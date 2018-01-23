GÃ¼ncelleme: 19:58, 23 Ocak 2018 SalÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ ileÂ ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yarÄ±n telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini belirterek "SayÄ±n Trump, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istiyor. Saati de belli oldu." dedi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, AmerikalÄ± mevkidaÅŸÄ± Rex Tillerson ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

Tillerson ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede daha Ã§ok Suriye'nin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin PYD/PKK'ya verilen silahlardan duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n tekrar dile getirildiÄŸini sÃ¶yledi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"AyrÄ±ca, daha Ã¶nce Vancouver'da da gÃ¼ndeme getirdiÄŸimiz terÃ¶ristlerden sÃ¶zde ordu kurulmasÄ±yla ilgili, TÃ¼rkiye'de duyulan rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± gÃ¼ndeme getirdik. (Tillerson) YPG'nin burada bir oluÅŸum iÃ§ine girmeleri iÃ§in bir destek vermediklerini, siyasi oluÅŸum da dahil bir destek vermediklerini bugÃ¼n vurguladÄ±. YarÄ±n zaten iki baÅŸkan da telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, onu sÃ¶yledi. SayÄ±n Trump, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istiyor. Saati de belli oldu."Â