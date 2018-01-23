Meteorolojiden fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Meteoroloji 4. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ BÃ¶lge Tahmin ve UyarÄ± Merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, halen kuzey yÃ¶nlerden orta kuvvette esmekte olan rÃ¼zgarÄ±n yarÄ±n akÅŸam saatlerinden itibaren kuvvetini artÄ±rarak kuzey ve kuzeydoÄŸu (poyraz), 25 Ocak PerÅŸembe sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatÄ± (karayel) yÃ¶nlerden 7 ila 9 kuvvetinde (saatte 75-90 kilometre hÄ±z) kuvvetli fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesinin beklendiÄŸi bildirildi.
FÄ±rtÄ±nanÄ±n, 26 Ocak Cuma akÅŸam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, oluÅŸabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± baÅŸta denizciler ve balÄ±kÃ§Ä±lar olmak Ã¼zere herkesin dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
ITC BaÅŸkanÄ± Salihi, TSK Afrin'e dÃ¼zenlediÄŸi "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±na iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye'nin hiÃ§ kimsenin topraÄŸÄ±nda gÃ¶zÃ¼ yoktur." dedi.
Hatay'Ä±n Hassa, KÄ±rÄ±khan, Kumlu, ReyhanlÄ±, YayladaÄŸÄ± ve AltÄ±nÃ¶zÃ¼ ilÃ§eleriyle Kilis'te son zamanlarda meydana gelen ve genel hayatÄ± etkileyen olaylar nedeniyle bazÄ± beyanname verme ve Ã¶deme sÃ¼releri uzatÄ±ldÄ±.
PYD/PKK mensuplarÄ±nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi Afrin'den ateÅŸlenen 2 roket boÅŸ araziye dÃ¼ÅŸtÃ¼
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Paris'te ABD'li mevkidaÅŸÄ± Tillerson ile bir araya geldi.
Hatay'da Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklerde konuÅŸlu askerler, komando andÄ± iÃ§tikten sonra harekat bÃ¶lgesine gitti
PYD/PKK mensuplarÄ±nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi Afrin'den ateÅŸlenen roket, evlerin arasÄ±ndaki zeytin bahÃ§esine dÃ¼ÅŸtÃ¼
Mersin'de yaÅŸayan Ã§ok sayÄ±da Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lmak iÃ§in askerlik ÅŸubesine baÅŸvurdu.
BUDO seferlerinden bazÄ±larÄ±, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda GÃ¼venlik DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde, Suriye'de PYD/PKK'nÄ±n Afrin'deki mevzilerine TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince topÃ§u atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lÄ±yor
TÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi, ocakta geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 11,1 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi.
TSK tarafÄ±ndan dÃ¼n Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bÃ¶lgesine, hudut hattÄ±ndaki karakol ve Ã¼s bÃ¶lgelerine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen PKK'lÄ±lara yÃ¶nelik hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Kilis'in GÃ¼lbaba KÃ¶yÃ¼'nÃ¼n gÃ¼neydoÄŸusunda Ã¶rgÃ¼t unsurlarÄ± ile girilen Ã§atÄ±ÅŸmada bir askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi
AKPM TÃ¼rk Grubu BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§, bazÄ± Ã§evrelerin tÃ¼m dÃ¼nyada olduÄŸu gibi AKPMâ€™de de bilgi kirliliÄŸi ve siyasi amaÃ§lÄ± saptÄ±rmalara baÅŸvurduÄŸunu belirterek, "TÃ¼rkiye, baÅŸkalarÄ±nÄ±n iddia ettiÄŸi gibi kaos getirmek iÃ§in deÄŸil, kaosu yok etmek iÃ§in oradadÄ±r. Biz bunu AKPM Genel Kurulu'nda anlatacaÄŸÄ±z" dedi.