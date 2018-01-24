KKTC'den Afrin'e gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlik baÅŸvurusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkez
Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nde Rauf R. DenktaÅŸ DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini YaÅŸatma DerneÄŸinden 50 kiÅŸilik bir grup, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde PYD/PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na destek amacÄ±yla gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlik iÃ§in baÅŸvurdu.
BaÅŸkent LefkoÅŸa'daki GÃ¼venlik Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Asal Åžubeye baÅŸvuruda bulunan dernek baÅŸkanÄ± Latif AkÃ§a, 50 kiÅŸilik imza listesi ile birlikte baÅŸvuru metnini sundu.
MÃ¼racaatÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulunan AkÃ§a, Afrin bÃ¶lgesindeki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n gerekli olduÄŸunu belirterek, bunun milli bir duruÅŸ olduÄŸunu sÃ¶yledi.
â€œAziz vatan uÄŸruna ÅŸahadet ÅŸerbeti iÃ§meye hazÄ±rÄ±z." diyen AkÃ§a, "1974 yÄ±lÄ±nda KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼nÃ¼ kurtarmak iÃ§in Ada'ya gelip gÃ¶zlerini kÄ±rpmadan canlarÄ±nÄ± bu uÄŸurda feda etmiÅŸ ÅŸehit ve gazilere bu borcu seve seve Ã¶demeye hazÄ±rÄ±z." ifadesini kullandÄ±.
Arap dÃ¼nyasÄ±nda baÅŸlayan halk hareketlerinin ikinci duraÄŸÄ± MÄ±sÄ±r'daki ayaklanmalar, 1952'den beri devam askeri vesayeti ve onun son temsilcisi olan HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek'in 30 yÄ±llÄ±k iktidarÄ±nÄ±n da sonunu getirdi
Japonya'nÄ±n doÄŸu ve kuzeydoÄŸusunda 6,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldiÄŸi bildirildi.
Esed rejiminin abluka altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'ya 29 AralÄ±k'tan itibaren dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 53'Ã¼ Ã§ocuk, 216 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) yarÄ±n "olaÄŸan" bir oturum dÃ¼zenleyerek Filistin meselesini gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini belirtti
Japonya'da SoÄŸuk hava ve yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Tokyo'da 100'den fazla uÃ§uÅŸ iptal edildi
Romanya Meclisine yargÄ± alanÄ±ndaki reformlarÄ± gÃ¶zden geÃ§irmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulurken, AB Komisyonunun geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip edeceÄŸi bildirildi.
Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Tek taraflÄ± adÄ±mlar iki Ã¼lke arasÄ±ndaki terÃ¶rle mÃ¼cadele iÅŸ birliÄŸine darbe vuruyor" dedi
Suriye'deki faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rebilmek iÃ§in DEAÅž'Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu terÃ¶r gruplarÄ±na haraÃ§ verdiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len FransÄ±z Ã§imento devi Lafarge'Ä±n eski genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n Fransa Ä°ÅŸverenler Ã–rgÃ¼tÃ¼ndeki gÃ¶revinden geÃ§en ay istifa ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Tunus MÃ¼hendisler SendikasÄ±, Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n dÃ¼zeltilmesi talebiyle iki gÃ¼nlÃ¼k greve baÅŸladÄ±
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± protesto etmek iÃ§in TÃ¼rkiye'nin Marsilya BaÅŸkonsolosluÄŸuna ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine saldÄ±ran PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi MSK'ya adaylÄ±k mÃ¼racaatÄ±nda bulundu
Almanyaâ€™da PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±nÄ±n cami saldÄ±rÄ±larÄ±na bir yenisi daha eklendi
Ä°srail ordusunun Filistinlilere ait iÅŸ yerindeki gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n hafÄ±za kartlarÄ±na el koymasÄ± Ã¼zerine, Filistinli aktivistler kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± yok etme talebiyle kampanya baÅŸlattÄ±.
Rauf R. DenktaÅŸ DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini YaÅŸatma DerneÄŸinden 50 kiÅŸilik bir grup, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na destek amacÄ±yla gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlik iÃ§in baÅŸvuruda bulundu
ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Filistin tarafÄ± OrtadoÄŸu'daki sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in AB'ye yÃ¶neldi.
ABD'de bir panele katÄ±lan OrtadoÄŸu uzmanÄ± Doran, "Obama dÃ¶neminden itibaren PYD'nin PKK'dan farklÄ± bir ÅŸey olduÄŸu sÃ¶ylendi. Kendimizi kandÄ±rÄ±yor olmalÄ±yÄ±z. Bunu hiÃ§bir TÃ¼rk'e anlatamazsÄ±nÄ±z." dedi.