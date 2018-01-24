TSK: Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda 260 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda ÅŸu ana kadar 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
AÃ§Ä±klamada, harekat sÄ±rasÄ±ndaÂ bir askerin daha ÅŸehit olduÄŸu bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) tarafÄ±ndan, hudutlarda ve bÃ¶lgede gÃ¼venlik ve istikrarÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±nda Afrin bÃ¶lgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek, dost ve kardeÅŸ bÃ¶lge halkÄ±nÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtarmak Ã¼zere 20 Ocak saat 17.00'de Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve harekatÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde devam ettiÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, harekatÄ±n Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olarak icra edildiÄŸine iÅŸaret edildi.
HarekatÄ±n planlama ve icrasÄ±nda sadece terÃ¶ristler ve bunlara ait barÄ±nak, sÄ±ÄŸÄ±nak, mevzi, silah, araÃ§ ve gereÃ§lerin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, sivil/masum kiÅŸilerin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ dikkat ve hassasiyetin gÃ¶sterildiÄŸine dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, "Bununla beraber ÅŸu ana kadar bÃ¶lgeden elde edilen bilgilere gÃ¶re, en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi tespit edilmiÅŸtir." bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.
Harekat kapsamÄ±nda, Ã–mer UÅŸaÄŸÄ±'nÄ±n kuzeyinde, Suriye bÃ¶lgesinde girilen Ã§atÄ±ÅŸmada bir askerin ÅŸehit olduÄŸu, bir askerin ise yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
AÃ§Ä±klamada, "Ã‡atÄ±ÅŸmada hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehidimize Allah'tan rahmet, ÅŸehidimizin kederli ailesine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile YÃ¼ce TÃ¼rk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r, yaralanan kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Harekat sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan asker sayÄ±sÄ± 3'e yÃ¼kseldi.Â
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda ÅŸu ana kadar 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
IGMG Genel BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n, "Almanya, insanlarÄ±n evlerinden Ã§Ä±karken veya camiye giderken endiÅŸe duyduklarÄ± bir Ã¼lke olmamalÄ±dÄ±r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, yaptÄ±klarÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye meselesiyle ilgili son geliÅŸmeler ve Zeytin DalÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n yarÄ±n telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini belirterek "SayÄ±n Trump, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istiyor. Saati de belli oldu." dedi.
ITC BaÅŸkanÄ± Salihi, TSK Afrin'e dÃ¼zenlediÄŸi "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±na iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye'nin hiÃ§ kimsenin topraÄŸÄ±nda gÃ¶zÃ¼ yoktur." dedi.
Hatay'Ä±n Hassa, KÄ±rÄ±khan, Kumlu, ReyhanlÄ±, YayladaÄŸÄ± ve AltÄ±nÃ¶zÃ¼ ilÃ§eleriyle Kilis'te son zamanlarda meydana gelen ve genel hayatÄ± etkileyen olaylar nedeniyle bazÄ± beyanname verme ve Ã¶deme sÃ¼releri uzatÄ±ldÄ±.
PYD/PKK mensuplarÄ±nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi Afrin'den ateÅŸlenen 2 roket boÅŸ araziye dÃ¼ÅŸtÃ¼
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Paris'te ABD'li mevkidaÅŸÄ± Tillerson ile bir araya geldi.
Hatay'da Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklerde konuÅŸlu askerler, komando andÄ± iÃ§tikten sonra harekat bÃ¶lgesine gitti
PYD/PKK mensuplarÄ±nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi Afrin'den ateÅŸlenen roket, evlerin arasÄ±ndaki zeytin bahÃ§esine dÃ¼ÅŸtÃ¼
Mersin'de yaÅŸayan Ã§ok sayÄ±da Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lmak iÃ§in askerlik ÅŸubesine baÅŸvurdu.
BUDO seferlerinden bazÄ±larÄ±, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda GÃ¼venlik DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 4. gÃ¼nÃ¼nde, PYD/PKK'nÄ±n Afrin'deki mevzileri ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu, TSK'nÄ±n desteÄŸiyle El Hammam kÃ¶yÃ¼nÃ¼ ve Ã§evre tepeleri terÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±rdÄ±.