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16:48, 23 Ocak 2018 SalÄ±

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SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lardan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lmak iÃ§in baÅŸvuru
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lardan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lmak iÃ§in baÅŸvuru

Mersin'de yaÅŸayan Ã§ok sayÄ±da Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lmak iÃ§in askerlik ÅŸubesine baÅŸvurdu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adana, Mersin ve Osmaniye'de yaÅŸayan Ã§ok sayÄ±da Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lmak iÃ§in askerlik ÅŸubesine baÅŸvurdu.

Ãœlkelerindeki iÃ§ savaÅŸ nedeniyle Adana'ya sÄ±ÄŸÄ±nan 50 Suriyeli, ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ±yla askerlik ÅŸubesi Ã¶nÃ¼ne geldi.

DilekÃ§elerini askerlik ÅŸubesine verenlerden Suriyeli TÃ¼rkmen Yusuf Ã–kkeÅŸ, AA muhabirine, TÃ¼rkiye'ye Suriye'nin Azez bÃ¶lgesinden geldiÄŸini sÃ¶yledi.

Ã‡ok sayÄ±da Suriyelinin Afrin'de TÃ¼rk askeriyle omuz omuza terÃ¶ristlere karÅŸÄ± koymak istediÄŸini belirten Ã–kkeÅŸ, "TÃ¼rk askeri orada Ã§atÄ±ÅŸÄ±rken burada olmayÄ± kendime yediremedim. Gidip TÃ¼rk askeriyle beraber savaÅŸmak istiyoruz. TopraklarÄ±mÄ±zÄ± kurtarmak istiyoruz." dedi.

Hasekeli Muhammet Halid Gati de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n kÃ¶ylerini yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "PKK bizim topraklarÄ±mÄ±zÄ± bÃ¶lmek istiyor. Elimizden gelirse tekrar gidip savaÅŸacaÄŸÄ±z. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti bize kucak aÃ§tÄ±. Bize her tÃ¼rlÃ¼ yardÄ±mÄ± verdi. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a, TÃ¼rk askerine ve milletine Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Biz vatanÄ±mÄ±z ve milletimiz iÃ§in savaÅŸmaya hazÄ±rÄ±z." diye konuÅŸtu.

Azezli Mustafa Abdo da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kÃ¶ylerini ele geÃ§irdiÄŸini ve akrabalarÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olduÄŸunu anlattÄ±.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Afrin tarafÄ±ndan kÃ¶ylerine roket attÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Abdo, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti olmasaydÄ± burada gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z herkes Ã¶lmÃ¼ÅŸ olacaktÄ±. Biz daha Ã¶nce de savaÅŸmak istedik ancak silahÄ±mÄ±z yoktu. SilahÄ±mÄ±z olsaydÄ± hiÃ§ bÄ±rakmazdÄ±k topraklarÄ±mÄ±zÄ±. TÃ¼rk askerinin yanÄ±nda olmak istiyoruz. OnlarÄ± destekliyoruz." ifadesini kullandÄ±.

MERSÄ°N

Merkez Akdeniz ilÃ§esinde Askerlik Åžube BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ±yla sloganlar attÄ±, dua etti.

Suriyeli AÅŸiretler ve Kabileler YÃ¼ksek Meclisi BaÅŸkanÄ± Rafi Ukla Raco, grup adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na sonuna kadar destek verdiklerini sÃ¶yledi.

Afrin bÃ¶lgesinin terÃ¶ristlerden temizlenmesini istediklerini belirten Raco, "En yakÄ±n zamanda inÅŸallah bu terÃ¶ristlerden kurtulacaÄŸÄ±z. Biz Suriye halkÄ± ve baÅŸkanlÄ±k olarak KÃ¼rt, TÃ¼rk, Arap bu harekatÄ± destekliyoruz." dedi.

Daha sonra askeri yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸen Suriyeliler, harekata katÄ±lmak iÃ§in dilekÃ§e verdi.

OSMANÄ°YE

Osmaniye'de de Askerlik Åžubesi Ã¶nÃ¼ne gelen 200 TÃ¼rkmen, TÃ¼rk bayraklarÄ±yla sloganlar attÄ±, tekbir getirdi.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lardan Ahmet Arnavut, harekatÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden beri Suriyeli TÃ¼rkmenlerin evlerinde ve camilerde dua ettiklerini, TÃ¼rk ordusunun zaferle dÃ¶nmesini dilediklerini sÃ¶yledi.

Suriyeli TÃ¼rkmenler olarak TÃ¼rk ordusunun yanÄ±nda olmak istediklerini belirten Arnavut, "Bizler gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak TÃ¼rk askeri nerede gÃ¶revlendirirse, genÃ§, yaÅŸlÄ±, Ã§ocuk demeden oraya gitmek istiyoruz. Hepimiz askerimizin arkasÄ±ndayÄ±z, desteÄŸimiz sonsuza kadar sÃ¼recek." diye konuÅŸtu.

Suriyeli TÃ¼rkmenler, dilekÃ§elerini askerlik ÅŸubesi yetkililerine teslim etti.



Ä°lgili Konular zeytin dalÄ± harekatÄ± Mersin
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