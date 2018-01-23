IGMG'den, Almanya'da artan PKK terörüne kınama

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, son günlerde PKK ve yandaşlarının Almanya'da yaşayan Türk ve Müslümanların yanı sıra İslami müesseselere yaptığı saldırıları kınayarak ülkedeki güvenlik birimlerini göreve çağırdı.
Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'daki Müslümanların saldırı ve şiddet dalgasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Kemal Ergün, "Birkaç saat arayla çok sayıda camiye saldırılmış, kamusal alanlarda Müslümanlara saldırılar gerçekleştirilmiştir. Kamusal düzeni sağlamakla yükümlü olan yöneticilerin, Müslümanların güvenliğini sağlama sorumluluğu vardır.” ifadelerini kullandı.
Almanya'da yaşayan Türk kökenli Müslümanların, PKK mensuplarınca düzenlenen korkak ve alçakça saldırılar nedeniyle müteessir durumda olduklarını kaydeden Ergün, "Birkaç saat içerisinde Almanya’da en az dört camiye fiziksel saldırı gerçekleşmiştir. Cami duvarlarına terörist sloganlar yazılmış, camlar yabancı maddelerle kırılmış, dış cepheler boyalarla kirletilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Türk vatandaşlarının kamuya açık alanlarda terör propagandasıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Ergün, açıklamasında şunları kaydetti:
"Örneğin; PKK’lılar havaalanlarında Türkiye yolcularının işlemlerini yaptıkları kısımlara gelerek buralarda yasaklı örgüt sembollerinin bulunduğu bayrakları sallamış, bağıra çağıra terör propagandası yapmışlardır. Üstelik bunlar polislerin gözleri önünde cereyan etmiştir. Bu asla kabul edilemez bir durumdur. Almanya, insanların evlerinden çıkarken veya camiye giderken endişe duydukları bir ülke olmamalıdır. PKK terörü uzun zamandan beri Almanya’da mevcudiyetini sürdürmektedir. Güvenlik birimleri, Müslümanların güvenliğini sağlamakla ve İslami müesseselere yapılan saldırıların faillerine gereken cezaların verilmesi için bunları adalete teslim etmekle yükümlüdür."
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IGMG Genel Başkanı Ergün, "Almanya, insanların evlerinden çıkarken veya camiye giderken endişe duydukları bir ülke olmamalıdır." dedi.
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