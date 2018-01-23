DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD'li mevkidaÅŸÄ± Tillerson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

TÃ¼rkiye, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± AKPM'de anlatacak

AKPM TÃ¼rk Grubu BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§, bazÄ± Ã§evrelerin tÃ¼m dÃ¼nyada olduÄŸu gibi AKPMâ€™de de bilgi kirliliÄŸi ve siyasi amaÃ§lÄ± saptÄ±rmalara baÅŸvurduÄŸunu belirterek, "TÃ¼rkiye, baÅŸkalarÄ±nÄ±n iddia ettiÄŸi gibi kaos getirmek iÃ§in deÄŸil, kaosu yok etmek iÃ§in oradadÄ±r. Biz bunu AKPM Genel Kurulu'nda anlatacaÄŸÄ±z" dedi.