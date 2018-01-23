17:00, 23 Ocak 2018 SalÄ±

Meteorolojiden fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji 4. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ BÃ¶lge Tahmin ve UyarÄ± Merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, halen kuzey yÃ¶nlerden orta kuvvette esmekte olan rÃ¼zgarÄ±n yarÄ±n akÅŸam saatlerinden itibaren kuvvetini artÄ±rarak kuzey ve kuzeydoÄŸu (poyraz), 25 Ocak PerÅŸembe sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatÄ± (karayel) yÃ¶nlerden 7 ila 9 kuvvetinde (saatte 75-90 kilometre hÄ±z) kuvvetli fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesinin beklendiÄŸi bildirildi.

FÄ±rtÄ±nanÄ±n, 26 Ocak Cuma akÅŸam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, oluÅŸabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± baÅŸta denizciler ve balÄ±kÃ§Ä±lar olmak Ã¼zere herkesin dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.