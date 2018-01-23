Güncelleme: 19:15, 23 Ocak 2018 Salı

ABD'de lisede silahlı saldırı



Foto: Arşiv

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, birkaç kişinin de yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD'nin Kentucky eyaletinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi. Eyalet polisi, Kentucky'nin güneybatısındaki Marshall Bölgesi Lisesi'nde gerçekleşen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin de yaralandığını açıkladı. Okulun kapatıldığını belirten polis, saldırı şüphelisinin gözaltına alındığını kaydetti. Yerel bir televizyon kanalı, ailelerinin gelip alması için öğrencilerin yakındaki bir okula tahliye edildiğini duyurdu. Kentucky Valisi Matt Bevin'in olay yerine gittiği öğrenildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.