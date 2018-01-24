Almanya'da PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± camiye saldÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Almanyaâ€™nÄ±n Frankfurt kentinde PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± bir camiye saldÄ±rÄ±da bulundu.
Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸine (DÄ°TÄ°B) baÄŸlÄ± EyÃ¼p Sultan Camisi'ne sabaha karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da, cami kapÄ±sÄ±na tehdit mesajÄ± yazÄ±larak kapÄ± boyayla kirletildi.
SaldÄ±rÄ±, cami derneÄŸinin gÃ¼venlik kamerasÄ±nca da kaydedildi.
SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan cami yÃ¶netiminin irtibata geÃ§tiÄŸi polisin olayla ilgili rapor tutup soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Almanya'nÄ±n Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Minden DÄ°TÄ°B YeÅŸil Cami'ye ve Saksonya eyaletindeki Leipzig DÄ°TÄ°B EyÃ¼p Sultan Camisi'ne 20 ve 21 Ocak'ta da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan benzer ÅŸekilde iki ayrÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti.
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