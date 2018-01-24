Washington'daki panelde PYD 'itirafÄ±'

ABD'de bir panele katÄ±lan OrtadoÄŸu uzmanÄ± Michael Doran, ABD'nin Suriye'de yeni bir dÃ¼zen kurma arayÄ±ÅŸÄ±nda TÃ¼rkiye yerineÂ PYD/PKK ile Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, "Barack Obama dÃ¶neminden itibaren PYD'nin PKK'dan farklÄ± bir ÅŸey olduÄŸu sÃ¶ylendi. Kendimizi kandÄ±rÄ±yor olmalÄ±yÄ±z. Bunu hiÃ§bir TÃ¼rk'e anlatamazsÄ±nÄ±z." dedi.
Washington merkezli Hudson EnstitÃ¼sÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen "TÃ¼rkler, KÃ¼rtler ve Suriye'de Yeni Bir DÃ¼zen ArayÄ±ÅŸÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± panel, Hudson EnstitÃ¼sÃ¼ KÄ±demli OrtadoÄŸu UzmanlarÄ± Michael Doran ve Eric Brown'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi.
TÃ¼rkiye'ninÂ Afrin'e yÃ¶nelik "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"nÄ±n masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± panelde Doran, ABD'nin yanlÄ±ÅŸ bir Suriye politikasÄ± izlediÄŸini belirtti.
Doran, "Åžu anda PYD/PKK konusu, TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±ndaki en Ã¶nemli sorunlarÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. EÄŸer bu sorun ortadan kalksa birÃ§ok ÅŸey daha kolay olurdu. Barack Obama dÃ¶neminden itibaren PYD'nin PKK'dan farklÄ± bir ÅŸey olduÄŸu sÃ¶ylendi. Kendimizi kandÄ±rÄ±yor olmalÄ±yÄ±z. Bunu hiÃ§bir TÃ¼rk'e anlatamazsÄ±nÄ±z." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
ABD'nin OrtadoÄŸu'daki Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye'nin hayati Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmadan deÄŸerlendirmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Doran, "TÃ¼rkiye bÃ¶lgedeki en Ã¶nemli ortaklarÄ±mÄ±zdan biri. EÄŸer TÃ¼rkiye'yi yabancÄ±laÅŸtÄ±rÄ±rsak durum daha da kÃ¶tÃ¼ye gidebilir. Barack Obama'nÄ±n son derece kÄ±sa vadeli yaklaÅŸÄ±mÄ±ndan bugÃ¼n stratejik bir sonuÃ§ elde etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bizim bugÃ¼nkÃ¼ ikilemimiz budur." diye konuÅŸtu.
Doran ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Obama Suriye'de DEAÅž'Ä± yenmek iÃ§in TÃ¼rkiye'deki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD/YPG ile Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± tercih etti ve bunu Ankara'dan gelen tÃ¼m ikazlara raÄŸmen yaptÄ±. Burada kelime oyunu yapmayacaÄŸÄ±m: Suriye'de PKK'yÄ± silahlandÄ±rma kararÄ± aldÄ± ve bunun ciddi sonuÃ§larÄ± oldu."
PKK'nÄ±n Ä°ran ve Rusya ile iyi iliÅŸkileri olduÄŸunu anlatan Doran, ABD'nin Suriye'den ayrÄ±lmasÄ± durumunda PYD/PKK'nÄ±n otomatik olarak Ä°ran ve Rusya'ya doÄŸru kayacaÄŸÄ±nÄ± savundu.
"Suriye'de kalmaktan baÅŸka seÃ§eneÄŸimiz bulunmamaktadÄ±r ve biz Suriye'nin geleceÄŸindeki tek ve en Ã¶nemli parÃ§a olmayan bir unsuru tek ortaÄŸÄ±mÄ±z olarak seÃ§tik. Halbuki diÄŸer ortaklarla da Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z. EÄŸer diÄŸer ortaklarla da Ã§alÄ±ÅŸmazsak TÃ¼rkleri yabancÄ±laÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z." diyen Doran, ABD'nin TÃ¼rkiye ile Suriyeli KÃ¼rtler arasÄ±nda arabulucu olmaktan baÅŸka seÃ§eneÄŸinin kalmadÄ±ÄŸÄ±, aksi halde sahada tÃ¼m hareket alanÄ±nÄ±n Moskova'ya kalacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.
Michael Doran ayrÄ±ca, "TÃ¼rkler, 'Obama bize PYD'nin FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±na geÃ§meyeceÄŸi sÃ¶zÃ¼nÃ¼ vermiÅŸti' diyorlar. Ben onlara inanÄ±yorum. Bu konuda Ankara'ya karÅŸÄ± dÃ¼rÃ¼st olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. OnlarÄ±n (PYD), Afrin'de ve ÅŸu an savaÅŸtÄ±klarÄ± bazÄ± yerlerde olmalarÄ± iÃ§in bir neden yok." yorumunu yaptÄ±.
Bir soru Ã¼zerine Doran, "Suriye'de dÃ¼zenin kurulmasÄ± noktasÄ±nda Suriyeli KÃ¼rtlerden ziyade TÃ¼rklerle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor olmamÄ±zÄ± isterdim ancak bu seÃ§im yapÄ±ldÄ± ve ÅŸimdi saati geri iÅŸletemiyoruz." ifadesini kullandÄ±.
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