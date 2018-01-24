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20:35, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba
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GÃ¼ncelleme: 13:19, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

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EKPSS'de takvim belli oldu
EKPSS'de takvim belli oldu

Engelli Kamu Personel SeÃ§me SÄ±navÄ±na (EKPSS) baÅŸvurular 6 Åžubat'ta baÅŸlayacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Engelli Kamu Personel SeÃ§me SÄ±navÄ±naÂ (EKPSS) baÅŸvurular 6 Åžubat'ta baÅŸlayacak.

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±ncaÂ yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 2018 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecekÂ engelli memur alÄ±mlarÄ±Â ile yapÄ±lacakÂ EKPSSÂ ve kura baÅŸvurularÄ±na iliÅŸkin takvim belirlendi.

EKPSS'ye baÅŸvuru sÃ¼resi 6 Åžubat'ta baÅŸlayÄ±p 21 Åžubat'ta sona erecek. SÄ±nav 22 Nisan'da yapÄ±lacak. SÄ±nav sonuÃ§larÄ± ise 17 MayÄ±s'ta aÃ§Ä±klanacak.

Engelli memurlar 2018'in 1. dÃ¶nemi iÃ§in 8-16 Mart tarihleri arasÄ±nda tercihte bulunabilecek. 2018'in 2. dÃ¶nemi iÃ§in ise tercih tarihi daha sonra duyurulacak.

Engelli kura kaydÄ± iÃ§in baÅŸvurular da 2-16 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda yapÄ±labilecek.



Ä°lgili Konular Engelli Kamu Personel SeÃ§me SÄ±navÄ± ekpss
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