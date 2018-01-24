GÃ¼ncelleme: 02:20, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

TSK: Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda 260 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda ÅŸu ana kadar 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, harekat sÄ±rasÄ±ndaÂ bir askerin daha ÅŸehit olduÄŸu bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) tarafÄ±ndan, hudutlarda ve bÃ¶lgede gÃ¼venlik ve istikrarÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±nda Afrin bÃ¶lgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek, dost ve kardeÅŸ bÃ¶lge halkÄ±nÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtarmak Ã¼zere 20 Ocak saat 17.00'de Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve harekatÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde devam ettiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, harekatÄ±n Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olarak icra edildiÄŸine iÅŸaret edildi.

HarekatÄ±n planlama ve icrasÄ±nda sadece terÃ¶ristler ve bunlara ait barÄ±nak, sÄ±ÄŸÄ±nak, mevzi, silah, araÃ§ ve gereÃ§lerin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, sivil/masum kiÅŸilerin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ dikkat ve hassasiyetin gÃ¶sterildiÄŸine dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, "Bununla beraber ÅŸu ana kadar bÃ¶lgeden elde edilen bilgilere gÃ¶re, en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi tespit edilmiÅŸtir." bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

ÅžEHÄ°T SAYISI 3'E YÃœKSELDÄ°

Harekat kapsamÄ±nda, Ã–mer UÅŸaÄŸÄ±'nÄ±n kuzeyinde, Suriye bÃ¶lgesinde girilen Ã§atÄ±ÅŸmada bir askerin ÅŸehit olduÄŸu, bir askerin ise yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, "Ã‡atÄ±ÅŸmada hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehidimize Allah'tan rahmet, ÅŸehidimizin kederli ailesine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile YÃ¼ce TÃ¼rk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r, yaralanan kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Harekat sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan asker sayÄ±sÄ± 3'e yÃ¼kseldi.Â