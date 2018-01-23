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20:32, 23 Ocak 2018 Salı
Filistin
14:52, 23 Ocak 2018 Salı

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ABD Başkan Yardımcısı Pence’in İsrail ziyaretine protesto
ABD Başkan Yardımcısı Pence’in İsrail ziyaretine protesto

“İsrail’in başkenti Kudüs’te olmaktan gurur duyuyorum ve Knesset’te ilk defa konuşma yapan ABD Başkan Yardımcısı olmaktan da onur duyuyorum” diyen ABD Başkan Yardımcısı Pence, Filistinlilerce protesto edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkez

Orta Doğu turu kapsamında İsrail'e gelen Pence, ziyaretinin ikinci gününde İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Batı Kudüs’te bir araya geldi.

Pence, Rivlin ile yaptığı toplantıda, "ABD Başkanı Trump, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması kararının bölgede kalıcı barışın sağlanması, on yıllarca süren çatışmaların sona erdirilmesi ve anlamlı barış görüşmelerinin başlaması için bir fırsat hazırlayacağına inanıyor." dedi.

Kudüs’ün "İsrail’in başkenti" olduğuna bir kez daha vurgu yapan Pence, "İsrail’in başkenti Kudüs’te olmaktan gurur duyuyorum ve Knesset’te (İsrail parlamentosu) ilk defa konuşma yapan ABD Başkan Yardımcısı olmaktan da onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Pence, ABD-İsrail ilişkilerinin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu ancak daha da ileriye götürmek için çaba sürdüreceklerini belirterek, "Dün de söylediğim gibi Başkan (Donald) Trump, Dışişleri Bakanlığına, Büyükelçi (David) Friedman ile (İsrail'deki ABD büyükelçisi) çalışarak, elçiliğimizin Kudüs'e gelecek yılın sonundan önce taşınması sürecinin tamamlaması için talimat verdi." şeklinde konuştu.

ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmasına ilişkin tavrının net olduğunu ve "Nükleer anlaşmada bazı değişiklikler yapma zamanı geldi.” diyen Pence, "Başkan Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, ABD'nin İsrail'e olan bağlılığının en net göstergesi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ise yaptığı açıklamada, “Maalesef bir tür trajedi yaşıyoruz. Ne yazık ki bazıları hala İsrail devletinin varlığını dahi kabul etmiyor. Ancak biz ‘Kudüslüler’ olarak, Başkan Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması kararıyla gurur duyuyoruz.” dedi.

Rivlin, Trump’ın Kudüs kararının İsrail’in kuruluşunun 70. yılında kendileri için bir hediye mesabesinde olduğunu belirterek, “Biz topraklarımıza Holokost’un (Nazi Yahudi soykırımı) tazmini bağlamında gelmedik. Döndük çünkü burası atalarımızın topraklarıdır.” ifadelerini kullandı.

Filistin-İsrail sorununa da değinen Rivlin, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın geçen hafta sarf ettiği sözlere rağmen bizim iki halk arasında güveni inşa etme yolu oluşturmamız gerektiğine inanıyorum. Maalesef güven yok." şeklinde konuştu.

Pence’in, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın batı duvarı olan Burak (Ağlama) Duvarı’nı ziyaret etmesi bekleniyor.

Mısır ve Ürdün'ü de kapsayan Orta Doğu turu kapsamında pazar akşamı İsrail'e gelen Pence, bu akşam ülkeden ayrılacak.

Pence ziyaret öncesinde yaptığı konuşmada, Kudüs'ün "İsrail'in başkenti" olarak kalması gerektiğini söylemişti.

Filistin yönetimi de ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına tepki olarak, Mike Pence'in ziyaretini boykot etme kararı almıştı.

Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde toplanan Filistinliler, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in bölgeye gerçekleştirdiği ziyareti protesto etti. Beytullahim'deki Filistinliler de Pence'in ziyaretini protesto etti.



İlgili Konular israil filistin mike pence
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