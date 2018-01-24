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20:34, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba
KÄ±brÄ±s
14:04, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

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KKTC'den Afrin'e gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlik baÅŸvurusu
KKTC'den Afrin'e gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlik baÅŸvurusu

Rauf R. DenktaÅŸ DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini YaÅŸatma DerneÄŸinden 50 kiÅŸilik bir grup, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na destek amacÄ±yla gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlik iÃ§in baÅŸvuruda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkez

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nde Rauf R. DenktaÅŸ DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini YaÅŸatma DerneÄŸinden 50 kiÅŸilik bir grup, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde PYD/PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na destek amacÄ±yla gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlik iÃ§in baÅŸvurdu.

BaÅŸkent LefkoÅŸa'daki GÃ¼venlik Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Asal Åžubeye baÅŸvuruda bulunan dernek baÅŸkanÄ± Latif AkÃ§a, 50 kiÅŸilik imza listesi ile birlikte baÅŸvuru metnini sundu.

MÃ¼racaatÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulunan AkÃ§a, Afrin bÃ¶lgesindeki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n gerekli olduÄŸunu belirterek, bunun milli bir duruÅŸ olduÄŸunu sÃ¶yledi.

â€œAziz vatan uÄŸruna ÅŸahadet ÅŸerbeti iÃ§meye hazÄ±rÄ±z." diyen AkÃ§a, "1974 yÄ±lÄ±nda KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼nÃ¼ kurtarmak iÃ§in Ada'ya gelip gÃ¶zlerini kÄ±rpmadan canlarÄ±nÄ± bu uÄŸurda feda etmiÅŸ ÅŸehit ve gazilere bu borcu seve seve Ã¶demeye hazÄ±rÄ±z." ifadesini kullandÄ±.



Ä°lgili Konular zeytin dalÄ± harekatÄ± KKTC
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