Sisi ikinci dÃ¶nem CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mÃ¼racaat etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisiâ€™nin, ikinci dÃ¶nem CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri adaylÄ±k mÃ¼racaatÄ± iÃ§in Milli SeÃ§im Kuruluna (MSK) baÅŸvurduÄŸu belirtildi.
MSK'ye yakÄ±n kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Sisiâ€™nin seÃ§im kampanyasÄ± DanÄ±ÅŸmanÄ± Muhammed Beha Ebu Åžakka, halktan toplanan imzalarÄ± bugÃ¼n MSKâ€™ya teslim ederek resmen adaylÄ±k mÃ¼racaatÄ±nda bulundu.
MÄ±sÄ±r seÃ§im yasasÄ±na gÃ¶re, adaylarÄ±n 20 milletvekilinin onayÄ±nÄ± almasÄ± veya en az 15 vilayetten 25 bin imza toplamasÄ± gerekiyor.
Sisi, adaylÄ±k baÅŸvurusu iÃ§in dÃ¼n saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§miÅŸti. MSKâ€™ya adaylÄ±k baÅŸvurusunda bulunacak olanlarÄ±n en geÃ§ gelecek cuma gÃ¼nÃ¼ne kadar saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§mesi gerekiyor.
20 Ocakâ€™ta baÅŸlayan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylarÄ±nÄ±n mÃ¼racaat sÃ¼resi 29 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼ sona eriyor.
CUMHURBAÅžKANLIÄžINA ADAY OLAN YANIYOR
BirleÅŸik Arap Emirlikleriâ€™nden (BAE) kasÄ±m ayÄ± sonunda MÄ±sÄ±râ€™a dÃ¶nen devrik CumhurbaÅŸkanÄ± HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek dÃ¶neminin eski BaÅŸbakanÄ± Ahmed Åžefik, Ã¼lkesine gelmeden Ã¶nce aday olma niyetini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ancak MÄ±sÄ±râ€™a gedikten sonra geri adÄ±m atmÄ±ÅŸtÄ±.
Aday olacaÄŸÄ±nÄ± geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ internet Ã¼zerinden yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ mesajla duyuran eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Sami Anan hakkÄ±nda dÃ¼n soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ, akÅŸam saatlerinde ise Ananâ€™Ä±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.
MSK gece saatlerinde Ananâ€™Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± iptal etmiÅŸti.
Asker kÃ¶kenli adaylarÄ±n sahneden Ã§ekilmesinin ardÄ±ndan muhtemel adaylardan geriye sadece liberal muhalif lider Avukat Halid Aliâ€™nin kaldÄ±ÄŸÄ±, onun da her an Ã§ekilebileceÄŸi konuÅŸuluyor.
MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri ilk turu gelecek mart ayÄ±nda yapÄ±lacak. Reel politik ve Ã¼lkenin iÃ§inde bulunduÄŸu ÅŸartlardan hareket eden gÃ¶zlemciler, Sisiâ€™nin kazanmasÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±yor.
ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence'in Ä°srail'e gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyaret Ä°srail'de memnuniyetle, Filistin'de Ã¶fkeyle karÅŸÄ±lÄ±k buldu
Arap dÃ¼nyasÄ±nda baÅŸlayan halk hareketlerinin ikinci duraÄŸÄ± MÄ±sÄ±r'daki ayaklanmalar, 1952'den beri devam askeri vesayeti ve onun son temsilcisi olan HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek'in 30 yÄ±llÄ±k iktidarÄ±nÄ±n da sonunu getirdi
Japonya'nÄ±n doÄŸu ve kuzeydoÄŸusunda 6,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldiÄŸi bildirildi.
Esed rejiminin abluka altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'ya 29 AralÄ±k'tan itibaren dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 53'Ã¼ Ã§ocuk, 216 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) yarÄ±n "olaÄŸan" bir oturum dÃ¼zenleyerek Filistin meselesini gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini belirtti
Japonya'da SoÄŸuk hava ve yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Tokyo'da 100'den fazla uÃ§uÅŸ iptal edildi
Romanya Meclisine yargÄ± alanÄ±ndaki reformlarÄ± gÃ¶zden geÃ§irmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulurken, AB Komisyonunun geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip edeceÄŸi bildirildi.
Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Tek taraflÄ± adÄ±mlar iki Ã¼lke arasÄ±ndaki terÃ¶rle mÃ¼cadele iÅŸ birliÄŸine darbe vuruyor" dedi
Suriye'deki faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rebilmek iÃ§in DEAÅž'Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu terÃ¶r gruplarÄ±na haraÃ§ verdiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len FransÄ±z Ã§imento devi Lafarge'Ä±n eski genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n Fransa Ä°ÅŸverenler Ã–rgÃ¼tÃ¼ndeki gÃ¶revinden geÃ§en ay istifa ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Tunus MÃ¼hendisler SendikasÄ±, Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n dÃ¼zeltilmesi talebiyle iki gÃ¼nlÃ¼k greve baÅŸladÄ±
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± protesto etmek iÃ§in TÃ¼rkiye'nin Marsilya BaÅŸkonsolosluÄŸuna ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine saldÄ±ran PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi MSK'ya adaylÄ±k mÃ¼racaatÄ±nda bulundu
Almanyaâ€™da PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±nÄ±n cami saldÄ±rÄ±larÄ±na bir yenisi daha eklendi
Ä°srail ordusunun Filistinlilere ait iÅŸ yerindeki gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n hafÄ±za kartlarÄ±na el koymasÄ± Ã¼zerine, Filistinli aktivistler kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± yok etme talebiyle kampanya baÅŸlattÄ±.
Rauf R. DenktaÅŸ DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini YaÅŸatma DerneÄŸinden 50 kiÅŸilik bir grup, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na destek amacÄ±yla gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlik iÃ§in baÅŸvuruda bulundu
ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Filistin tarafÄ± OrtadoÄŸu'daki sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in AB'ye yÃ¶neldi.