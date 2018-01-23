Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
08:35, 24 Ocak 2018 Çarşamba
Dış Politika
Güncelleme: 22:33, 23 Ocak 2018 Salı

  • Paylaş
IGMG'den, Almanya'da artan PKK terörüne kınama
IGMG'den, Almanya'da artan PKK terörüne kınama

IGMG Genel Başkanı Ergün, "Almanya, insanların evlerinden çıkarken veya camiye giderken endişe duydukları bir ülke olmamalıdır." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, son günlerde PKK ve yandaşlarının Almanya'da yaşayan Türk ve Müslümanların yanı sıra İslami müesseselere yaptığı saldırıları kınayarak ülkedeki güvenlik birimlerini göreve çağırdı.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'daki Müslümanların saldırı ve şiddet dalgasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Kemal Ergün, "Birkaç saat arayla çok sayıda camiye saldırılmış, kamusal alanlarda Müslümanlara saldırılar gerçekleştirilmiştir. Kamusal düzeni sağlamakla yükümlü olan yöneticilerin, Müslümanların güvenliğini sağlama sorumluluğu vardır.” ifadelerini kullandı.

Almanya'da yaşayan Türk kökenli Müslümanların, PKK mensuplarınca düzenlenen korkak ve alçakça saldırılar nedeniyle müteessir durumda olduklarını kaydeden Ergün, "Birkaç saat içerisinde Almanya’da en az dört camiye fiziksel saldırı gerçekleşmiştir. Cami duvarlarına terörist sloganlar yazılmış, camlar yabancı maddelerle kırılmış, dış cepheler boyalarla kirletilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"GÜVENLİK BİRİMLERİNİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Türk vatandaşlarının kamuya açık alanlarda terör propagandasıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Ergün, açıklamasında şunları kaydetti:

"Örneğin; PKK’lılar havaalanlarında Türkiye yolcularının işlemlerini yaptıkları kısımlara gelerek buralarda yasaklı örgüt sembollerinin bulunduğu bayrakları sallamış, bağıra çağıra terör propagandası yapmışlardır. Üstelik bunlar polislerin gözleri önünde cereyan etmiştir. Bu asla kabul edilemez bir durumdur. Almanya, insanların evlerinden çıkarken veya camiye giderken endişe duydukları bir ülke olmamalıdır. PKK terörü uzun zamandan beri Almanya’da mevcudiyetini sürdürmektedir. Güvenlik birimleri, Müslümanların güvenliğini sağlamakla ve İslami müesseselere yapılan saldırıların faillerine gereken cezaların verilmesi için bunları adalete teslim etmekle yükümlüdür."



İlgili Konular IGMG İslam Toplumu Milli Görüş Kemal Ergün pkk
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
TSK Zeytin Dalı Harekatı'nda 260 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 260 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi
IGMG'den Almanya'da artan PKK terörüne kınama
IGMG'den, Almanya'da artan PKK terörüne kınama

IGMG Genel Başkanı Ergün, "Almanya, insanların evlerinden çıkarken veya camiye giderken endişe duydukları bir ülke olmamalıdır." dedi.
Erdoğan ile Macron 'Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştü
Erdoğan ile Macron 'Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde, Suriye meselesiyle ilgili son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekatı hakkında görüş alışverişinde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yarın telefonda görüşeceğini belirterek "Sayın Trump, Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyor. Saati de belli oldu." dedi.
Türkmen lider Salihi Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında gözü yoktur
Türkmen lider Salihi: Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında gözü yoktur

ITC Başkanı Salihi, TSK Afrin'e düzenlediği "Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında gözü yoktur." dedi.
Hatay'ın 6 ilçesi ve Kilis'te ödeme süreleri uzatıldı
Hatay'ın 6 ilçesi ve Kilis'te ödeme süreleri uzatıldı

Hatay'ın Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü ilçeleriyle Kilis'te son zamanlarda meydana gelen ve genel hayatı etkileyen olaylar nedeniyle bazı beyanname verme ve ödeme süreleri uzatıldı.
PYD PKK tarafından Hassa'ya 2 roket atıldı
PYD/PKK tarafından Hassa'ya 2 roket atıldı

PYD/PKK mensuplarının işgal ettiği Afrin'den ateşlenen 2 roket boş araziye düştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Paris'te ABD'li mevkidaşı Tillerson ile bir araya geldi.
Kilis'e roket atıldı
Kilis'e roket atıldı

Kent merkezine Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlenen bir roket isabet etti
Ant içen komandolar Afrin'e hareket etti
Ant içen komandolar Afrin'e hareket etti

Hatay'da Suriye sınırındaki birliklerde konuşlu askerler, komando andı içtikten sonra harekat bölgesine gitti
Reyhanlı'ya roket atıldı
Reyhanlı'ya roket atıldı

PYD/PKK mensuplarının işgal ettiği Afrin'den ateşlenen roket, evlerin arasındaki zeytin bahçesine düştü
Meteorolojiden fırtına uyarısı
Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji, Antalya için fırtına uyarısında bulundu.
Sığınmacılardan Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için başvuru
Sığınmacılardan Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için başvuru

Mersin'de yaşayan çok sayıda Suriyeli sığınmacı, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için askerlik şubesine başvurdu.
BUDO'nun bazı seferleri iptal
BUDO'nun bazı seferleri iptal

BUDO seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Beştepe'de yapıldı
Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Beştepe'de yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı
Zeytin Dalı Harekatı'nda 4'üncü gün
Zeytin Dalı Harekatı'nda 4'üncü gün

Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde, PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzileri ateş altına alındı. Özgür Suriye Ordusu, TSK'nın desteğiyle El Hammam köyünü ve çevre tepeleri teröristlerden arındırdı.

Haberler

ABD’nin yeni PKK planı ne? | ANALİZ
ABD nin yeni PKK planı ne ANALİZ

YPG ABD'ye 'tünel kazıcı' sipariş etmiş
YPG ABD'ye 'tünel kazıcı' sipariş etmiş

Afrin ve ötesi
Afrin ve ötesi

"Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen bir PKK devletidir"
quot Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen bir PKK devletidir quot

İstanbul merkezli 7 ildeki terör operasyonunda 43 gözaltı
İstanbul merkezli 7 ildeki terör operasyonunda 43 gözaltı

İngiltere'den PKK/PYD itirafı: İlişkiler ortada
İngiltere'den PKK PYD itirafı İlişkiler ortada

Yasin Börü davasının firari sanığı Filizer tutuklandı
Yasin Börü davasının firari sanığı Filizer tutuklandı

Çavuşoğlu: Almanya'nın PKK'ya karşı attığı son adımlardan memnunuz
Çavuşoğlu Almanya'nın PKK'ya karşı attığı son adımlardan memnunuz






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 