14:53, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

UÄŸur Mumcu suikastinin 25. yÄ±lÄ±





Gazeteci yazar Mumcu, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 25. yÄ±lÄ±nda bombalÄ± suikaste uÄŸradÄ±ÄŸÄ±, adÄ± verilen sokaktaki evinin Ã¶nÃ¼nde anÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gazeteci yazar UÄŸur Mumcu, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 25'inci yÄ±lÄ±nda bombalÄ± suikaste uÄŸradÄ±ÄŸÄ±, adÄ± verilen sokaktaki evinin Ã¶nÃ¼nde anÄ±ldÄ±. Anma tÃ¶renine CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, CHP'li bazÄ± milletvekilleri ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, tÃ¶ren Ã¶ncesinde Mumcu'nun evinde eÅŸi GÃ¼ldal Mumcu, kÄ±zÄ± Ã–zge Mumcu ve oÄŸlu Ã–zgÃ¼r Mumcu ile kÄ±sa bir sÃ¼re gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Mumcu ailesi ve Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ã¶nce Faili MeÃ§huller AnÄ±tÄ±'na sonrasÄ±nda da Mumcu'nun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi alana karanfiller bÄ±raktÄ±, mum yaktÄ±. Â Â

Ä°lgili Konular UÄŸur Mumcu cinayeti

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.