'AbdÃ¼lhamid Han, KudÃ¼s'Ã¼n durumunu 100 sene Ã¶nce gÃ¶rdÃ¼'

OsmanlÄ± PadiÅŸahÄ± Sultan 2. AbdÃ¼lhamid'in beÅŸinci kuÅŸaktan torunuÂ Nilhan OsmanoÄŸlu, "Sultan AbdÃ¼lhamid Han aslÄ±nda Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼,Â feraset sahibiÂ bir insan olduÄŸu iÃ§inÂ Filistin'in,Â KudÃ¼s'Ã¼n durumunu, bugÃ¼nkÃ¼ yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±z olayÄ±Â 100 sene Ã¶ncesinden gÃ¶ren bir padiÅŸah. Bu durumunu Ã§ok Ã¶nceden gÃ¶rmÃ¼ÅŸ, elinden gelen Ã¶nlemi almaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ." dedi.
Bursa'nÄ±n Orhangazi ilÃ§esinde belediye ileÂ Orhangazi Ä°mam Hatipliler DerneÄŸince dÃ¼zenlenen "AbdÃ¼lhamid Han'Ä±n DavasÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± konferansta konuÅŸan OsmanoÄŸlu, Sultan 2. AbdÃ¼lhamid ile CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± karakter olarak birbirine benzetenler olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Kendisinin ise karakter bakÄ±mÄ±ndan deÄŸil ancak dÃ¶nem olarak benzettiÄŸini belirten OsmanoÄŸlu, "Hatta saldÄ±rÄ± ÅŸekilleri bile benziyor. Ben biraz daha derin incelediÄŸim iÃ§in gerÃ§ekten saldÄ±rÄ± ÅŸekilleri bile aynÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da sÃ¶ylediÄŸi gibi Sultan AbdÃ¼lhamid Han'Ä±n kendisini millete anlatabilecek bir ortamÄ± yoktu." ifadelerini kullandÄ±.
OsmanoÄŸlu, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Filistin ve Ã¶zellikle KudÃ¼s coÄŸrafyasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k bir asÄ±rdÄ±r yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ± ve zulÃ¼mlere de deÄŸindi.
ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ±na karÅŸÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Kurulunda alÄ±nan kararÄ± hatÄ±rlatan OsmanoÄŸlu, "Sultan AbdÃ¼lhamid Han aslÄ±nda Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼, feraset sahibi bir insan olduÄŸu iÃ§in Filistin'in, KudÃ¼s'Ã¼n durumunu, bugÃ¼nkÃ¼ yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±z olayÄ± 100 sene Ã¶ncesinden gÃ¶ren bir padiÅŸah. Bu durumunu Ã§ok Ã¶nceden gÃ¶rmÃ¼ÅŸ, elinden gelen Ã¶nlemi almaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. O yÃ¼zden birÃ§ok topraÄŸÄ± kendi mÃ¼lkÃ¼ne geÃ§irmiÅŸ. Kendi mÃ¼lkÃ¼ne geÃ§irmesinin sebebi de devlet iÅŸgal edilirse bireysel mala el konulamaz." diye konuÅŸtu.
OsmanoÄŸlu, geÃ§miÅŸle daha iyi bir baÄŸ kurabilmek iÃ§in Ã§ocuklara OsmanlÄ± TÃ¼rkÃ§esinin Ã¶ÄŸretilmesi gerektiÄŸini dile getirdi.
Sultan 2. AbdÃ¼lhamid Han'Ä± daha iyi anlayabilmek iÃ§in ÅŸehzadelik dÃ¶nemine bakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan OsmanoÄŸlu, "Åžehzadelik dÃ¶nemine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman biraz Ã¶zel bir kiÅŸilik olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. DiÄŸer ÅŸehzadelerden ayrÄ± olduÄŸunu da gÃ¶rebiliyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ zaten annesi genÃ§ yaÅŸta vefat ettiÄŸi iÃ§in annesiz bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼r Sultan AbdÃ¼lhamid Han ve bunun savunmasÄ± hep kendisinde olmuÅŸtur. Her zaman sessiz bir kiÅŸiliÄŸe sahip olmuÅŸtur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Nilhan OsmanoÄŸlu'na konferansÄ±n sonunda gÃ¼nÃ¼n anÄ±sÄ±na bazÄ± hediyeler verildi.
EtkinliÄŸe, Orhangazi KaymakamÄ± YalÃ§Ä±n YÄ±lmaz, Belediye BaÅŸkanÄ± NeÅŸet Ã‡aÄŸlayan, Ä°lÃ§e Garnizon KomutanÄ± Personel ÃœsteÄŸmen Furkan Karaca, AK Parti Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Mustafa Kaya, Orhangazi Belediye Meclisi Ã¼yeleri ile vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.
TSK'nÄ±n hava saldÄ±rÄ±larÄ± ve TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ± iÃ§indeki mevzilerden top atÄ±ÅŸlarÄ± ile 20 Ocak'ta baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, 5. gÃ¼nÃ¼nÃ¼ dolduruyor. Harekat, arazideki zor ÅŸartlar ve PYD/PKK'nÄ±n kurduÄŸu tuzaklara karÅŸÄ± gÃ¼venli ÅŸekilde sÃ¼rÃ¼yor.
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Sultan 2. AbdÃ¼lhamid'in torunu Nilhan OsmanoÄŸlu, "Sultan AbdÃ¼lhamid Han aslÄ±nda Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼, feraset sahibi bir insan olduÄŸu iÃ§in Filistin'in, KudÃ¼s'Ã¼n durumunu, bugÃ¼nkÃ¼ yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±z olayÄ± 100 sene Ã¶ncesinden gÃ¶ren bir padiÅŸah." dedi.
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