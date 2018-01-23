17:21, 23 Ocak 2018 Salı

Yunan Adalet Bakanı'ndan darbecilere ilişkin açıklama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin Türkiye'nin talebi halinde Yunanistan'da yargılanmalarının mümkün olduğunu söyledi.

Kontonis, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar ile beraberindekileri, Yunanistan Adalet Bakanlığında kabul etti.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Kontonis, görüşmelerin yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirterek, "Büyük bir samimiyetle bakanlıklar arasındaki ilişkileri görüştük. Askıda kalan konuları ele aldık. Adalet makamları arasında iş birliği konuları da ele alındı." dedi.

Kontonis, FETÖ darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulunan firari askerlere ilişkin, "Tarafımızdan meselenin hukuksal çerçevesi masaya konuldu. Türk temsilcilerin meseleyi tam olarak kavradıklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sekiz darbecinin Türkiye'ye iadesi konusunda Yunanistan Yüksek Mahkemesinin son kararı verdiğini dile getiren Kontonis, bu kararın darbecilere yönelik suçlamalara değil, Türkiye'deki mevcut duruma yönelik bir karar olduğunu kaydetti.

Kontonis, darbecilerin Yunanistan'da yargılanmaları hakkındaki soruyu, "Bu konuda ne yapacakları, Türk tarafına bağlı. Bu konudaki imkanlar toplantıda açık bir şekilde dile getirildi. Yunan Ceza Kanunu'nda buna yönelik maddeler yer almakta. Bu kapsamda gerekli girişimlerde bulunmak Türk tarafının elinde." şeklinde cevapladı.

Öte yandan Kontonis, Türkiye'den gelen resmi daveti kabul ettiğini belirterek, Ankara'ya bir ziyarette bulunacağını söyledi.

Adalet Bakan Yardımcısı Uçar, Kontonis ile görüşmesinden önce Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik ve bakanlık yetkilileriyle ilk olarak Yunanistan Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Dimitros Papaspirou başkanlığındaki Yunan heyeti ile bir araya geldi.