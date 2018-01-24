GÃ¼ncelleme: 13:38, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Filistin, AB'den uzlaÅŸÄ± sÃ¼recinde aktif rol bekliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ Filistin yÃ¶netiminin ABD'nin barÄ±ÅŸ sÃ¼recinde arabulucu olmasÄ±nÄ± kabul etmemesi,Â Avrupa BirliÄŸi'nin (AB)Â iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in bu rolÃ¼ Ã¼stlenmesi beklentisini doÄŸurdu.

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmut Abbas, yeni arabulucu arayÄ±ÅŸlarÄ± doÄŸrultusunda hafta baÅŸÄ±nda BrÃ¼ksel'e gelerek AB dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Abbas, bakanlara Filistin devletini tanÄ±malarÄ± ve AB'ye de barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde aktif rol almasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

BelÃ§ika'daki Filistin Toplumu Ã–rgÃ¼tÃ¼ BaÅŸkanÄ± Hamdan Edamiri, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, AB'nin Oslo sÃ¼recinden bu yana Filistin yÃ¶netimine donÃ¶r olarak destek verdiÄŸine ancak siyasi rol Ã¼stlenmekten uzak kaldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek "Filistin'in AB'den beklentisi, Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki topraklardan Ã§ekildiÄŸi ve Filistin'in devlet olarak tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir anlaÅŸmaya arabuluculuk yapmasÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Filistin yÃ¶netiminin ABD'nin "tek arabulucu" olmasÄ± fikrine net bir biÃ§imde karÅŸÄ± olduÄŸunu ve Abbas'Ä±n BrÃ¼ksel ziyaretinde AvrupalÄ± siyasilere bunu aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Edamiri, "Filistin, tÄ±pkÄ± Ä°ran NÃ¼kleer AnlaÅŸmasÄ±'nda olduÄŸu gibi bir Ã¶rnek Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± taraftarÄ±. Yani birkaÃ§ Ã¼lkeden ya da kurumdan oluÅŸan bir yapÄ±nÄ±n, olasÄ± barÄ±ÅŸ sÃ¼recinde aktif arabuluculuk rolÃ¼ oynamasÄ±." diye konuÅŸtu.

AB'DEN FÄ°LÄ°STÄ°N'E YÃ–NELÄ°K OLUMLU MESAJLAR

AB DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, Abbas ile BrÃ¼ksel'deki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan AB'nin Filistin'e desteÄŸini yineleyerek "Bu kritik dÃ¶nemde Filistin halkÄ±na AB'nin desteÄŸinin devam edeceÄŸini teyit etmek istiyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FKÃ–) de AB Ã¼yesi Ã¼lkelere, ABD'nin yardÄ±mlarÄ±nda kÄ±sÄ±tlamaya gideceÄŸini duyurduÄŸuBirleÅŸmiÅŸ Milletler Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸuna (UNRWA)Â destek vermeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, Filistin'e verilecek 125 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ±n 65 milyon dolarlÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n "tekrar gÃ¶zden geÃ§irmek Ã¼zere" askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

BelÃ§ika, ABD'nin Filistin'e yapacaÄŸÄ± yardÄ±mda kÄ±sÄ±tlamaya gitmesi kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ UNRWA'ya 19 milyon avro yardÄ±m yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Mogherini de AB'nin UNRWA'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k donÃ¶rlerinden olduÄŸunu hatÄ±rlatarak ABD'ye yardÄ±mÄ± kesmemesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Trump'Ä±n son dÃ¶nemdeki "Ä°srail yanlÄ±sÄ± tutumundan" rahatsÄ±zlÄ±k duyan Filistin yÃ¶netiminin ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence'in her iki tarafa yapacaÄŸÄ± ziyareti boykot ederek Pence ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmemesi de gelinen noktayÄ± Ã¶zetler nitelikte.

TÃœRKÄ°YE VE DÄ°ÄžER DEVLETLERDEN DESTEK

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±nda Ä°srail-Filistin meselesinin Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) ve AB olarak mÃ¼ÅŸterek bir Ã§alÄ±ÅŸmayla ele alÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n da Filistin'in AB tarafÄ±ndan tanÄ±nmasÄ±nÄ±n, mÃ¼zakere masasÄ±na Ã§ok ihtiyaÃ§ duyulan adaleti getireceÄŸini ve Avrupa'ya, gelecek mÃ¼zakerelerde avantaj saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

LÃ¼ksemburg DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean Asselborn, AB Ã¼lkelerine Filistin'i devlet olarak tanÄ±malarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. SÃ¼ddeutsche Zeitung'a mÃ¼lakat veren Asselborn, "Biz AvrupalÄ±lar Filistinlilerin de kendi devletleri olma hakkÄ±na sahip olduklarÄ±nÄ± gÃ¶stermek zorundayÄ±z" demiÅŸti.

Konuya iliÅŸkin Fransa'dan da sÃ¼rpriz bir adÄ±m gelmiÅŸti. BaÅŸkent Paris'in kuzeyinde bulunan Gennevilliers'in Belediye BaÅŸkanÄ± Patrice Leclerc, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaparak, Filistin devletini tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

AyrÄ±caÂ Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, Filistin lideri Abbas ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Ã¼lkesinin "iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼" temel alan siyasi sÃ¼reci desteklediÄŸini yinelemiÅŸti. Gabriel'in ÅŸubat ayÄ±nda Filistin'i ziyaret etmesi bekleniyor.