Güncelleme: 01:15, 24 Ocak 2018 Çarşamba

ABD Başkan Yardımcısı Pence 'Ağlama Duvarı'nda

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı'nı (Ağlama Duvarı) ziyaret etti.

Pence, Yahudiler tarafından en kutsal mekân olarak görülen "Ağlama Duvarı"nı ziyaretinde Yahudilerin kipasını taktı ve kendisine eşlik eden hahamlardan bilgi aldı.

Ağlama Duvarı'na sağ elini koyarak yaklaşık iki dakika dua eden Pence, Yahudiler gibi dilekler içeren bir notu duvardaki aralıklara yerleştirdi.

ABD Başkan Yardımcısı'nın ziyareti sırasında Filistinli aktivistler de Filistin bayraklarının bağlı olduğu balonları Mescid-i Aksa'nın avlusundan havaya bıraktı.

Kutsal alanları ziyaretinde Pence'e İsrailli yetkililer eşlik etmezken, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Başkan Yardımcısı'nın yanında yer aldı.

Kısa süreli kutsal mekân ziyaretinde Pence, herhangi bir açıklama yapmadı, Ağlama Duvarı ziyaretçi defterine özel notunu yazdı.