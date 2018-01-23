GÃ¼ncelleme: 19:44, 23 Ocak 2018 SalÄ±

TÃ¼rkmen lider Salihi: TÃ¼rkiye'nin hiÃ§ kimsenin topraÄŸÄ±nda gÃ¶zÃ¼ yoktur

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak TÃ¼rkmen CephesiÂ (ITC) BaÅŸkanÄ±Â ErÅŸet Salihi, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin (TSK)Â Afrin'e dÃ¼zenlediÄŸi "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"nÄ±n OrtadoÄŸu'ya istikrar ve barÄ±ÅŸ getireceÄŸini, belirterek, "TÃ¼rkiye'nin hiÃ§ kimsenin topraÄŸÄ±nda gÃ¶zÃ¼ yoktur." dedi.

Salihi, TSK'nÄ±n Afrin'e dÃ¼zenlediÄŸi harekatla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu. "Zeytin DalÄ± Operasyonu, OrtadoÄŸu'ya barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± getirecek operasyondur" diyen Salihi, harekatÄ±n bÃ¶lgenin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne hizmet edeceÄŸini ve savunacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Gizli servislerin TÃ¼rkiye'yi 15 Temmuz baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸimi, ardÄ±ndan da ekonomik krizle karÅŸÄ±ya karÅŸÄ±ya bÄ±rakmak istediÄŸini vurgulayan Salihi, TÃ¼rkiye'nin bunlarÄ± atlattÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

"ZEYTÄ°N DALI OPERASYONU ORTADOÄžU'DA Ä°STÄ°KRARI GERÃ‡EKLEÅžTÄ°REN BÄ°R OPERASYONDUR"

TÃ¼rkmen lider sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ olay da gayrimeÅŸru referandumla denendi. Ancak TÃ¼rkiye onu da atlattÄ±. PYD uzantÄ±sÄ± Suriye topraklarÄ±nda devam ederse o Ã¼lkenin de topraklarÄ± tehlikeyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±r. Ä°ran ve Suudi Arabistan da aynÄ± hedeftedir (bÃ¶lÃ¼nme). O yÃ¼zden Zeytin DalÄ± operasyonu OrtadoÄŸu'da istikrarÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren bir operasyondur, buna ayrÄ± gÃ¶zle bakÄ±lmamasÄ± lazÄ±m. TÃ¼rkiye'nin hiÃ§ kimsenin topraÄŸÄ±nda gÃ¶zÃ¼ yoktur."

Salihi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Irak'taki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da eleÅŸtirerek, bu tÃ¼r terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± "gÃ¼venli bÃ¶lgenin" oluÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.