GÃ¼ncelleme: 14:19, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan, harekata neden 'Zeytin DalÄ±' adÄ± verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde dÃ¼zenlenen "44. Muhtarlar ToplantÄ±sÄ±"nda, AdÄ±yaman, Amasya, AydÄ±n, Burdur, Ã‡anakkale, Denizli, DÃ¼zce, ElazÄ±ÄŸ, Erzurum, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, KahramanmaraÅŸ, Malatya, Mersin, NevÅŸehir ve Tokat'tan gelen muhtarlarla bir araya geldi.Â

KonuÅŸmasÄ±na tÃ¼m muhtarlarÄ± selamlayarak ve bu ay sonu itibariyle muhtarlarla buluÅŸmalarÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nÄ± geride bÄ±rakacaklarÄ±nÄ± anÄ±msatarak baÅŸlayan ErdoÄŸan, muhtarlara TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya tarihinde Ã¶rneÄŸi olmayan bÃ¶ylesine geniÅŸ tabanlÄ± bir kucaklaÅŸmaya eÅŸlik ettikleri iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.Â

TÃ¼rkiye'deki 50 bin muhtarÄ±n tamamÄ±yla bir araya gelene kadar bu buluÅŸmalarÄ±n sÃ¼receÄŸini belirten ErdoÄŸan, "Birisi hariÃ§ tÃ¼m toplantÄ±larÄ±mÄ±zÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz bu salonda muhtarlarÄ±mÄ±zla nice tarihi hadiseleri birlikte yaÅŸadÄ±k, deÄŸerlendirdik, Ã¼zÃ¼ldÃ¼k, sevindik. Yine tarihi bir hadiseyi tÃ¼m sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸu gÃ¼nlerde sizlerle hasbihal etmek, dertleÅŸmek Ã¼zere bir aradayÄ±z." dedi.Â

"ADIM ADIM AFRÄ°N KONTROL ALTINA ALINIYOR"

Afrin'i terÃ¶ristlerden temizlemek iÃ§in baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸarÄ±yla devam ettiÄŸini bildiren ErdoÄŸan, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine ait birlikler ile Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu unsurlarÄ±nÄ±n adÄ±m adÄ±m Afrin'i kontrol altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

ErdoÄŸan ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Son bir kaÃ§ yÄ±lda 5 bin tÄ±r ve 2 bin uÃ§ak dolusu silahla donatÄ±lan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n son mensubu da etkisiz hale getirilene kadar bu operasyon devam edecektir. Bin yÄ±llÄ±k komÅŸuluk ve kardeÅŸlik hukukumuzun gereÄŸi olarak bÃ¶lgeyi adÄ± ister DEAÅž ister PKK veya onun uzantÄ±larÄ± olsun, hiÃ§ fark etmez, tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden arÄ±ndÄ±rmayÄ± boynumuzun borcu olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. SÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸimiz elbette Ã¶nemlidir. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸine kasteden sÄ±nÄ±r Ã¶tesi tehditler elbette Ã¶nemlidir. Ama biz Suriye'deki Arap, TÃ¼rkmen ve KÃ¼rt kardeÅŸlerimizin gÃ¼venliÄŸini, huzurunu, refahÄ±nÄ± ve geleceÄŸini en az kendimizinki kadar Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼yoruz."

"MÄ°LLETÄ°MÄ°ZÄ°N NE Ä°STEDÄ°ÄžÄ°NE BAKARAK BU OPERASYONU BAÅžLATTIK"

"GÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼n iÃ§ine bakÄ±la bakÄ±la bize yalan sÃ¶ylenmesine tahammÃ¼l etmek zorunda deÄŸiliz" dediÄŸini hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Nitekim kimin ne dediÄŸine deÄŸil, milletimizin ne istediÄŸine bakarak bu operasyonu baÅŸlattÄ±k. Tabi birileri hemen fitne kazanÄ±nÄ± kaynatmaya baÅŸladÄ±. Bizim sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸimizi saÄŸlama ve yÄ±llardÄ±r Ã¼lkemizde misafir ettiÄŸimiz kardeÅŸlerimizin geri dÃ¶neceÄŸi emin bir yer haline getirmek gayretlerimizi Ã§arpÄ±tmaya Ã§alÄ±ÅŸanlar dÃ¶rt bir koldan saldÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Kimi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine yÃ¶nelik olduÄŸu aÃ§Ä±k ve net ortadayken, bu operasyonu Afrin'deki KÃ¼rt kardeÅŸlerimize karÅŸÄ± gibi gÃ¶stermeye, kimi bizi Suriye'ye iÅŸgalle suÃ§lamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Biliyorsunuz, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 3 bini aÅŸkÄ±n DEAÅž'lÄ± ve yÃ¼zlerce PYD/YPG'liyi etkisiz hale getirdik. O zaman da bize benzer suÃ§lamalarda bulundular. Ama ÅŸimdi terÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±rmakla kalmayÄ±p, altyapÄ±sÄ±yla, eÄŸitimiyle, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla tÃ¼m belediye hizmetleriyle ayaÄŸa kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Er Ray, Cerablus, El Bab arasÄ±ndaki 2 bin kilometrekarelik alana yÃ¼z bine yakÄ±n kardeÅŸimiz geri dÃ¶nÃ¼p normal hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye baÅŸladÄ±. Acaba ÅŸu anda Suriye'ye saldÄ±ranlar bunlarÄ± gÃ¶rmÃ¼yor mu? TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine destek verenler bunlarÄ± gÃ¶rmÃ¼yor mu?"

Afrin'de de aynÄ±sÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden ErdoÄŸan, "Ã–nce terÃ¶ristlerin kÃ¶kÃ¼nÃ¼ kurutacak, sonra da orayÄ± yaÅŸanabilir hale getireceÄŸiz. Kimler iÃ§in? Misafir ettiÄŸimiz 3,5 milyon Suriyeli iÃ§in." dedi.

"AFRÄ°N'DE TÃœM Ä°NSANLIÄžIN DÃœÅžMANI BÄ°R ZÄ°HNÄ°YETLE MÃœCADELE EDÄ°YORUZ"

"Kendilerine karÅŸÄ± Ã§Ä±kan herkesi DEAÅž'lÄ± gibi gÃ¶sterip, yaÅŸadÄ±klarÄ± yerlerin koordinatlarÄ±nÄ± verdikleri gÃ¼Ã§lere Ã¶ldÃ¼rtenlerin Suriye iÃ§in, bÃ¶lgemiz iÃ§in hayÄ±rlÄ± bir niyetli olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼?" diye soran CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"Elinde on binlerce Ã§ocuÄŸun, kadÄ±nÄ±n, yaÅŸlÄ±nÄ±n, masumun kanÄ± olan bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼ destekleyip TÃ¼rkiye'yi 'iÅŸgalci' diye itham edenlerin bÄ±rakÄ±n KÃ¼rtÃ§Ã¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bÄ±rakÄ±n sosyalistliÄŸini, insanlÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸÃ¼phe ederim. AslÄ±nda biz Afrin'de aynÄ± zamanda tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmanÄ± bir zihniyetle de mÃ¼cadele ediyoruz. Bunu gÃ¶recekler, bunun ispatÄ± olacak. AteÅŸ altÄ±ndaki sivillerin tahliyesini engelleyen, kadÄ±nlarÄ±, Ã§ocuklarÄ±, yaÅŸlÄ±larÄ± canlÄ± kalkan olarak kullanan bu zihniyet, Ã§ukur eylemlerinde ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±mÄ±zda da karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Biz, 13-15 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n, dÃ¼nyadan haberi olmayan yaÅŸlÄ± kadÄ±nlarÄ±n ellerine silah tutuÅŸturarak fotoÄŸraflar yayÄ±nlayan, kendisi lokmaya muhtaÃ§ garipleri haraca baÄŸlayan bir Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tepelemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. DÃ¼nyada insan haklarÄ± adÄ±na, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler adÄ±na, Ã§ocuklarÄ± ve kadÄ±nlarÄ± mÃ¼dafaa adÄ±na Ã§alÄ±ÅŸan ne kadar sivil toplum kuruluÅŸu ne kadar devlet varsa hepsini de bu mÃ¼cadelesinde TÃ¼rkiye'yi desteklemeye davet ediyoruz."

"ZEYTÄ°N BÄ°ZÄ°M Ä°NANCIMIZDA Ã‡OK KUTLUDUR"

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n anlamÄ±na deÄŸinen ErdoÄŸan, "Zeytin bizim inancÄ±mÄ±zda Ã§ok kutludur. Bu aynÄ± zamanda Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin mÃ¼jdecisidir, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n bir ifadesidir. Biz de bu zeytin dalÄ± olarak bunu kullanÄ±rken dedik ki toparlayalÄ±m, kucaklayalÄ±m ve bÃ¶yle bir Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k adÄ±mÄ±nÄ± atalÄ±m." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, terÃ¶rizmle mÃ¼cadeleyi ve insan haklarÄ±nÄ± savunanlarla, bu kavramlarÄ± istismar ederek kendi projelerini hayata geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n ayrÄ±mÄ±nÄ±n bu sÃ¼reÃ§te Ã§ok daha iyi yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"TÃ¼rkiye izlediÄŸi politika ile sadece kendi sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumakla ve bin yÄ±llÄ±k kardeÅŸlerine gÃ¶vdesini siper etmekle kalmÄ±yor, aynÄ± zamanda topyekun insanlÄ±ÄŸÄ±n onurunu da kurtarÄ±yor. Ä°nsanlÄ±k tarihinin en kadim yerleÅŸim yerlerini yakÄ±p yÄ±kan, oluk oluk kan akÄ±tan bu oyuna bizden baÅŸka 'dur' diyenin Ã§Ä±kmÄ±yor olmasÄ±nÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼ ile karÅŸÄ±lÄ±yoruz. Biz Zeytin DalÄ± Operasyonu ile bÃ¶lgemiz Ã¼zerinde farklÄ± emelleri olan gÃ¼Ã§lerin, derenin taÅŸÄ±yla derenin kuÅŸunu vurma oyununu bir kez daha bozmuÅŸ olduk. MÃ¼nbiÃ§'ten baÅŸlayarak sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z boyunca bu oyunu boza boza devam edecek, bÃ¶lgemizi bu musibetten tamamen temizleyeceÄŸiz."

OBAMA DÃ–NEMÄ°NDEKÄ° "ZEYTÄ°NLÄ°K HAREKATI"

Obama dÃ¶nemindeki harekatÄ±n adÄ±nÄ±n da "Zeytinlik" olduÄŸunu anÄ±msatan ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"SayÄ±n Obama dÃ¶neminde bizim bir de Zeytinlik HarekatÄ± vardÄ±. Zeytinlik harekatÄ±nda da ne yazÄ±k ki Obama orada bizi aldattÄ±. O harekat MÃ¼nbiÃ§'i terÃ¶ristlerden temizleme harekatÄ±ydÄ±. SÃ¶zÃ¼nde durmadÄ±. Defaatle kendisiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmemize raÄŸmen, biz Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸeni yaptÄ±k ama onlar yapmadÄ±lar. 'Biz buradaki terÃ¶ristleri FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna sÃ¼receÄŸiz, MÃ¼nbiÃ§'i gerÃ§ek sahiplerine bÄ±rakacaÄŸÄ±z' dediler. Ã‡Ã¼nkÃ¼ MÃ¼nbiÃ§ yÃ¼zde 95 ile AraplarÄ±ndÄ±r. Orada KÃ¼rt yoktur ama sÃ¶zlerinde durmadÄ±lar Ã§Ã¼nkÃ¼ hesap baÅŸkaydÄ±. Hesap, orada yeniden bir terÃ¶r devleti oluÅŸturmanÄ±n hesabÄ±ydÄ±. AdÄ±nÄ± KÃ¼rt Devleti koyuyorlardÄ±. Burada KÃ¼rt yok ki yÃ¼zde 95 Arap var. Sen bu AraplarÄ± buradan kovuyorsun, oraya terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n mensuplarÄ±nÄ± yÄ±ÄŸÄ±yorsun. AynÄ±sÄ±nÄ± Kobani'de yaptÄ±lar. OnlarÄ±, oradan kovdunuz, geldiniz oraya da yine aynÄ± ÅŸekilde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n mensuplarÄ±nÄ± yÄ±ÄŸdÄ±nÄ±z, terÃ¶ristleri yÄ±ÄŸdÄ±nÄ±z. BunlarÄ± sÃ¶yleyince rahatsÄ±z oluyor beyler. Biz doÄŸruyu her yerde sÃ¶yleyeceÄŸiz."

Her mÃ¼cadelenin bir bedeli olduÄŸunu vurgulayan ErdoÄŸan, "2015 yÄ±lÄ± Temmuz ayÄ±ndan beri terÃ¶rle mÃ¼cadelede sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z iÃ§inde binin Ã¼zerinde ÅŸehit verdik. FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda da 22 ÅŸehit verdik. Zeytin DalÄ± operasyonunda ÅŸehitlerimiz, gazilerimiz var ama Ã¶zellikle Ã–SO ve bizim ÅŸehitlerimizle beraber 7-8 ÅŸehidimiz varsa, 4 gÃ¼n iÃ§erisinde karÅŸÄ± taraftan da 268 kiÅŸi etkisiz hale getirildi. KararlÄ± bir ÅŸekilde bu devam edecek. Ya Ã§ekip gidecekler ya Ã§ekip gidecekler. Bunun baÅŸka Ã§aresi yok." diye konuÅŸtu.

"BÄ°ZÄ°M DERDÄ°MÄ°Z ORANIN TOPRAKLARI DEÄžÄ°L, ORADA ADALETÄ°N TESÄ°SÄ°DÄ°R"

"Bizim derdimiz oranÄ±n topraklarÄ± deÄŸil, orada adaletin tesisidir. Bizim derdimiz, 3,5 milyon Suriyeli benim Ã¼lkemde yaÅŸÄ±yor, bu insanlarÄ±n kendi topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ saÄŸlamaktÄ±r. NasÄ±l Bab, Cerablus, bu bÃ¶lgeye yÃ¼z bine yakÄ±n insan dÃ¶nÃ¼p yerleÅŸtiyse inÅŸallah Afrin, Ä°dlib ve MÃ¼nbiÃ§'e de yine dÃ¶nÃ¼p oraya asÄ±l oranÄ±n sahiplerinin yerleÅŸmesini saÄŸlamaktÄ±r." diyen ErdoÄŸan, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin hiÃ§birinin burnu kanamadan bu operasyonlarÄ± tamamlamayÄ± dilediklerini, ama Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n olduÄŸu, silahlarÄ±n konuÅŸtuÄŸu, terÃ¶rÃ¼n hiÃ§bir sÄ±nÄ±r, ahlak ve ilke tanÄ±madan saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir yerde kayÄ±plarÄ±n kaÃ§Ä±nÄ±lmaz hale geldiÄŸini bildirdi.

ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin son 15 yÄ±lÄ±nÄ±n diÄŸer birÃ§ok atÄ±lÄ±mlarÄ±n, hizmetlerin yanÄ±nda milli birlik ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼n de gÃ¼Ã§lenmesine vesile olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, 15 Temmuz'un bu anlayÄ±ÅŸÄ±n adeta zirvesi olduÄŸunu bildirdi.

PKK'ya karÅŸÄ± nasÄ±l birlik ve beraberlik iÃ§inde olunduysa, FETÃ–'ye karÅŸÄ± da tek yÃ¼rek olarak hareket etmek baÅŸarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu sÃ¼recin herhangi bir yÄ±kÄ±ma uÄŸramadan atlatÄ±labildiÄŸini belirten ErdoÄŸan, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"BugÃ¼n artÄ±k Ã¼lkemiz adÄ±na hangi mÃ¼cadeleye girersek girelim biliyoruz ki arkamÄ±zda yÃ¼reÄŸiyle, bileÄŸiyle, cesaretiyle, kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla koskoca bir millet var. Askerimiz cephede savaÅŸÄ±yor ama AdÄ±yaman'daki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan Amasya Suluova'daki muhtarlarÄ±mÄ±za, Ã¼lkemizdeki Suriyelilerden, yaÅŸadÄ±klarÄ± Ã§adÄ±rlardan seslerini duyduklarÄ± tanklarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶nÃ¼ne gelip kurban kesen YÃ¶rÃ¼klerimize kadar tÃ¼m milletimiz onlarla birlikte olmak iÃ§in iÅŸte burada olduÄŸu gibi can atÄ±yor. DÃ¼nyada bizden baÅŸka, ucunda ÅŸehadetin olduÄŸu bir mÃ¼cadeleye bÃ¶ylesine gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak, bÃ¶ylesine aÅŸkla, bÃ¶ylesine sevdayla koÅŸan, koÅŸmak isteyen bir baÅŸka millet tanÄ±madÄ±m, tanÄ±mÄ±yorum. YÃ¼reklerimiz aynen burada olduÄŸu gibi toplu vurduÄŸu mÃ¼ddetÃ§e milletimizi sindirecek hiÃ§bir gÃ¼Ã§ yoktur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz vatanÄ±n ne demek olduÄŸunu biliyoruz. Vatan sahibi olmanÄ±n, vatana sahip Ã§Ä±kmanÄ±n, vatanÄ± gelecek nesillere bÄ±rakmanÄ±n Ã¶yle kolay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gayet iyi biliyoruz."Â