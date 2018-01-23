GÃ¼ncelleme: 21:34, 23 Ocak 2018 SalÄ±

ErdoÄŸan ile Macron 'Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, yaptÄ±klarÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye meselesiyle ilgili son geliÅŸmeler ve Zeytin DalÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ veÂ Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°ki lider, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Suriye meselesiyle ilgili son geliÅŸmeler ve TÃ¼rkiyeâ€™nin Afrin'de terÃ¶r unsurlarÄ±na karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu.Â

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