15:34, 23 Ocak 2018 SalÄ±

Abdullah Sak ile Åžahsiyet Akademisi Ã¼zerine

Ä°brahim Ethem GÃ¶ren/DÃ¼nya BÃ¼lteni

KÃ¼ltÃ¼r sanat editÃ¶rÃ¼mÃ¼z Ä°brahim Ethem GÃ¶ren, HÃ¼dayi VakfÄ± Åžahsiyet Akademisi eÄŸitim koordinatÃ¶rÃ¼, savunma sanatlarÄ± uzmanÄ±, BoÄŸaziÃ§i Ã¼niversitesi Ã¶ÄŸrencisi Abdullah Sak ile savunma sanatlarÄ± ve Åžahsiyet Akademisi Ã¼zerine hasbihal etti.

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi tarih bÃ¶lÃ¼mÃ¼ son sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Abdullah Sak nevi ÅŸahsÄ±na mÃ¼nhasÄ±r bir Ã¶ÄŸrenci. Bir yandan BÃœâ€™de tahsil gÃ¶rÃ¼rken diÄŸer taraftan savunma sanatlarÄ± alanÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nemli serbest dÃ¶vÃ¼ÅŸ ustalarÄ±ndan birisi. Savunma SanatlarÄ± Akademisi bÃ¼nyesinde yayÄ±nladÄ±klarÄ± videolarÄ± yÃ¼zbinlerce kiÅŸi seyrediyor. Sak, baÅŸka bir taraftan da HÃ¼dayi VakfÄ± bÃ¼nyesinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmekte olan Åžahsiyet Akademisi genÃ§lik ihyÃ¢ programÄ±nÄ±n eÄŸitim koordinatÃ¶rÃ¼.

Abdullah Sak ile savunma sanatlarÄ± ve Åžahsiyet Akademisi Ã¼zerine hasbihal ettik.

Abdullah Bey kardeÅŸim sizi tanÄ±yabilir miyiz?

1994 yÄ±lÄ±nda Antalyaâ€™da doÄŸdum. Ä°lk ve ortaÃ¶ÄŸrenimimi Antalyaâ€™da tamamladÄ±ktan sonra eÄŸitim hayatÄ±mÄ±n devamÄ± ekseriyette Ä°stanbulâ€™da olmak Ã¼zere ve muhtelif coÄŸrafyalarda devam etti. EÄŸitim metodolojisi, erken dÃ¶nem Ã§ocukluk eÄŸitimi, dil eÄŸitimi, beden ve saÄŸlÄ±k eÄŸitimi, savunma sanatlarÄ± eÄŸitimi, Kuranâ€™Ä± Kerim eÄŸitimi gibi genel baÅŸlÄ±kta eÄŸitimde toparlanabilecek farklÄ± alanlarla ilgileniyor ve Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesiâ€™nde tarih lisans son sÄ±nÄ±f olmakla birlikte, Åžahsiyet Akademisi adÄ±ndaki eÄŸitim kurumumuzda eÄŸitim biriminden ve ders iÃ§eriklerini hazÄ±rlamaktan sorumluyum.

8â€™Ä°NCÄ° SINIFTA HAYATIM NURETTÄ°N YILDIZ HOCA Ä°LE KESÄ°ÅžTÄ°

Hangi saiklerle Ä°stanbulâ€™a geldiniz?

Pek Ã§ok Ã¶ÄŸrenci bir nevi gurbetÃ§i sÄ±fatÄ±yla memleketlerinden ayrÄ±lÄ±p Ä°stanbulâ€™a gelir. 13 yaÅŸÄ±ma geldiÄŸimde bulunduÄŸum ortam ve ÅŸehirdeki yaÅŸantÄ±yÄ± terk etmeyi hicret gibi gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼m ve bu vasÄ±ta ile gidebileceÄŸim makul bir yer dÃ¼ÅŸÃ¼nmekteydim. Ä°slÃ¢mÃ® ilimler ve hafÄ±zlÄ±k eÄŸitimi iÃ§in liseyi hiÃ§e sayarak MÄ±sÄ±râ€™a veya Endonezyaâ€™ya gitmeyi bile planlÄ±yordum. HafÄ±zlÄ±k yapmak iÃ§in arayÄ±ÅŸÄ±m devam ederken ortaokulda hayatÄ±m Nureddin YÄ±ldÄ±z Hoca ile kesiÅŸti ve 8. sÄ±nÄ±fÄ±n sonunda, Ä°stanbulâ€™a Sosyal Doku vakfÄ±na gelerek hayatÄ±mda yeni bir sÃ¼rece baÅŸladÄ±m.

Ä°ki gÃ¼nÃ¼n birbirine mÃ¼savi olmamasÄ± gerekiyor. Sizin de bu minval Ã¼zere bir hayat tarzÄ±nÄ±z var. Bir taraftan talebesiniz, diÄŸer taraftan serbest dÃ¶vÃ¼ÅŸle ilgileniyorsunuz, bir yandan Ã¶ÄŸrencilerle ilgileniyorsunuz, baÅŸka bir taraftan da Åžahsiyet Akademisiâ€™nde eÄŸitimle ilg-ileniyorsunuz. Serbest dÃ¶vÃ¼ÅŸten baÅŸlayalÄ±m dilerseniz. Serbest dÃ¶vÃ¼ÅŸ nedir?

Savunma sanatlarÄ±ndaki pek Ã§ok kavram yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan ithal ediliyor. Pek Ã§ok farklÄ± branÅŸta sanat Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m ve bunlarÄ± harmanlayarak kullandÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in serbest dÃ¶vÃ¼ÅŸ ismini kullanmayÄ± uygun gÃ¶rÃ¼yorum. Bununla birlikte mÃ¼sabaka kurallarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve gerÃ§ek hayata sanatlarÄ± aktarmayÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu isim bana alan aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Benim iÃ§in serbest dÃ¶vÃ¼ÅŸ: Herhangi bir savunma sanatÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± etkenlere ve kurallara baÄŸlÄ± kalmaksÄ±zÄ±n gerÃ§ek hayatta kullanabilmenin adÄ±dÄ±r.

Serbest dÃ¶vÃ¼ÅŸte ne arÄ±yorsunuz?

Serbest dÃ¶vÃ¼ÅŸte benim aradÄ±ÄŸÄ±m ve buna yÃ¼klediÄŸim anlam herhangi bir yumruk savurmaktan veya kavgaya karÄ±ÅŸarak problem Ã§Ä±karmaktan Ã§ok Ã¶tede. Ä°yi insanÄ±n kÃ¶tÃ¼ ile mÃ¼cadelesine imkÃ¢n kÄ±lmasÄ±ndan bu sanatlarÄ±n felsefesine, Ã¶z gÃ¼ven kazanmaktan saÄŸlÄ±klÄ± ve dinÃ§ olmaya kadar hayatÄ± kuÅŸatan bir bakÄ±ÅŸ kazandÄ±rmasÄ± benim aradÄ±ÄŸÄ±m yÃ¶nÃ¼dÃ¼r.

AradÄ±klarÄ±nÄ±zÄ±n ne kadarÄ±nÄ± buldunuz?

AradÄ±ÄŸÄ±mÄ±n Ã§ok daha fazlasÄ±nÄ± bulduÄŸumu rahatlÄ±kla sÃ¶yleyebilirim. Savunma sanatlarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmak Ã¶ÄŸrencilerimin kimlik ve karakterlerinin inÅŸasÄ±ndan dik duruÅŸlarÄ±na, saÄŸlÄ±klÄ± ve enerjik olmaktan merdiven basamaklarÄ±na basÄ±ÅŸ ÅŸekline kadar sirayet eden bir sÃ¼reÃ§ oldu. HayatÄ±mda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±m hemen her haksÄ±zlÄ±ÄŸa elimle mÃ¼dahale etmekten hiÃ§ Ã§ekinmedim; tabi bu noktada hoÅŸ hatÄ±ralardan bahsedemem fakat benim Ã¶nÃ¼mde bir insanÄ±n tartaklanmasÄ±, bir adamÄ±n eÅŸini dÃ¶vmesi mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±, tabi bu vesileyle ister istemez Ã§ok kavgaya da karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ oluyorum.

GÃ¼zel hatÄ±ralarÄ±nÄ±z da vardÄ±r mutlakaâ€¦

GÃ¼zel olarak bahsedebileceÄŸim Ã§ok ÅŸey var: Mesela geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nler defaatle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m kazalardan birini daha tecrÃ¼be ettim. Normalde bir insanÄ±n iki ay hastahanede yatmasÄ±na sebep olacak bir darbeyi ufak bir burkulma ile atlatmÄ±ÅŸ oldum. BaÅŸÄ±ma ortalama bir kaza geldiÄŸi zaman Ã§evremle dahi paylaÅŸma ihtiyacÄ± hissetmem, Ã§Ã¼nkÃ¼ savunma sanatlarÄ± insanÄ±n kaza Ã§ekincesini, bedeninize verdiÄŸi esneklik ve gÃ¼Ã§le epey ortadan kaldÄ±rÄ±r.

SAVUNMA DA BÄ°R SANATTIR!

Siz buna savunma sanatÄ± diyorsunuz. Savunma gerÃ§ekten bir sanat mÄ±dÄ±r? Yahut hangi hususiyetlerle bÃ¶yle bir Ã¶zellik kazanabilir?

Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m uzak DoÄŸu kÃ¶kenli branÅŸlar Ã§ok kapsayÄ±cÄ±dÄ±r. Ä°lkeleri, ahlÃ¢k anlayÄ±ÅŸÄ± ve dini prensipleri ile kabaca fiziksel tanÄ±mÄ±n Ã§ok Ã¶tesindedir ve bu sebeple sanattÄ±r diyebilirim. Savunma sanatlarÄ± tÄ±ptan meditasyona, silah kullanÄ±mÄ±ndan anatomiye kadar Ã§ok geniÅŸ bir yelpazeye sahiptir. Savunma psikolojik ve fiziksel sÃ¼reÃ§lerin tÃ¼mÃ¼nÃ¼ kapsayarak hareket ve gÃ¼ce kontrol ve ahenk katar. Bizim branÅŸlarda el vuruÅŸlarÄ±ndan taklalara kadar estetiÄŸi gÃ¶rebilir ve ritmi rahatlÄ±kla okuyabilirsiniz.

DiÄŸer taraftan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z videolarla geniÅŸ bir takipÃ§i kitlesine sahipsiniz. YayÄ±nlarÄ±nÄ±za ne tÃ¼rden dÃ¶nÃ¼ÅŸler alÄ±yorsunuz?

YayÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ± ekseriyette Youtube platformunda yapÄ±yoruz. TÃ¼rkiyeâ€™de nitelikli izleyici kitlesinin henÃ¼z yeterince geliÅŸmemesi nitelikli dÃ¶nÃ¼tÃ¼ de haliyle etkiliyor. Fakat takipÃ§ilerimizden epey gÃ¼zel geri dÃ¶nÃ¼ÅŸler de alÄ±yoruz. Genellikle takdir iÃ§eren ifadeler, savunma sanatlarÄ±na dair sorular ve teknik eleÅŸtiriler dÃ¶nÃ¼tlerdeki ana paydayÄ± oluÅŸturuyor. Tabi takipÃ§ilerimden felsefe kitaplarÄ±na varana dek Ã§eÅŸitli hediyeler de alÄ±yorum.

Eyvallah. GenÃ§ler sporla ne kadar iÃ§ iÃ§eâ€¦ Spor ya da sanat, yahut nitelikli bir meÅŸgale ile uÄŸraÅŸan genÃ§ler ne tÃ¼rden ilave katma deÄŸerler kazanÄ±r?

GenÃ§lerimiz gÃ¼nÃ¼mÃ¼z eÄŸitim sisteminin yapÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla spordan Ã§ok uzaklar. TeÅŸvik yerine Ã§oÄŸu zaman veli engeli de bu uzaklÄ±ÄŸa sebep olan baÅŸka bir etken. GenÃ§lere doÄŸru ÅŸekilde imkÃ¢n sunulduÄŸu takdirde sporlara ve sanatlara oldukÃ§a ilgililer. BazÄ± Ã¶ÄŸrencilerim ÅŸiire ilgi duyarken aynÄ± zamanda kemankeÅŸ olabiliyor. Ressam olup profesyonel gÃ¼reÅŸÃ§i de olabiliyor. Bu tip genÃ§ler hayata karÅŸÄ± Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ duruyorlar, zararlÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±n tÃ¼mÃ¼nden epey uzaklar. MeslekÃ® katkÄ±sÄ± ve iÅŸ imkÃ¢nlarÄ± da oluyor bir sanat ya da spor bilmenin.

Savunma SanatÄ± Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n genÃ§lerin hayatÄ±nda ne kadar yeri var?

TÃ¼rkiyeâ€™de Ã§ok sayÄ±da profesyonel savunma sanatÄ± ustasÄ± var, fakat Ã¶ÄŸrenciler Ã§oÄŸu zaman uzun soluklu olarak bu ustalarla Ã§alÄ±ÅŸamÄ±yorlar. Not ve okul kaygÄ±sÄ± velileri Ã§ocuklarÄ±nÄ± spordan koparmaya itiyor. GenÃ§lerden bu noktada ailesine raÄŸmen ve okul saatlerine raÄŸmen profesyonel sporcular Ã§Ä±ksa da bu sayÄ± Ã§ok nadir denebilir.

BOÄžAZÄ°Ã‡Ä° ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°â€™NDE SAVUNMA SANATLARI EÄžÄ°TÄ°MÄ° ALMAK Ä°STEYEN Ã‡OK Ã–ÄžRENCÄ° VAR

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencileri savunma sanatlarÄ±na ilgi gÃ¶steriyor mu?

Okul Ã§evremde savunma sanatlarÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ± bilen pek kiÅŸi yoktur, daha doÄŸrusu okulda efendi, Ã§alÄ±ÅŸkan Ã¶ÄŸrenci rolÃ¼nde kalmayÄ± tercih ediyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 16 yÄ±llÄ±k dÃ¶vÃ¼ÅŸÃ§Ã¼ olduÄŸumu Ã¶ÄŸrenenler ilk baÅŸta Ã§ekimser yaklaÅŸÄ±yorlar. Bazen kanaldan dolayÄ± simaen tanÄ±yÄ±p tanÄ±ÅŸmaya gelenler oluyor, eÄŸitim almak isteyen BoÄŸaziÃ§ili arkadaÅŸÄ±m ise epey fazla sayÄ±da. Okul yÃ¶netimine giderek ders verebileceÄŸimi ve ders grubu aÃ§abileceÄŸimi 3-4 defa belirttim.

Okulun geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ nasÄ±l oldu?

Cevaben benim branÅŸÄ±ma okul dÃ¢hilinde izin verilemeyeceÄŸi sÃ¶ylendiÄŸi iÃ§in vazgeÃ§tim.

Bu ilgiyi neye baÄŸlÄ±yorsunuz?

Savunma sanatlarÄ±nda 5 branÅŸta ustalÄ±k sahibiyim ve bu branÅŸlardan 2 tanesi henÃ¼z TÃ¼rkiyeâ€™ye gelmedi. 1 branÅŸÄ±n ise TÃ¼rkiyeâ€™deki ilk Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ve ustasÄ± olduÄŸum iÃ§in Koreâ€™den TÃ¼rkiye temsilciÄŸini almÄ±ÅŸtÄ±m. AynÄ± zamanda, mÃ¼sabÄ±k sporculuktan ziyade insanlara en pratik ÅŸekilde tehlikelere karÅŸÄ± koymayÄ± ve kendilerini savunmayÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in farklÄ± bir ilgi kesbediyor. Bir diÄŸer ilgi ve alaka nedeni ise; bizim branÅŸÄ±mÄ±zÄ±n savunma yÃ¶nÃ¼nÃ¼n ve pratik oluÅŸunun kadÄ±nlara da rahatlÄ±kla hitab edebilmesi ve gÃ¼Ã§ten ziyade estetiÄŸi esas almasÄ± diyebilirim.

Bu alanda ders vermeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor musunuz?

2013 senesinden bu yana yakÄ±nlarÄ±ma ders veriyorum fakat bir mekÃ¢n ve dÃ¼zenimiz olmadÄ±. Yeni kuracaÄŸÄ±mÄ±z salonu inÅŸaallah bugÃ¼nlerde Fatihâ€™te aÃ§acaÄŸÄ±z.

HEDEFÄ°MÄ°Z Ä°YÄ° Ä°NSANLARLA Ä°YÄ° Ä°NSANLARI TANIÅžTIRMAK

HÃ¼dayi VakfÄ±â€™nÄ±n destekleriyle gerÃ§ekleÅŸtirilen Åžahsiyet Akademisiâ€™nin eÄŸitim birimi ve ar-ge sorumlususunuz. Ã–nce isimden baÅŸlayalÄ±m istersiniz. Neden Åžahsiyet Akademisi?

EÄŸitimde; karakter sahibi olmak, manevi deÄŸerler, kardeÅŸlik, samimiyet gibi kavramlar Ã¶nemini yitirdiÄŸi iÃ§in biz bÃ¶yle bir ismi tercih ettik. AslÄ±nda fizikten coÄŸrafyaya, okÃ§uluktan web yazÄ±lÄ±ma kadar Ã§ok kapsamlÄ± bir ders programÄ± takip etsek de slogan olarak iyi insanlarla iyi insanlarÄ± tanÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± ilke edindiÄŸimizi belirtiyoruz.

KARÄ°YERDEN Ã–NCE KARAKTERE Ã–NCELÄ°K VERÄ°YORUZ

Yani; matematikten Ã¶nce ahlÃ¢ka, kariyerden Ã¶nce karaktere Ã¶ncelik atfettiÄŸimiz iÃ§in bu ismi tercih ettik.

ÅžAHSÄ°YET AKADEMÄ°SÄ° MANEVÄ° DAMARLARI ZEDELENEN TOPLUMA YÄ°TÄ°RDÄ°KLERÄ°NÄ° TEKRAR KAZANDIRMAK Ä°Ã‡Ä°N YOLA Ã‡IKTI

BÃ¶yle bir Ã§alÄ±ÅŸmaya neden gerek duyuldu?

Ã‡evremize baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve profesyonelleÅŸtiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Fakat aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z belli niteliklere; mesela Ã¶ÄŸrencinin ahlÃ¢kÃ® ve ÅŸahsiyet geliÅŸimini Ã¶nceleyen kurumlara ve eÄŸitim modellerine eriÅŸmemiz pek mÃ¼mkÃ¼n olmuyor. Åžahsiyet Akademisi manevi damarlarÄ± zedelenen toplumumuza (bizim Ã§ift kanatlÄ± eÄŸitim modeli olarak tasvir ettiÄŸimiz) maddÃ® ve manevÃ® yÃ¶nÃ¼yle bir bÃ¼tÃ¼n olan bireyler kazandÄ±rmak niyetiyle yola Ã§Ä±ktÄ±.

Åžahsiyet Akademisiâ€™nde neler yapÄ±yorsunuz?

Bir Akademi olmamÄ±z hasebiyle uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 4 yÄ±llÄ±k bir eÄŸitim programÄ±mÄ±z var. Her yÄ±l 10 ay sÃ¼resince devam eden programÄ±mÄ±zda 50â€™den fazla seÃ§meli ve zorunlu dersimiz bulunuyor.

Ã–ÄŸrencilerimize gelecekte dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri alanlara yÃ¶nelik altyapÄ± derslerinden (hendese atÃ¶lyesi, siyaset, edebiyat gibi) sanat, spor ve okul takviye derslerine; Ä°slÃ¢mÃ® ilimlerden giriÅŸimcilik atÃ¶lyelerine kadar kapsamlÄ± bir program sunuyoruz. Buradaki derslerin veriminin takibi, Ã¶ÄŸrencilerimizin kiÅŸisel geliÅŸim ve rehberliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra sosyal-kÃ¼ltÃ¼rel etkinliklere yer veriyoruz. Rehber kiÅŸilerle tanÄ±ÅŸan ve vakit geÃ§iren Ã¶ÄŸrencilerimizin sadece sohbetler ve kitaplar Ã¼zerinden deÄŸil bizzat yaÅŸayan ÅŸahsiyetlerle geÃ§irdikleri zaman sÃ¼recinde kendilerini ve ÅŸahsiyetlerini geliÅŸtirmesine zemin hazÄ±rlÄ±yoruz.

MÃ¼fredat hakkÄ±nda bilgi verir misiniz?

4 basamaklÄ± eÄŸitim modeli dediÄŸimiz bir sistemimiz var. Derslerimiz: ZihnÃ® geliÅŸime hitap eden; dil dersleri, fizik, matematik, siyaset bilimi, web yazÄ±lÄ±m, hendese gibi dersler, karakter geliÅŸimini esas alan; ÅŸahsiyet okumalarÄ±, Ä°ngilizce tefsir, ArapÃ§a Hadis, Kuranâ€™Ä± Kerim, ÅŸahsiyet geliÅŸim dersleri gibi dersler, sosyal ve sanat yÃ¶nÃ¼nÃ¼ destekleyen; hitabet, sinema atÃ¶lyesi, ney, hat, giriÅŸimcilik atÃ¶lyesi gibi Ã§alÄ±ÅŸmalar ve beden geliÅŸimini esas alan; savunma sanatlarÄ± ve OsmanlÄ± klasik okÃ§uluÄŸu gibi bazÄ± Ã¶rneklerini zikrettiÄŸimiz Ã§oklu ve seÃ§meli bir yapÄ±dadÄ±r.

Ders konusunda Åžahsiyet Akademisiâ€™nin alametifarikasÄ± nedir?

MÃ¼fredatÄ±mÄ±z lise Ã§aÄŸÄ±ndaki bir Ã¶ÄŸrencimiz iÃ§in Ã¼niversite sisteminin prototipinde esnek bir yapÄ± sunmasÄ±yla farklÄ±laÅŸÄ±yor.

Åžahsiyet Akademisiâ€™ne kabul ÅŸartlarÄ± nelerdir?

Liseye Ä°stanbulâ€™da baÅŸlayacak olan erkek Ã¶ÄŸrencilerimiz EylÃ¼l-Ekim aylarÄ±nda kayÄ±t sÃ¼recine Åžahsiyet Akademisi sitesinden dÃ¢hil olarak sÃ¶zlÃ¼ mÃ¼lakat ve yazÄ±lÄ± sÄ±navlara katÄ±lÄ±yorlar. Ã–ÄŸrencinin liseye geÃ§iÅŸ sÄ±nav puanÄ±, geÃ§miÅŸteki gÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, ilgilendiÄŸi sanat ve spor branÅŸlarÄ± alÄ±m sÃ¼recinde oldukÃ§a aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸa sahip. SÃ¶zlÃ¼ ve yazÄ±lÄ± sÄ±navlarÄ±n ardÄ±ndan katÄ±lmaya hak kazanan Ã¶ÄŸrencilerimize sonuÃ§larÄ± haber ederek alÄ±m sÃ¼recini tamamlÄ±yor ve yeni eÄŸitim yÄ±lÄ±mÄ±za baÅŸlÄ±yoruz.

Akademiye gelen genÃ§ler hangi kazanÄ±mlara sahip olacak?

KazanÄ±mlarÄ±nÄ± Ã§ok somut bir ÅŸekilde bizim ortaya koymamÄ±z pek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Neticede bizim ilk ilkemiz Ã¶ÄŸrencilerimizi iyi insanlarla tanÄ±ÅŸtÄ±rmak ve ahlaki geliÅŸimlerine ve olgunlaÅŸmalarÄ±na ortam saÄŸlamak. Fakat TÃ¼rkiyeâ€™nin en iyi Ã¼niversitelerine bu yÄ±l dereceyle yerleÅŸtirdiÄŸimiz Ã¶ÄŸrencilerimiz ÅŸuan yabancÄ± dil altyapÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bir spor dalÄ±nda ilerlemiÅŸ, bir sanat dalÄ±na ciddi derecede hakim olan, onlarca kitap okumuÅŸ ve sayÄ±sÄ±z kÃ¼ltÃ¼rel ve sosyal etkinliÄŸe katÄ±lmÄ±ÅŸ durumda mezun oldular. Ã–ÄŸrencilerimize ne kazanabileceklerini sÃ¶ylememiz ve Ã¶ngÃ¶rmemiz zor olmakla birlikte, hayallerini sÄ±nÄ±rlamamak ve kendi zirvelerine gÃ¼nden gÃ¼ne ilerlemelerini saÄŸlamak sunduÄŸumuz imkanlarla gayet mÃ¼mkÃ¼n oluyor.

Akademiâ€™nin merkezi de Ã§ok Ã¶zel bir mekÃ¢n. Burada kim/kimler yaÅŸamÄ±ÅŸ?

Akademi eÄŸitim binamÄ±z Aziz Mahmud HÃ¼dai hazretlerinin bizzat ailesiyle yaÅŸamÄ±ÅŸ olduÄŸu ve mÃ¼ridleriyle dersler yaptÄ±ÄŸÄ± binadÄ±r. Aziz Mahmud HÃ¼daiâ€™nin kabri, camii ÅŸerifi ve eski aÅŸhane bulunduÄŸumuz mahaldedir. Bu manevi miras ve atmosfer bizlere Ä°stanbulâ€™un belki sadece EyÃ¼p Sultanâ€™Ä±nda hissedebileceÄŸimiz eÅŸsiz bir his veriyor. Bu havanÄ±n bizlere kattÄ±ÄŸÄ± deÄŸer ve ruh iÃ§in bile eÄŸitim binamÄ±zda vakit geÃ§irmek isteyebiliyoruz. Bizi manevi olarak terbiye eden unsurlardan birisi hiÃ§ sÃ¼phesiz Aziz Mahmud HÃ¼daiâ€™nin mirasÄ± ve hanesinin hissettirdiÄŸi huzurdur.

BÃ¶ylesi bir mekÃ¢nda genÃ§lerle ilgileniyor olmak size ne tÃ¼rden sorumluluklar yÃ¼klÃ¼yor?

Hata yapmak insanÄ± epey korkutuyor. Bir Ã¶ÄŸrenci olarak da Ã¶ÄŸrencilerimden yaÅŸÃ§a fazla bÃ¼yÃ¼k deÄŸilim, bu durum da hÄ±zlÄ± akan kanÄ±mÄ±za istikamet vermede bize Ã§ok sorumluluk yÃ¼klÃ¼yor. Maziden atiye bir kÃ¶prÃ¼ olmak, Ã¶rnek olmak, kendimizi geliÅŸtirmede almamÄ±z gereken mesafe hakikaten zorlu. Her ÅŸeyde Ã¶ÄŸrencinizden iyi olmak zorundasÄ±nÄ±z ki sÃ¶zÃ¼nÃ¼z kÄ±ymet etsin, bÃ¶yle bir mÃ¼cadele ve koÅŸuÅŸturmacayla geÃ§iyor yÄ±llar. ElhamdÃ¼lillah devamlÄ± genÃ§ dostlarÄ±mla olmak da ciddi bir enerji veriyor. Hep dinamik ve heyecanlÄ±yÄ±m, sÄ±klÄ±kla da arkadaÅŸlarÄ±m sorar nedir sendeki bu enerji diye. Bu ruh halini Ã¶ÄŸrencilerimle ciddi alakalÄ± buluyorum. Mesela geÃ§enlerde yine zorlu bir iÅŸim vardÄ±; ciddi miktarda yazÄ±yÄ± word programÄ±na geÃ§irmem ve ses kaydÄ±nÄ± da yazÄ±ya ilave etmem gerekiyordu. Ã–ÄŸrencilerimle birlikte 2 gÃ¼nlÃ¼k iÅŸ yÃ¼kÃ¼nÃ¼ yarÄ±m saatte bitirdik, Ã¶ÄŸrencilerimin sorumluluÄŸunun verdiÄŸi aÄŸÄ±rlÄ±k yanÄ±nda bÃ¶yle gÃ¼zellikleri de Ã§okÃ§a oluyor.

Sizin ilave etmek istediÄŸiniz neler var?

GenÃ§ bir kardeÅŸiniz ve arkadaÅŸÄ±nÄ±z olarak kÄ±ymetli okuyucularÄ±mÄ±z karÅŸÄ±sÄ±nda bÃ¶yle bir soruya gÃ¼zel bir cevap vermek epey zor olacak. Benim naÃ§izane gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m kendi geliÅŸimimizde Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ olmayÄ± bir miktar Ä±skaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve kendi kÃ¶ÅŸemize sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdÄ±r. Ã‡ok yÃ¶nlÃ¼ olamamak bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±mÄ±zÄ± kÄ±sÄ±tlayan, kendi sÃ¶ylemlerimizde hapsolmamÄ±za sebep olan ve kendi sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± aÅŸmamÄ±zÄ± engelleyen bir durum olarak Ã¶nÃ¼mÃ¼zde duruyor diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bir enstrÃ¼man kullanan, sporcu, Ã§ok dil bilen ve onlarla amel eden, sanatÃ§Ä±, dindar, ilim ehli mÃ¼slÃ¼manlarÄ± tarihi kadimde kaybettik. Bir gayret ile o seviyeyi yakalamak iÃ§in mÃ¼cadele etmemiz gerektiÄŸine inanÄ±yorum.

Son olarak okuyucularÄ±mÄ±za nasÄ±l bir mesaj iletmek istersiniz?

Epey uzun bir rÃ¶portaj oldu, bu sebeple sÃ¼rÃ§-Ã¼ lisan etmiÅŸsem af ola demek isterim. DeÄŸerli karilerimiz sabÄ±r ile okuyabilmiÅŸlerse verdiÄŸim meÅŸakkat sebebiyle kendilerinden Ã¶zÃ¼r diliyor ve ayriyeten teÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum. Allaha emanet olunuz.

Ä°lginiz iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum.

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