GÃ¼ncelleme: 17:57, 23 Ocak 2018 SalÄ±

Kilis'e roket atÄ±ldÄ±





Kent merkezine Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinden ateÅŸlenen bir roket isabet etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinden PYD/PKK mensuplarÄ±nca ateÅŸlenen roket, Kilis kent merkezine dÃ¼ÅŸtÃ¼. AlÄ±nan ilk bilgilere gÃ¶re, Afrin'deki PYD/PKK'lÄ± terÃ¶ristler tarafÄ±ndan saat 16.10'da ateÅŸlenen roket, AtatÃ¼rk Mahallesi'nde Ã¼Ã§ katlÄ± bir evin Ã§atÄ±sÄ±na isabet etti. Can kaybÄ± ve yaralanmanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da evin Ã§atÄ±sÄ±nda ve Ã§evrede park halindeki bazÄ± araÃ§larda hasar oluÅŸtu. Polis ekipleri, Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alarak inceleme baÅŸlattÄ±. Kilis ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Suriye tarafÄ±ndan ilimize bir roket mermisi atÄ±ldÄ±. Herhangi bir can kaybÄ± ve yaralÄ± yoktur. Ekiplerimiz olay yeri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± derhal baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi. SÄ±nÄ±rda konuÅŸlu topÃ§u birlikleri, saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan radar sistemleriyle yerini belirledikleri terÃ¶rist mevzilerini FÄ±rtÄ±na obÃ¼sleriyle ateÅŸ altÄ±na aldÄ±.

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