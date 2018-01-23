GÃ¼ncelleme: 19:29, 23 Ocak 2018 SalÄ±

Hatay'Ä±n 6 ilÃ§esi ve Kilis'te Ã¶deme sÃ¼releri uzatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hatay'Ä±nÂ 6 ilÃ§esiyleÂ Kilis'te son zamanlarda meydana gelen ve genel hayatÄ± etkileyen olaylar nedeniyle bazÄ±Â beyannameÂ verme veÂ Ã¶deme sÃ¼releriÂ uzatÄ±ldÄ±.

Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, BakanlÄ±ÄŸa iletilen talepler nedeniyle Hatay'Ä±n Hassa, KÄ±rÄ±khan, Kumlu, ReyhanlÄ±, YayladaÄŸÄ± ve AltÄ±nÃ¶zÃ¼ ilÃ§eleriyle Kilis'te son zamanlarda gerÃ§ekleÅŸen ve genel hayatÄ± etkileyen olaylar nedeniyle sÃ¶z konusu il ve ilÃ§elerdeki mÃ¼kelleflerce verilmesi gereken bazÄ± beyanname verme ve Ã¶deme sÃ¼relerinin uzatÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Vergilerin Ã¶deme sÃ¼releri 26 Åžubat 2018 gÃ¼nÃ¼ sonuna kadar uzatÄ±ldÄ±

SÃ¶z konusu il ve ilÃ§elerdeki mÃ¼kellefler tarafÄ±ndan, bugÃ¼n sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar ve damga vergisi beyannamelerinin sÃ¼resi 23 Åžubat 2018'e, 24 Ocak sonuna kadar verilmesi gereken katma deÄŸer vergisi beyannamelerinin sÃ¼resi 26 Åžubat 2018'e ve bu beyannameler Ã¼zerine tahakkuk eden vergilerin Ã¶deme sÃ¼releri 26 Åžubat 2018 gÃ¼nÃ¼ sonuna kadar uzatÄ±ldÄ±.

Ã–te yandan, Kilis'te 1 Mart 2016'da baÅŸlayan ve 31 AralÄ±k 2017'de sona ermesi uygun bulunan mÃ¼cbir sebep hali nedeniyle mÃ¼cbir sebebin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten sona erdiÄŸi tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin 24 Ocak 2018 olarak tespit edilen verilme sÃ¼resi 26 Åžubat 2018 olarak belirlendi.