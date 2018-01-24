GÃ¼ncelleme: 13:57, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Arap BaharÄ±'nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde TÃ¼rkiye-MÄ±sÄ±r iliÅŸkilerinde durum

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunus'ta bir gencin iÅŸsizlik sebebiyle kendisini yakmasÄ±yla baÅŸlayan Arap BaharÄ±'nÄ±n, MÄ±sÄ±r'da da kendini hissettirmesinin yedinci yÄ±lÄ±nda Ã¼lke ekonomisi kaybettiÄŸi gÃ¼cÃ¼ kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

UluslararasÄ± Para Fonu (IMF)Â verilerinden derlenen bilgilere gÃ¶re, Arap BaharÄ±'nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2011'de ekonomik bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 247,7 milyar dolar olan MÄ±sÄ±r'Ä±n gayrisafi yurt iÃ§i hasÄ±lasÄ± yÃ¼zde 34,2 artarak 2016'da 332,4 milyar dolara yÃ¼kseldi.

Arap Ã¼lkeleri iÃ§inde Suudi Arabistan ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin ardÄ±ndan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bÃ¼yÃ¼k ekonomiye sahip MÄ±sÄ±r, Arap BaharÄ± Ã¶ncesi 2010'da gÃ¶sterdiÄŸi yÃ¼zde 5,1'lik bÃ¼yÃ¼me performansÄ±na tekrar ulaÅŸamadÄ±.

Ãœlke ekonomisinin bÃ¼yÃ¼me hÄ±zÄ± 2011'de yÃ¼zde 1,8 olurken bu oran 2016'da yÃ¼zde 4,3'e yÃ¼kseldi. IMF'ye gÃ¶re, MÄ±sÄ±r ekonomisinin 2017 bÃ¼yÃ¼mesinin ise yÃ¼zde 4,1 olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

MÄ±sÄ±r'Ä±n 2011'de yÃ¼zde 11,1 olan enflasyon oranÄ± ise 2016'da 10,2'ye geriledi. Ancak bu rakamÄ±n da 2017'de yÃ¼zde 23,5'e ulaÅŸmasÄ± bekleniyor.

NÃ¼fusu 96,4 milyona ulaÅŸan Ã¼lkede iÅŸsizlik oranÄ± ise 2016'da yÃ¼zde 12,7'ye yÃ¼kseldi. Bu oran 2011'ye yÃ¼zde 10,4 olarak kayÄ±tlara geÃ§miÅŸti.

Arap BaharÄ± ve darbe dÃ¶nemi sonrasÄ±nda Ã¼lkenin dÄ±ÅŸ borcu da artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. MÄ±sÄ±r Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re, Ã¼lkenin dÄ±ÅŸ borcu mali yÄ±l sonu olan Haziran 2017 itibarÄ±yla bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 41,7 artarak 55,8 milyar dolardan 79 milyar dolara yÃ¼kseldi. SÃ¶z konusu borÃ§ yÃ¼kÃ¼, bu dÃ¶nemde Ã¼lke milli gelirinin yÃ¼zde 41'i olurken Arap BaharÄ±'nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde yÃ¼zde 15,2 seviyesindeydi.

MÄ±sÄ±r'Ä±n 2011'de 31,6 milyar dolar olan ihracatÄ± ise yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 29 azalarak 2016'da 22,5 milyar dolara geriledi. Ãœlkenin ithalatÄ± da sÃ¶z konusu dÃ¶nemde yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 7 azalarak 2016'da 58,1 milyar dolara dÃ¼ÅŸtÃ¼.

BÃ¶ylece MÄ±sÄ±r'Ä±n 2011'de 93,9 milyar dolar olan dÄ±ÅŸ ticaret hacmi, yÃ¼zde 14 azalarak 2016'da 80,6 milyar dolar oldu.

TÃœRKÄ°YE-MISIR DIÅž TÄ°CARETÄ° YAKLAÅžIK YÃœZDE 1 ARTTI

Ä°ki Ã¼lkenin dÄ±ÅŸ ticareti, Arap BaharÄ± sonrasÄ± dÃ¶nemde istikrarlÄ± bir seyir izledi.

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K)Â verilerine gÃ¶re, MÄ±sÄ±r Darbesi'nin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 2011'de 4,1 milyar dolar olan TÃ¼rkiye ve MÄ±sÄ±r arasÄ±ndaki dÄ±ÅŸ ticaret hacmi, yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 1 artarak 2016'da 4,2 milyar dolar oldu.

TÃ¼rkiye'nin MÄ±sÄ±r'a ihracatÄ± bu dÃ¶nemde yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 1 azalÄ±ÅŸla 2016'da 2,7 milyar dolara gerilerken, bu Ã¼lkeden yapÄ±lan ithalat ise yÃ¼zde 4,4 artarak 1,4 milyar dolara Ã§Ä±ktÄ±.

MÄ±sÄ±r'a 2017'nin 11 ayÄ±nda yapÄ±lan ihracat ise 2,1 milyar dolar olurken, aynÄ± dÃ¶nemde Ã¼lkeye yapÄ±lan ithalat ise 1,8 milyar dolar olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. BÃ¶ylece geÃ§en yÄ±lÄ±n 11 ayÄ±nda TÃ¼rkiye ve MÄ±sÄ±r arasÄ±ndaki dÄ±ÅŸ ticaret hacmi 3,9 milyar dolar olarak hesaplandÄ±.Â

"TÃœRKÄ°YE-MISIR Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°NDE YENÄ° SAYFA AÃ‡ILMALI"

DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulu (DEÄ°K) TÃ¼rkiye-MÄ±sÄ±r Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanÄ±Â Muhammet Mesut Toprak, Arap BaharÄ± sonrasÄ± TÃ¼rkiye ve MÄ±sÄ±r arasÄ±ndaki ekonomik iliÅŸkileri deÄŸerlendirdi.

Arap BaharÄ± sonrasÄ± dÃ¶nemde Ã¼lkede halkÄ±n alÄ±m gÃ¼cÃ¼nÃ¼n azalmasÄ±na raÄŸmen hane halkÄ± gelirinin yÃ¼kseldiÄŸini belirten Toprak, MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼metinin aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemler ve attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarla gelecek sÃ¼reÃ§te Ã¼lke ekonomisinde daha olumlu geliÅŸmelerin yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Toprak, TÃ¼rkiye ve MÄ±sÄ±r arasÄ±ndaki ekonomik iliÅŸkilerin siyasetten ayrÄ± tutulmasÄ± ve birbirini etkilememesi gerektiÄŸini vurgulayarak, bu sÃ¼reÃ§te TÃ¼rk tekstil ve konfeksiyon firmalarÄ±nÄ±n Ã¼lkede kapasitelerini arttÄ±rÄ±rken bazÄ± sektÃ¶rlerdeki TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mlarÄ±nda ise hacimsel daralmalar olduÄŸunu ifade etti.

TÃ¼rk ÅŸirketlerinin MÄ±sÄ±râ€™da yaklaÅŸÄ±k 2 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mÄ± olduÄŸunu kaydeden Toprak, "AramÄ±zdaki ticaret hacminin 5 milyar dolarÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¶nemler oldu. Arap BaharÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, ticaret hacmimizdeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n bir diÄŸer sebebi de MÄ±sÄ±râ€™da son yÄ±llarda artan korumacÄ±lÄ±k Ã¶nlemleridir. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki yatÄ±rÄ±mlar ve iÅŸ birliklerinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iyi niyet Ã§erÃ§evesinde artacaÄŸÄ±nÄ± umut ediyoruz. MÄ±sÄ±r TÃ¼rkiye iÃ§in Afrikaâ€™ya, TÃ¼rkiye de MÄ±sÄ±r iÃ§in Avrupaâ€™ya aÃ§Ä±lan kapÄ±dÄ±r." dedi.

Toprak, MÄ±sÄ±r'da ABD ve AB ile arasÄ±ndaki vergisiz ticaret anlaÅŸmalarÄ± ve ihracat teÅŸviklerinin yatÄ±rÄ±mcÄ±lar iÃ§in fÄ±rsat oluÅŸturduÄŸunu aktararak, bÃ¼rokratik iÅŸlemlerdeki yavaÅŸlÄ±k, Ã¼retici kayÄ±t sistemindeki sÄ±kÄ±ntÄ±lar, dÃ¶viz limitleri, para transferi, Ã¶deme sorunlarÄ±, vize sorunlarÄ± ve yetiÅŸmiÅŸ kalifiye eleman bulamama sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n ise yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n Ã¼lkede karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± zorluklar olduÄŸunu dile getirdi.Â