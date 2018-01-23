ABD hükümetinin 42 yıllık 'kapanma' serüveni

ABD’de federal hükümetin, bütçe krizleri nedeniyle zaman zaman "kapanması", dünyada başka örnekleri olmadığı için çok iyi anlaşılmayan bir durum. Amerikan halkı ise ülke ekonomisine milyarlarca dolar zarar veren bu durumu, son 42 yılda 19 kez tecrübe etti.
ABD’de son üç gündür kısmen kapalı olan federal hükümet bugün itibarıyla yeniden açıldı ancak gündeme damga vuran krizin detayları hala merak konusu.
Dünyanın en büyük ekonomisinde kamu kuruluşlarının bütçesizlikten “kepenk kapatması” en fakir ülkelerde yaşayanlara bile garip geliyor. Amerikan halkı ise son 42 yılda tam 19 kez tekrar eden bu duruma oldukça aşina.
Washington siyasetinin partizanlıkla çıkmaz sokağa sürüklenmesi şeklinde özetlenebilecek hükümet kapanmalarının, ülke ekonomisine sadece bir haftada 6,5 milyar dolara mal olduğu tahmin ediliyor.
ABD Kongresi Araştırma Bürosu'ndan elde edilen bilgilere göre, federal hükümet, bütçe konusundaki mevcut yasal düzenlemenin hayata geçtiği 1976 yılından bu yana tam 19 kez kapandı.
Cumhuriyetçiler ve Demokratların anlaşamamasından ötürü meydana gelen kapanmaların ilki 38'inci ABD Başkanı Gerald Ford döneminde gerçekleşti.
Federal hükümetin 8 yıllık başkanlık süresince 8 kez kapandığı 40'ıncı ABD Başkanı Ronald Reagan, en çok kapanmayı tecrübe eden başkan özelliğini taşıyor.
Federal hükümet kapanınca ne oluyor?; Bu sorunun yanıtı, listedeki tüm kapanmalar için aynı değil. Bunun ana nedeni, federal çalışanların ülkede yaşanan 19 kapanmadan sadece 8’inde zorunlu izne çıkarılması.
Ülkede 1981 yılına kadar yaşanan 6 kapanmada, kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılmadığından federal hükümetin hizmetleri etkilenmedi. Çünkü, 1981 yılına kadar bütçenin onaylanmaması, hükümetin harcama yetkisinin elinden alınmasına neden olmuyordu.
Buna karşın, 39'uncu ABD Başkanı Carter’ın talebi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan bir değerlendirme, kongrenin bütçeyi onaylayamaması durumunda hükümetin kısmen kapatılması uygulamasının önünü açtı.
Bu kural, federal hükümetin 1981’den sonra yaşadığı kapanmaların hepsinde uygulanmamasına karşın 1990’dan sonra gelen beş kapanmanın beşinde de uygulandı.
Öte yandan, zorunlu izinler sadece “hayati olmayan” personel için geçerli olduğundan, federal hükümetin kapanması durumunda ABD ordusu, CIA, FBI ve NSA gibi istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. Buna karşın, “hayati” personel kategorisinde yer alanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.
Ülkede “hayati olmayan” hizmetler için çalışanların sayısı yaklaşık 850 binken, “hayati” personel sayısının 2 milyon civarında olduğu belirtiliyor.
Federal hükümetin kısmen kapanmasının ülke ekonomisine maliyeti süreç ne kadar uzarsa, o kadar büyük oluyor.
Standard & Poor’s analistlerinin yakın zamanda yayınladığı araştırmaya göre, ABD federal hükümetinin bir hafta kapalı kalması ülke ekonomisine 6,5 milyar dolara mal oluyor.
ABD'nin Kentucky eyaletinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, birkaç kişinin de yaralandı
Arakanlı Müslümanların evlerine geri dönüş sürecine dair çelişkili açıklamaların yapıldığı bugünlerde Arakan'da Müslümanlara ait evlerin yakılmaya devam edildiği ortaya çıktı.
İsviçre'deki Zermatt'ta kayak merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle 9 bin turist mahsur kaldı. 48. Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlendiği Davos'ta da 30 ev çığ riski nedeniyle boşaltıldı.
Yunan Bakan Kontonis, "(8 darbecinin Yunanistan'da yargılanması) Bu konudaki imkanlar toplantıda açık bir şekilde dile getirildi. Yunan Ceza Kanunu'nda buna yönelik maddeler yer almakta. Bu kapsamda gerekli girişimlerde bulunmak Türk tarafının elinde" dedi
Mısır ordusu, martta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklayan eski Genelkurmay Başkanı Anan hakkında soruşturma başlatıyor
Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Geylani Hizmet Vakfına bağlı camiye terör örgütü PYD/PKK yandaşlarınca saldırı düzenlendi
“İsrail’in başkenti Kudüs’te olmaktan gurur duyuyorum ve Knesset’te ilk defa konuşma yapan ABD Başkan Yardımcısı olmaktan da onur duyuyorum” diyen ABD Başkan Yardımcısı Pence, Filistinlilerce protesto edildi
Gürcistan Savunma Bakanı İzoria, "Getirilen Javelin sisteminin ilk üniteleri Gürcistan'da güvenli bir yerde bulunuyor" dedi
Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de kamu kuruluşlarının bütçesizlikten “kapanması” en fakir ülkelerde yaşayanlara bile garip gelirken, Amerikan halkı bu durumu 42 yılda 19 kez tecrübe etti
İsrail polisinin 1948 Filistin İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal Hatib'i gözaltına aldığı bildirildi.
Gazze Şeridi'nde yıllardır süren İsrail ablukasının etkileri, halkın alım gücündeki düşüş ve pazarlardaki aşırı durgunluk, ekonomik çöküşün yanında insani kriz endişelerini artırıyor
ABD'nin kuzeyindeki Alaska eyaleti açıklarında 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
BM, son günlerde iki ülke arasında artan sınır gerginliğinden endişe duyulduğunu açıkladı
Kuzeybatı Bulgaristan’daki vatandaşlar, Vidin, Vratsa ve Montana illerinin Bulgaristan’dan ayrılarak Romanya’ya katılması için imza kampanyası başlattı
Japonya'da Kusatsu-Shirane Yanardağı'nın patlaması sonucu meydana gelen çığda bir kişi ölürken, Filipinler'de de Mayon Yanardağı lav ve kül püskürmeye devam ediyor
UNESCO Dünya Mirası listesindeki kent, Akdeniz kıyısında, Kuzey Afrika'nın en önemli arkeolojik kalıntıları arasında yerini alıyor