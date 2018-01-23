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Mısır'da cumhurbaşkanı adayı Anan hakkında soruşturma
Mısır'da cumhurbaşkanı adayı Anan hakkında soruşturma

Mısır ordusu, martta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklayan eski Genelkurmay Başkanı Anan hakkında soruşturma başlatıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır ordusu, mart ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklayan eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan hakkında soruşturma başlatacağını duyurdu. Anan'ın Mısır dışındaki seçim kampanyası müdürü ise Anan'ın gözaltına alındığını belirtti.

Mısır devlet televizyonundan yayımlanan açıklamada, "Silahlı Kuvvetler, Sami Anan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması ile ilgili işlediği yasal usulsüzlükleri görmezden gelemez. Anan adaylığını Silahlı Kuvvetler'in bilgisi dışında ve yasal işlemleri gerçekleştirmeden açıklamıştır. Anan'ın açıklamasında kullandığı ifadeler Silahlı Kuvetler'e karşı 'tahrik' içermekte olup, halk ile orduyu 'karşı karşıya getirecek' türdendir." ifadelerine yer verildi.

Anan'ın askerlik hizmetinin sona erdiği şeklinde bir izlenim uyandırarak halkı aldattığına vurgu yapılan açıklamada, "Bahsi geçen şahıs hakkında, hukukun üstünlüğü prensibinden hareketle, gerekli yasal adımlar atılacaktır. İşlenen suçlar soruşturmayı gerektirmektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca, Anan'ın "resmi evrakta usulsüzlük ve ciddi ihlallerde" bulunduğu da kaydedildi.

"ANAN GÖZALTINA ALINDI"

Öte yandan eski Genelkurmay Başkanı'nın Mısır dışındaki seçim kampanyası müdürü Mahmud Rifat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Anan'ın gözaltına alındığını" duyurdu.

Ancak Mısırlı yetkililer gözaltı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Hüsnü Mübarek döneminin Genelkurmay Başkanı Sami Anan, cuma gecesi internetten yayımladığı görüntülü mesajda, mart ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklamıştı.



İlgili Konular mısır seçim sami anan
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