Hatay'Ä±n 6 ilÃ§esi ve Kilis'te Ã¶deme sÃ¼releri uzatÄ±ldÄ±

Hatay'Ä±nÂ 6 ilÃ§esiyleÂ Kilis'te son zamanlarda meydana gelen ve genel hayatÄ± etkileyen olaylar nedeniyle bazÄ±Â beyannameÂ verme veÂ Ã¶deme sÃ¼releriÂ uzatÄ±ldÄ±.
Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, BakanlÄ±ÄŸa iletilen talepler nedeniyle Hatay'Ä±n Hassa, KÄ±rÄ±khan, Kumlu, ReyhanlÄ±, YayladaÄŸÄ± ve AltÄ±nÃ¶zÃ¼ ilÃ§eleriyle Kilis'te son zamanlarda gerÃ§ekleÅŸen ve genel hayatÄ± etkileyen olaylar nedeniyle sÃ¶z konusu il ve ilÃ§elerdeki mÃ¼kelleflerce verilmesi gereken bazÄ± beyanname verme ve Ã¶deme sÃ¼relerinin uzatÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
SÃ¶z konusu il ve ilÃ§elerdeki mÃ¼kellefler tarafÄ±ndan, bugÃ¼n sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar ve damga vergisi beyannamelerinin sÃ¼resi 23 Åžubat 2018'e, 24 Ocak sonuna kadar verilmesi gereken katma deÄŸer vergisi beyannamelerinin sÃ¼resi 26 Åžubat 2018'e ve bu beyannameler Ã¼zerine tahakkuk eden vergilerin Ã¶deme sÃ¼releri 26 Åžubat 2018 gÃ¼nÃ¼ sonuna kadar uzatÄ±ldÄ±.
Ã–te yandan, Kilis'te 1 Mart 2016'da baÅŸlayan ve 31 AralÄ±k 2017'de sona ermesi uygun bulunan mÃ¼cbir sebep hali nedeniyle mÃ¼cbir sebebin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten sona erdiÄŸi tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin 24 Ocak 2018 olarak tespit edilen verilme sÃ¼resi 26 Åžubat 2018 olarak belirlendi.
ITC BaÅŸkanÄ± Salihi, TSK Afrin'e dÃ¼zenlediÄŸi "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±na iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye'nin hiÃ§ kimsenin topraÄŸÄ±nda gÃ¶zÃ¼ yoktur." dedi.
Hatay'Ä±n Hassa, KÄ±rÄ±khan, Kumlu, ReyhanlÄ±, YayladaÄŸÄ± ve AltÄ±nÃ¶zÃ¼ ilÃ§eleriyle Kilis'te son zamanlarda meydana gelen ve genel hayatÄ± etkileyen olaylar nedeniyle bazÄ± beyanname verme ve Ã¶deme sÃ¼releri uzatÄ±ldÄ±.
PYD/PKK mensuplarÄ±nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi Afrin'den ateÅŸlenen 2 roket boÅŸ araziye dÃ¼ÅŸtÃ¼
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Paris'te ABD'li mevkidaÅŸÄ± Tillerson ile bir araya geldi.
Hatay'da Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklerde konuÅŸlu askerler, komando andÄ± iÃ§tikten sonra harekat bÃ¶lgesine gitti
PYD/PKK mensuplarÄ±nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi Afrin'den ateÅŸlenen roket, evlerin arasÄ±ndaki zeytin bahÃ§esine dÃ¼ÅŸtÃ¼
Mersin'de yaÅŸayan Ã§ok sayÄ±da Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lmak iÃ§in askerlik ÅŸubesine baÅŸvurdu.
BUDO seferlerinden bazÄ±larÄ±, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda GÃ¼venlik DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde, Suriye'de PYD/PKK'nÄ±n Afrin'deki mevzilerine TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince topÃ§u atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lÄ±yor
TÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi, ocakta geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 11,1 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi.
TSK tarafÄ±ndan dÃ¼n Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bÃ¶lgesine, hudut hattÄ±ndaki karakol ve Ã¼s bÃ¶lgelerine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen PKK'lÄ±lara yÃ¶nelik hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Kilis'in GÃ¼lbaba KÃ¶yÃ¼'nÃ¼n gÃ¼neydoÄŸusunda Ã¶rgÃ¼t unsurlarÄ± ile girilen Ã§atÄ±ÅŸmada bir askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi
AKPM TÃ¼rk Grubu BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§, bazÄ± Ã§evrelerin tÃ¼m dÃ¼nyada olduÄŸu gibi AKPMâ€™de de bilgi kirliliÄŸi ve siyasi amaÃ§lÄ± saptÄ±rmalara baÅŸvurduÄŸunu belirterek, "TÃ¼rkiye, baÅŸkalarÄ±nÄ±n iddia ettiÄŸi gibi kaos getirmek iÃ§in deÄŸil, kaosu yok etmek iÃ§in oradadÄ±r. Biz bunu AKPM Genel Kurulu'nda anlatacaÄŸÄ±z" dedi.