±rmalara baÅŸvurduÄŸunu belirterek, "TÃ¼rkiye, baÅŸkalarÄ±nÄ±n iddia ettiÄŸi gibi kaos getirmek iÃ§in deÄŸil, kaosu yok etmek iÃ§in oradadÄ±r. Biz bunu AKPM Genel Kurulu'nda anlatacaÄŸÄ±z" dedi.