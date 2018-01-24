15:01, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Almanya'da PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± camiye saldÄ±rdÄ±





Almanyaâ€™da PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±nÄ±n cami saldÄ±rÄ±larÄ±na bir yenisi daha eklendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanyaâ€™nÄ±n Frankfurt kentinde PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± bir camiye saldÄ±rÄ±da bulundu. Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸine (DÄ°TÄ°B) baÄŸlÄ± EyÃ¼p Sultan Camisi'ne sabaha karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da, cami kapÄ±sÄ±na tehdit mesajÄ± yazÄ±larak kapÄ± boyayla kirletildi. SaldÄ±rÄ±, cami derneÄŸinin gÃ¼venlik kamerasÄ±nca da kaydedildi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan cami yÃ¶netiminin irtibata geÃ§tiÄŸi polisin olayla ilgili rapor tutup soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Almanya'nÄ±n Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Minden DÄ°TÄ°B YeÅŸil Cami'ye ve Saksonya eyaletindeki Leipzig DÄ°TÄ°B EyÃ¼p Sultan Camisi'ne 20 ve 21 Ocak'ta da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan benzer ÅŸekilde iki ayrÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti. Hollanda'nÄ±n Rotterdam kentindeki Geylani Hizmet VakfÄ±na baÄŸlÄ± bir camiye de iki gÃ¼n Ã¶nce benzer saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.