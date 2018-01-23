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20:33, 23 Ocak 2018 SalÄ±
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GÃ¼ncelleme: 18:56, 23 Ocak 2018 SalÄ±

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PYD/PKK tarafÄ±ndan Hassa'ya 2 roket atÄ±ldÄ±
PYD/PKK tarafÄ±ndan Hassa'ya 2 roket atÄ±ldÄ±
Foto: ArÅŸiv

PYD/PKK mensuplarÄ±nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi Afrin'den ateÅŸlenen 2 roket boÅŸ araziye dÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

PYD/PKKÂ iÅŸgali altÄ±ndakiÂ Afrin'den ateÅŸlenenÂ 2 roket,Â Hatay'Ä±nÂ HassaÂ ilÃ§esindeki boÅŸ bir araziye isabet etti.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Afrin bÃ¶lgesinden PYD/PKK mensuplarÄ±nca atÄ±lan 2 roket, yerleÅŸim yerinin uzaÄŸÄ±ndakiÂ boÅŸ bir araziye dÃ¼ÅŸtÃ¼.

SaldÄ±rÄ±da, can ve mal kaybÄ± olmadÄ±.

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