Güncelleme: 23:32, 23 Ocak 2018 Salı

ABD: Rusya dünyaya tehlikeli bir mesaj gönderdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'yı Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturmasını engelleyerek, kimyasal silah kullanımın kabul edilebilir olduğu ve kullananların sorumlu tutulmadığı yönünde dünyaya tehlikeli bir mesaj göndermekle suçladı.

Haley, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığı yönündeki haberlerin, rejimin bir kez daha uluslararası hukuku ve kendi halkının hayatını apaçık görmezden geldiğini ortaya koyduğunu belirtti.

"RUSYA DÜNYAYA TEHLİKELİ BİR MESAJ GÖNDERDİ"

Rusya'nın Suriye'deki kimyasal silah kullanımı soruşturan BM misyonun görev süresinin yenilenmesine karşı çıktığını hatırlatan Haley , ''Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturmasını engelleyerek, kimyasal silah kullanımın kabul edilebilir olduğu ve kullananların sorumlu tutulmadığı yönünde dünyaya tehlikeli bir mesaj gönderdi.'' değerlendirmesinde bulundu.

Haley, ABD'nin kimyasal silah kullananların sorumlu tutulması ve cezasız kalmaması için bütün yolları denemeye devam edeceğini bildirdi.

Rusya ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK'ya gönderdiği mektupta, ABD yönetimini Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin yaklaşımını ''çarpıtmakla'' suçladı.

Rusya, BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından oluşturulan Ortak Soruşturma Misyonu'nun (JIM) görev süresinin uzatılmasını veto etmişti.