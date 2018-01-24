GÃ¼ncelleme: 14:38, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Filistinlilerden gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail ordusunun, arananlarÄ± yakalamak iÃ§in iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da Filistinlilere ait iÅŸ yerindeki gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n hafÄ±za kartlarÄ±na el koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medya Ã¼zerinden sÃ¶z konusu kameralarÄ±n devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lma kampanyasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

GÃ¶rgÃ¼ ÅŸahitlerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°srail ordusu, bir Yahudi iÅŸgalciyi Ã¶ldÃ¼rmekle suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± Filistinlileri yakalamak amacÄ±yla BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyinde yer alan Cenin kentinde Filistinlilere ait iÅŸ yeri ve evlerde bulunan gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n hafÄ±za kartlarÄ±na el koydu.

GeÃ§en Ã§arÅŸamba akÅŸamÄ± Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen ve baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanan Filistinlileri yakalama operasyonunun ardÄ±ndan dÃ¼n baÅŸlatÄ±lan ve Nablus'un kÄ±rsal kesimine uzanan hafÄ±za kartlarÄ±nÄ± toplama uygulamasÄ±yla Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin, sÃ¶z konusu Filistinlilerin eylemi gerÃ§ekleÅŸtirme olayÄ±nÄ± ve kentten kaÃ§Ä±ÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek istediÄŸi belirtiliyor.

SOSYAL MEDYA ÃœZERÄ°NDEN GÃœVENLÄ°K KAMERALARINI DEVRE DIÅžI BIRAKMA Ã‡AÄžRISI

Filistinli aktivistler, Ä°srail ordusunun her yolu deneyerek sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlar karÅŸÄ±sÄ±nda sosyal medya Ã¼zerinden Filistinli esnaflara Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak, iÅŸ yerlerindeki gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmama ve eski kayÄ±tlarÄ± yok etme talebinde bulundu.

"KameralarÄ±nÄ±z onlara suikast dÃ¼zenledi" sloganÄ±yla gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±r halde bÄ±rakan esnafa tepki gÃ¶steren paylaÅŸÄ±mlarda, sÃ¶z konusu kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla Filistinlilerin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ savunuldu.

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentine yakÄ±n Havat Gilad Yahudi iÅŸgal birimi yakÄ±nlarÄ±nda, yoldan geÃ§en araÃ§tan aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu bir Yahudi iÅŸgalci Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Bu arada Filistin YÃ¶netimiâ€™ne baÄŸlÄ± Ä°ÅŸgal AltÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n Kuzeyindeki Yahudi Ä°ÅŸgal Birimleri DosyasÄ±â€™ndan sorumlu Gassan Daglas, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hafÄ±za kartlarÄ±nÄ± toplamak Ã¼zere iÅŸ yerlerine baskÄ±n yapan Ä°srail askerlerinin, kapalÄ± bulduÄŸu dÃ¼kkanlarÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± kÄ±rarak iÃ§eri girdiÄŸi ve kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini kaydeden cihazlarÄ±n hepsini alÄ±p gÃ¶tÃ¼rdÃ¼klerini sÃ¶yledi.

GÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n hafÄ±za kartlarÄ±na el koyma uygulamasÄ±nÄ±n, Nablus'un gÃ¼ney ve batÄ± kesiminden Cenin kentine uzanan bÃ¶lgedeki kÃ¶yleri kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Daglas, "Filistinli aktivistler ile eylemcileri yakalamak iÃ§in kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± da kullanan iÅŸgalci birimlerinin elinde ayrÄ±ca, Ã¶zel istihbarat cihazlarÄ± ve ekipmanlarÄ± bulunuyor." diye konuÅŸtu.

"KAMERALAR, FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ°LER Ä°Ã‡Ä°N Ã‡Ä°FT TARAFI KESKÄ°N BÄ°R KILIÃ‡ HALÄ°NE GELDÄ°"

EsnafÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde Filistin halkÄ±ndan talep geldiÄŸini dile getiren Daglas, "Kameralar, Filistinliler iÃ§in Ã§ift tarafÄ± keskin bir kÄ±lÄ±Ã§ haline geldi." dedi.

Ä°srail askerleri, kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± toplama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla eÅŸ zamanlÄ± olarak Nablus'ta Filistinlilerin hareketini kÄ±sÄ±tlayacak ÅŸekilde ani bir kararla yeni gÃ¼venlik kontrol noktalarÄ± oluÅŸturarak, bÃ¶lgedeki gÃ¼venlik tedbirlerini artÄ±rdÄ± ve kÄ±rsaldaki Filistinlilerin evlerine Ã§ok sayÄ±da baskÄ±n dÃ¼zenledi.

KampanyayÄ± baÅŸlatan kiÅŸilerden ismini vermek istemeyen Filistinli bir aktivist de sÃ¶z konusu gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n hafÄ±za kartlarÄ±na el koyma adÄ±mÄ±nÄ±n Ä°srail ordusunun takibindeki eylem dÃ¼zenleyen Filistinli geÃ§ler iÃ§in tehlikeli olduÄŸuna iÅŸaret ederek ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu kameralar Filistinliler olarak bize karÅŸÄ± Ä°srail'in bir silahÄ± haline geldi. Ä°srail, Filistinlileri cezalandÄ±rmak iÃ§in fazla miktarda bilgiyi bedavadan alÄ±yor. Bunun arkasÄ±nda Ã§ok ÅŸeyi kaybedeceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.Â

Filistinli aktivist, BatÄ± Åžeria'da dÃ¼ÅŸÃ¼k fiyatlardan dolayÄ± gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "Ä°nsanlara bu cihazlarÄ± kullanmamalarÄ±nÄ± sÃ¶ylemiyoruz. Ancak kamera aÃ§Ä±sÄ±nÄ±n dÃ¼kkanÄ±n iÃ§ tarafÄ±nÄ± gÃ¶recek ÅŸekilde kurulmasÄ±nÄ±, halka aÃ§Ä±k ve yollara yÃ¶nlendirilmemesini istiyoruz. Aksi halde halka aÃ§Ä±k olan kameralar bir Filistinlinin Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine veya gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na sebep olabilir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.