14:29, 23 Ocak 2018 Salı

Gürcistan ABD'den anti tank füze sistemi alımına başladı





Gürcistan Savunma Bakanı İzoria, "Getirilen Javelin sisteminin ilk üniteleri Gürcistan'da güvenli bir yerde bulunuyor" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, ABD'den Javelin anti tank füze sistemi alımında ilk aşamanın tamamlandığını belirterek, "Getirilen Javelin sisteminin ilk üniteleri Gürcistan'da güvenli bir yerde bulunuyor." dedi. Gürcistan Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Javelin anti tank füze sistemlerinin alımına başlanılmasından dolayı Savunma Bakanı Levan İzoria'nın ABD'nin Tiflis Büyükelçisi Jan Kelly'yi kabul ettiği belirtildi. Başkent Tiflis'teki Savunma Bakanlığında basına kapalı yapılan görüşmede, savunma alanındaki iş birliğinin yanı sıra diğer ikili ilişkilerin ele alındığı kaydedildi. Savunma Bakanı İzoria ise basına yaptığı kısa değerlendirmede, "Javelin sisteminin alımıyla ilgili işlerin ilk aşaması başarıyla tamamlandı. Getirilen Javelin sisteminin ilk üniteleri Gürcistan'da güvenli bir yerde bulunuyor. Kısa bir zamanda bu sistemi kullanmak için Gürcü askeri personele eğitim verilmeye başlanacak." diye konuştu. Geçen yıl sonunda varılan anlaşma gereği Gürcistan, yaklaşık 75 milyon dolar karşılığında ABD'den 410 adet Javelin füzesi ve 72 adet Javelin Lançer Ünitesi alacağını duyurmuştu.

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