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20:33, 23 Ocak 2018 SalÄ±
Hava Durumu
13:52, 23 Ocak 2018 SalÄ±

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BUDO'nun bazÄ± seferleri iptal
BUDO'nun bazÄ± seferleri iptal

BUDO seferlerinden bazÄ±larÄ±, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bursa Deniz OtobÃ¼sleri (BUDO)'nun internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) - Armutlu (Ä°hlas) 14.30, Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) 15.00 ile Armutlu (Ä°hlas) - Bursa (Mudanya) 16.00 seferleri, hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

BUDO'nun 07.00-13.00 saatlerindeki bazÄ± seferleri de aynÄ± gerekÃ§eyle iptal edilmiÅŸti.



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