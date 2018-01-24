Güncelleme: 02:50, 24 Ocak 2018 Çarşamba

Mısır'da cumhurbaşkanlığı adayı Anan 'seçmen listesinden' çıkarıldı





Mısır'daki Ulusal Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklayan eski Genelkurmay Başkanı Anan'ın adını seçmen listesinden çıkarttı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır'daki Ulusal Seçim Komisyonunun, mart ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklayan eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan'ın adını seçmen listesinden çıkardığı bildirildi. Mısır devlet televizyonunun son dakika olarak geçtiği haberde, Ulusal Seçim Komisyonunun Sami Anan'ın adını seçmen listesinden çıkardığı belirtildi. Alınan kararla ilgili konuşan Anayasa Hukuku Profesörü Cemal Cibril, Komisyonun aldığı kararın, "Anan'ın oy kullanma ya da aday olma hakkı bulunmadığı" anlamı taşıdığını ifade etti. Mısır ordusu, dün yaptığı açıklamada eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan hakkında soruşturma başlatacağını duyurmuş, askeri soruşturma makamları Anan konusunda yayın yasağı getirmişti. Anan'ın Mısır dışındaki seçim kampanyası müdürü ise eski Genelkurmay Başkanı'nın gözaltına alındığını belirtmişti. Hüsnü Mübarek döneminin Genelkurmay Başkanı Sami Anan, cuma gecesi internetten yayımladığı görüntülü mesajda, mart ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklamıştı.

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