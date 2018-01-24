15:29, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Sisi ikinci dÃ¶nem CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mÃ¼racaat etti





MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi MSK'ya adaylÄ±k mÃ¼racaatÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisiâ€™nin, ikinci dÃ¶nem CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri adaylÄ±k mÃ¼racaatÄ± iÃ§in Milli SeÃ§im Kuruluna (MSK) baÅŸvurduÄŸu belirtildi. MSK'ye yakÄ±n kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Sisiâ€™nin seÃ§im kampanyasÄ± DanÄ±ÅŸmanÄ± Muhammed Beha Ebu Åžakka, halktan toplanan imzalarÄ± bugÃ¼n MSKâ€™ya teslim ederek resmen adaylÄ±k mÃ¼racaatÄ±nda bulundu. MÄ±sÄ±r seÃ§im yasasÄ±na gÃ¶re, adaylarÄ±n 20 milletvekilinin onayÄ±nÄ± almasÄ± veya en az 15 vilayetten 25 bin imza toplamasÄ± gerekiyor. Sisi, adaylÄ±k baÅŸvurusu iÃ§in dÃ¼n saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§miÅŸti. MSKâ€™ya adaylÄ±k baÅŸvurusunda bulunacak olanlarÄ±n en geÃ§ gelecek cuma gÃ¼nÃ¼ne kadar saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§mesi gerekiyor. 20 Ocakâ€™ta baÅŸlayan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylarÄ±nÄ±n mÃ¼racaat sÃ¼resi 29 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼ sona eriyor. CUMHURBAÅžKANLIÄžINA ADAY OLAN YANIYOR BirleÅŸik Arap Emirlikleriâ€™nden (BAE) kasÄ±m ayÄ± sonunda MÄ±sÄ±râ€™a dÃ¶nen devrik CumhurbaÅŸkanÄ± HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek dÃ¶neminin eski BaÅŸbakanÄ± Ahmed Åžefik, Ã¼lkesine gelmeden Ã¶nce aday olma niyetini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ancak MÄ±sÄ±râ€™a gedikten sonra geri adÄ±m atmÄ±ÅŸtÄ±. Aday olacaÄŸÄ±nÄ± geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ internet Ã¼zerinden yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ mesajla duyuran eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Sami Anan hakkÄ±nda dÃ¼n soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ, akÅŸam saatlerinde ise Ananâ€™Ä±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu. MSK gece saatlerinde Ananâ€™Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± iptal etmiÅŸti. Asker kÃ¶kenli adaylarÄ±n sahneden Ã§ekilmesinin ardÄ±ndan muhtemel adaylardan geriye sadece liberal muhalif lider Avukat Halid Aliâ€™nin kaldÄ±ÄŸÄ±, onun da her an Ã§ekilebileceÄŸi konuÅŸuluyor. MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri ilk turu gelecek mart ayÄ±nda yapÄ±lacak. Reel politik ve Ã¼lkenin iÃ§inde bulunduÄŸu ÅŸartlardan hareket eden gÃ¶zlemciler, Sisiâ€™nin kazanmasÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±yor.

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