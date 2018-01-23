CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ ileÂ ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yarÄ±n telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini belirterek "SayÄ±n Trump, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istiyor. Saati de belli oldu." dedi.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, AmerikalÄ± mevkidaÅŸÄ± Rex Tillerson ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.
Tillerson ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede daha Ã§ok Suriye'nin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin PYD/PKK'ya verilen silahlardan duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n tekrar dile getirildiÄŸini sÃ¶yledi.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"AyrÄ±ca, daha Ã¶nce Vancouver'da da gÃ¼ndeme getirdiÄŸimiz terÃ¶ristlerden sÃ¶zde ordu kurulmasÄ±yla ilgili, TÃ¼rkiye'de duyulan rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± gÃ¼ndeme getirdik. (Tillerson) YPG'nin burada bir oluÅŸum iÃ§ine girmeleri iÃ§in bir destek vermediklerini, siyasi oluÅŸum da dahil bir destek vermediklerini bugÃ¼n vurguladÄ±. YarÄ±n zaten iki baÅŸkan da telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, onu sÃ¶yledi. SayÄ±n Trump, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istiyor. Saati de belli oldu."Â
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda ÅŸu ana kadar 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
IGMG Genel BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n, "Almanya, insanlarÄ±n evlerinden Ã§Ä±karken veya camiye giderken endiÅŸe duyduklarÄ± bir Ã¼lke olmamalÄ±dÄ±r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, yaptÄ±klarÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye meselesiyle ilgili son geliÅŸmeler ve Zeytin DalÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n yarÄ±n telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini belirterek "SayÄ±n Trump, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istiyor. Saati de belli oldu." dedi.
ITC BaÅŸkanÄ± Salihi, TSK Afrin'e dÃ¼zenlediÄŸi "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±na iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye'nin hiÃ§ kimsenin topraÄŸÄ±nda gÃ¶zÃ¼ yoktur." dedi.
Hatay'Ä±n Hassa, KÄ±rÄ±khan, Kumlu, ReyhanlÄ±, YayladaÄŸÄ± ve AltÄ±nÃ¶zÃ¼ ilÃ§eleriyle Kilis'te son zamanlarda meydana gelen ve genel hayatÄ± etkileyen olaylar nedeniyle bazÄ± beyanname verme ve Ã¶deme sÃ¼releri uzatÄ±ldÄ±.
PYD/PKK mensuplarÄ±nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi Afrin'den ateÅŸlenen 2 roket boÅŸ araziye dÃ¼ÅŸtÃ¼
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Paris'te ABD'li mevkidaÅŸÄ± Tillerson ile bir araya geldi.
Hatay'da Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklerde konuÅŸlu askerler, komando andÄ± iÃ§tikten sonra harekat bÃ¶lgesine gitti
PYD/PKK mensuplarÄ±nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi Afrin'den ateÅŸlenen roket, evlerin arasÄ±ndaki zeytin bahÃ§esine dÃ¼ÅŸtÃ¼
Mersin'de yaÅŸayan Ã§ok sayÄ±da Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lmak iÃ§in askerlik ÅŸubesine baÅŸvurdu.
BUDO seferlerinden bazÄ±larÄ±, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda GÃ¼venlik DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 4. gÃ¼nÃ¼nde, PYD/PKK'nÄ±n Afrin'deki mevzileri ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu, TSK'nÄ±n desteÄŸiyle El Hammam kÃ¶yÃ¼nÃ¼ ve Ã§evre tepeleri terÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±rdÄ±.