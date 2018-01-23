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20:33, 23 Ocak 2018 SalÄ±
DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 18:28, 23 Ocak 2018 SalÄ±

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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD'li mevkidaÅŸÄ± Tillerson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD'li mevkidaÅŸÄ± Tillerson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Paris'te ABD'li mevkidaÅŸÄ± Tillerson ile bir araya geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Fransa'nÄ±n baÅŸkentiÂ Paris'teÂ ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex TillersonÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Kimyasal Silah KullanÄ±mÄ±nÄ±n CezasÄ±z KalmamasÄ± Ä°Ã§in UluslararasÄ± OrtaklÄ±k" konulu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmak Ã¼zere bulunduÄŸu Paris'te ABD'li mevkidaÅŸÄ± Tillerson ile bir araya geldi.



Ä°lgili Konular MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu Rex Tillerson TÃ¼rkiye ABD
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